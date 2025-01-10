Об этом мало кто знает: красавчик Джошуа из сериала "Друзья" встречался с Дженнифер Энистон в реальной жизни

Коллеги по сериалу "Друзья" встречались в течение двух лет - с 1996 по 1998 год.

Персонаж Дженнифер Энистон - Рэйчел Грин - в сериале "Друзья" был одним из самых ярких и запоминающихся, особенно из-за ее попыток найти любовь. В четвертом сезоне на работе в универмаге Bloomingdale’s она знакомится с милым кудрявым парнем по имени Джошуа Бергин. Его играл актер Тейт Донован.

Дженнифер Энистон и Тейт Донован на съемках сериала "Друзья" / Фото: Getty Images

Донован появился в пяти эпизодах и сыграл бойфренда Рэйчел Грин, однако интересно то, что он и Энистон были в длительных отношениях в реальной жизни и на момент съемок уже расстались.

"Я встречался с Джен много лет и знал актерский состав. Каждую пятницу вечером - это было как ритуал - я ходил туда и смотрел запись, и это всегда было так здорово. Потом мы с Джен расстались, но мы никому об этом не говорили", - сказал он в интервью The Independent.

Молчание пары стало причиной того, что к Доновану обратились продюсеры и предложили сыграть парня, который очень нравился героине, но был не очень в нее влюблен: "Эй, мы хотим, чтобы ты сделал пятисерийную арку, где вы встречаетесь, ты не особо в нее влюблен".

Дженнифер Энистон и Тейт Донован на съемках сериала "Друзья" / Фото: Getty Images

По словам самого актера, он решил сыграть роль Джошуа, чтобы облегчить разрыв с Дженнифер.

"Мы как раз расставались, и я по какой-то странной причине подумал, что, возможно, совместная работа облегчит разрыв. Возможно, мы быстрее подружимся. Я просто хотел спокойно уйти - и мы оба так сделали", - сказал он. "Но это было очень тяжело. Все так поддерживали, но это было тяжело. Это как пойти на занятия, когда ты в старшей школе, и ты расстался с девушкой, с которой сидел рядом, и... ах, это тяжело. Но это делает тебя профессионалом - это как, "Окей, мы это преодолели".

Дженнифер Энистон и Тейт Донован / Фото: Getty Images

Также актер отметил, что несмотря на слухи, он и Дженнифер никогда не были помолвлены: "Мы жили вместе некоторое время, но мы никогда не были помолвлены".

В то время сообщалось, что пара рассталась из-за того, что Тейт не смог справиться со славой своей девушки, но они опровергли слухи и хранили молчание о настоящей причине, по которой решили прекратить свои отношения. В интервью журналу Rolling Stone в 1999 году Дженнифер прокомментировала слухи, сообщает Hello!.

Дженнифер Энистон и Тейт Донован / Фото: Getty Images

"На самом деле, мы расстались не поэтому. Но поскольку мы ничего не дали прессе, они все выдумали", - сказала она. "Наш с Тейтом разрыв не имел ничего общего с борьбой за свое "я", желанием детей, нежеланием брака - всем этим. Ничто из этого не было правдой", - сказала актриса.

Дженнифер Энистон и Тейт Донован / Фото: Getty Images

Напомним, что в сериале снялся еще один возлюбленный Энистон - Брэд Питт. Актер сыграл в восьмом сезоне, в то время он и Дженнифер были женаты.

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