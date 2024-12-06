Об этом не говорят публично: скелеты в шкафу принцессы Софии

Сегодня принцесса София, герцогиня Вермландская является образцовой женой и многодетной матерью, но в самом начале отношений с шведским принцем были сложности. Отчасти из-за бурной прошлой жизни девушки. О скелетах в ее шкафу сегодня и поговорим.

Принцесса София / Фото: Getty Images

Она работала официанткой и была моделью

Переехав в Стокгольм после окончания гимназии, девушка подрабатывала официанткой и моделью. А когда Софии было 20 лет, она снялась топлесс для известного в Швеции мужского журнала Slitz, получив в итоге титул "Мисс Slitz". Позировала будущая принцесса для журнала топлес с удавом на шее. Это было в 2004 году. Сегодня отыскать эти фотографии в Сети нереально, видимо шведский королевский дворец приложил усилия, чтобы подчистить эту страницу истории невестки короля Карла Густава.

Принцесса София / Фото: Getty Images

Снималась в реалити-шоу

Работа моделью привлекла внимание к Софии и принесла ей узнаваемость. Девушку пригласили в реалити-шоу с элементами эротики, которое называлось «Отель Paradise», в котором группа одиноких людей поселяется в роскошном курортном отеле и все происходящее снимается на камеру.

А после окончанию этого проекта София переехала в Нью-Йорк.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Открыла собственный йога-центр

Не выйдя бы София замуж за шведского принца, она бы могла стать успешным тренером по йоге. Живя в Нью-Йорке девушка училась и вскоре открыла свой собственный йога-центр. Позже она также выпустила свою линию одежды для йоги. У Софии были амбициозные планы относительно этой работы, но потом она встретила своего принца и все пошло совсем по другому сценарию.

У нее есть татуировки

У принцессы Софии есть несколько татуировок, что весьма нетипично для королевских особ. Дело в том, что делала их София еще до того, как стала членом шведской королевской семьи.

Одна из них расположена на правом боку принцессы около груди. Это большая бабочка, которую видит теперь только муж Софии или же могут увидеть другие люди, когда принцесса отдыхает на пляже. А также у Софии есть небольшое тату в виде солнца на спине.

Принцесса София / Фото: Getty Images

Из-за того, что София Хеллквист работала моделью и снималась обнаженной для журнала, шведская публика не приняла ее сразу, как будущую супругу принца Карла Филиппа. Даже несмотря на то, что он не претендует на шведский престол (так как занимает аж четвертой место в очереди и вряд ли когда-то мог бы стать королем), его девушку, а потом и невесту Софию сильно критиковали.

Принцесса София и принц Карл Филипп в день объявления о своей помолвке / Фото: Getty Images

Вокруг нее развернулась настоящая травля после того, как ее отношения с принцем были раскрыты публике. Люди обсуждали и комментировали все, ее прошлое, то, как она выглядит и то, что она не пара принцу.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Это длилось непродолжительное время, а уже после их с Карлом Филиппом свадьбы в 2015 году народ сменил гнев на милость и принял принцессу.

Принцесса София и принц Карл Филипп с сыновьями / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

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