Об этом не говорят публично: скелеты в шкафу королевы Летиции

15 сентября королеве Испании Летиции исполнится 52 года. Летиция имеет практически безупречную репутацию сегодня, а с ее появлением в королевской семье в 2004 году испанская монархия получила всплеск интереса публики. Впрочем, есть у Летиции Ортис и несколько "скелетов", которые королевская семья старалась всячески утаить.

Прошлое королевы Летиции до того, как она вышла замуж за наследного принца Фелипе было насыщенным. Когда стало известно о том, что наследник престола во что бы то не стало собирается жениться на простолюдинке, королевская семья была не слишком рада, но ультиматум сына о том, что женится он только на женщине, которую полюбил, король Хуан Карлос I услышал и принял.

Что было известно о Летиции до свадьбы

Летиция Ортис Рокасолано / Фото: Getty Images

Будущая королева родилась в Овьедо в семье журналиста Хесуса Альвареса и его первой жены Марии Родригес, которая работала медсестрой. Девочка росла целеустремленной и решила стать журналисткой (и надо сказать успешной). Летиция училась в Мадриде, получила диплом журналиста и степень магистра аудиовизуальной журналистики, после чего работала в газетах и ​​на испанском телеканале TVE. Она была ведущей новостей и вела прямой репортаж с места событий после терактов 11 сентября 2001 года в США.

Первое замужество

Летиция познакомилась со своим первым мужем Алонсо Герреро в Институте Рамиро де Маэсту в Мадриде, он был ее учителем испанского языка и литературы. Ей было 17, а он на десять лет старше. Их отношения длились десять долгих лет, после чего в 1998 году 26-летняя Летиция вышла за Алонсо замуж. Брак продлился всего год, был гражданским, а не церковным и они развелись. Именно по той причине, что Летиция не венчалась в церкви со своим первым мужем ее второй брак с принцем Фелипе стал возможным спустя пять лет.

Наследный принц Фелипе де Бурбон и Летиция Ортис 2004 год. Мадрид / Фото: Getty Images

Аборт

Еще один громкий эпизод из жизни королевы Летиции, который обсуждался в прессе в момент, когда о помолвке Летиции и Фелипе стало известно публике. Аккурат в тот период ее кузен опубликовал книгу под названием "Прощай, принцесса", в которой была целая глава посвящена утверждению о том, что она сделала аборт после того, как забеременела от своего первого мужа за год до встречи с Фелипе. Перед тем, как заключить новый брак, Летиция подписала брачный договор, согласно которому лишится опеки над (на тот момент своими будущими детьми) в случае развода.

Король Филипп VI и королева Летиция с дочерьми принцессой Леонор и инфантой Софией / Фото: Getty Images

Пластика

Много разговоров было на тему пластических операций Летиции Ортис. Вскоре после объявления об их с Фелипе помолвке стала появляться критика в адрес будущей королевы и критиковали ее за неулыбчивость на официальных мероприятиях. Связано это было, скорее всего, с чрезмерным вниманием, к которому не королевская особа попросту не привыкла и ей нужно было время. В 2008 году, через четыре года после свадьбы, Летиция появилась на публике в несколько ином виде. Она сделала пластическую операцию на носу, а дворец утверждал, что это была необходимость, так как принцесса не могла нормально дышать из-за искривленной перегородки. Спустя двадцать лет брака с королем Филиппом VI можно сказать, что все вмешательства, которые Летиция делала впоследствии со своим лицом, были ей только на пользу, а разговоры о ее внешности вскоре поутихли.

Королева Летиция присутствует на гала-ужине во дворце Кристиансборг накануне 75-летия королевы Дании Маргрете II 15 апреля 2015 года в Копенгагене / Фото: Getty Images

Измены мужу

С не легкой руки 91-летнего журналиста Хайме Пеньяфьеля весной 2024 года в прессе начали обсуждать личную жизнь королевы за пределами дворца. Журналист начал новую атаку на Летицию своей новой книгой "Молчание Летиции", которая как раз в те дни вышла в Испании. Это уже вторая книга автора, в первой "Летиция и я" утверждалось, что у королевы был роман с ее бывшим зятем Хайме дель Бурго, который впоследствии женился на сестре Летиции Тельме, но их брак распался через два года. Испанский королевский двор тогда отказался комментировать эти претензии. Да и верится в измены Летиции с трудом, но лишний шум вокруг ее персоны дворцу, конечно, ни к чему.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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