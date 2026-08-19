Об этом не расскажут в школе: какие наркотики употребляла королева Виктория и почему не считала это проблемой

Королева Виктория / © Getty Images

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Британская монархиня держала в своих руках судьбу тогдашнего мира, а также очень любила наркотики. Наверное, это не совсем то, чего вы ожидали от королевы. Люди часто представляют Викторию очень старой, хотя на самом деле она вступила на престол всего в восемнадцать лет и регулярно принимала самые разнообразные фармацевтические препараты.

Королева Виктория / © Getty Images

Одним из её любимых был опиум — правда, она не курила его в трубке. В Британии XIX века более модным способом употребления опиума было пить его в виде лауданума. Эта опьяняющая смесь опиума и алкоголя широко использовалась для обезболивания и снятия любого другого дискомфорта. Это было примерно как аспирин — уважаемые врачи даже рекомендовали его малышам во время прорезывания зубов. По словам Келли, королева каждое утро выпивала порцию лауданума, считая, что это идеальный способ начать день.

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Кокаин был ещё одним из её любимых наркотиков. В то время он не был запрещён — это был совершенно новый препарат, и европейцы только начинали экспериментировать с ним. О нём узнали в Южной Америке, где испанские исследователи наблюдали за коренными народами, работавшими на чрезвычайно больших высотах на склонах Анд. Такой тяжёлый физический труд должен был полностью истощать людей, но местные жители постоянно жевали сухие листья коки, и казалось, что это наделяло их сверхчеловеческой энергией и выносливостью.

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Европейские учёные же решили выделить активное вещество из листьев коки и превратить его в нечто, чем могли бы пользоваться их собственные граждане. Поэтому в XIX веке существовало множество способов употребления кокаина, но личными фаворитами Виктории были жевательная резинка и вино. Кокаиновая жевательная резинка прекрасно подходила для облегчения зубной боли и воспаления десен, вызванных ужасной британской стоматологией того времени, кроме того, она давала мощный заряд уверенности в себе — именно то, что нужно молодой королеве, которая старалась производить впечатление сильной и решительной правительницы.

Кокаиновое вино, которое она пила, называлось Vin Mariani — это был чрезвычайно популярный психоактивный напиток. Также по рекомендации врача королева принимала жидкий препарат на основе каннабиса, чтобы облегчить ежемесячные менструальные симптомы, а чтобы справиться с невыносимой болью во время родов, Виктория использовала хлороформ. Она держала пропитанный им платок у лица в течение 53 минут и описала этот опыт как «чрезвычайно приятный».

Реклама препарата Vin Mariani / © Getty Images

При правлении Виктории торговля опиумом с Китаем превратилась в масштабный и чрезвычайно прибыльный бизнес, который защищало британское государство. И дело было уже не в личных предпочтениях королевы, а в экономических интересах империи. После её коронации в 1837 году Британия продолжала закупать огромные объёмы китайского чая, шёлка и фарфора, но почти не имела товаров, которые могла бы предложить Китаю в обмен. Это приводило к постоянному оттоку британского серебра в Китай — и Великобритания начала искать способ изменить этот торговый баланс.

Среднестатистическое лондонское домохозяйство тратило 5% своего дохода на китайский чай, но у Британии в то время не было ничего, что она могла бы предложить Китаю в обмен. Китайцы пренебрегали британскими товарами, смотрели на них свысока и считали их некачественными и ненужными. Не имея что предложить в обмен, Великобритания была вынуждена платить за китайский чай драгоценным серебром. Великобритания буквально перекачивала серебро в китайскую казну, одновременно накапливая огромный торговый дефицит.

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Поэтому британцы отчаянно искали что-то, что было бы востребовано китайцами, и так на торговую арену вышел опиум. У британцев его было в избытке, поскольку он в больших количествах выращивался в Индии. Это было чрезвычайно эффективное обезболивающее средство, а значит, китайцы были готовы платить за него баснословные деньги. И самое главное — он вызывал сильную зависимость. Люди, которые начинали употреблять опиум, очень быстро привыкали к нему, а это означало, что британцы могли ещё больше повышать цену на свой товар.

Великобритания торговала опиумом с Китаем и раньше, но после вступления королевы Виктории на престол масштабы торговли увеличились. Благодаря опиуму торговый баланс изменился, и теперь уже Китай, а не Великобритания, накапливал разрушительный торговый дефицит.

Китай пытался всеми силами остановить торговлю опиумом, но Британская империя не собиралась отказываться от чрезвычайно прибыльного наркобизнеса. Если продавать опиум легально было невозможно, британцы нанимали контрабандистов и посредников, использовали подкупленных чиновников или делали всё остальное необходимое, чтобы деньги продолжали поступать. По словам Келли, британские торговцы даже использовали бесплатные образцы, пытаясь увеличить число потребителей опиума.

Когда китайские власти попытались прекратить торговлю и в 1839 году уничтожили огромную партию британского опиума, Великобритания ответила войной. Так началась Первая опиумная война. Китай потерпел поражение и в 1842 году был вынужден подписать Нанкинский договор. Гонконг перешел под британский контроль, а для британской торговли открыли новые китайские порты.

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