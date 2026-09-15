Обнаженная Сидни Суини оказалась в центре скандала и вызвала бунт спортсменок: в чём проблема

Сидни Суини / © Associated Press

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Сидни Суини не впервые оказывается в центре рекламных споров. На этот раз актриса, являющаяся партнёром и совладелицей платформы спортивных прогнозов, снялась в 42-секундном ролике, где позирует обнажённой или почти обнажённой, прикрывая тело мячами и спортивным инвентарём. За пять дней видео набрало более 39 миллионов просмотров и стало поводом для гораздо более широкой дискуссии, чем просто реклама, об этом рассказало издание NewBeauty.

«Вот как на самом деле выглядят женщины в спорте»

Сама Суини охарактеризовала кампанию как «простую и игривую идею» о спорте. Однако часть спортсменок усмотрела в ней проблему, выходящую далеко за рамки обнаженности. Их возмутило то, что женское тело вновь используется для привлечения внимания к спортивной тематике, в то время как профессиональным спортсменкам до сих пор приходится добиваться признания своих сил, мастерства и достижений.

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Впрочем, вместо того чтобы просто критиковать актрису, спортсменки решили показать альтернативу, а именно, свои тела в момент настоящей спортивной работы.

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Британская спринтерша Эми Хант после выступления на World Athletics Ultimate Championship опубликовала свой ответ Сидни Суини. Гимнастка Грейси Крамер также поделилась кадрами своих выступлений и подчеркнула, что именно так выглядят женщины в спорте. Впоследствии она назвала волну публикаций спортсменок целым движением.

К флешмобу присоединились австралийская спринтерша Бри Мастерс и четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Ариарна Титмус. Последняя призналась, что сначала не хотела привлекать к рекламе ещё больше внимания, но не смогла промолчать. По её мнению, ролик принижает значение женщин, посвятивших жизнь спорту, а также самих принципов, за которые они его любят, а именно, командную работу, дружбу, преданность, мастерство и единство.

Тело — это нечто большее, чем внешность

Эта история быстро вышла за рамки одного рекламного ролика. Спортсменки начали публиковать видео тренировок, соревнований, моментов победы и тяжелой физической работы, напоминая, что женское тело может быть не только объектом оценки, но и инструментом силы и достижений.

Именно здесь возникает важный вопрос о бодипозитиве и восприятии женского тела. На протяжении десятилетий женщин приучали оценивать себя прежде всего по внешнему виду. В спорте эта проблема также очень заметна, поскольку мышцы, сильные плечи и атлетическое телосложение, которые помогают спортсменкам достигать результатов, в то же время становятся предметом эстетической оценки.

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Женщины-спортсменки и раньше позировали обнажёнными, однако именно обнажённость не является главной проблемой этой дискуссии — важное значение у контекста. Фотография спортсменки может демонстрировать силу, выносливость и результат её работы. В случае с рекламой Сидни сексуализированный образ стал главным визуальным акцентом спортивной кампании, хотя сама Суини не является профессиональной спортсменкой.

«Внимание — это не то же самое, что ценность»

К дискуссии присоединились и люди, не связанные с профессиональным спортом. Фитнес-специалист и отец двух дочерей Дэниел Хонг обратил внимание на другой аспект проблемы: девушки растут в мире, где внешность может привлекать внимание в виде лайков, комментариев, подписчиков, денег и возможностей.

Однако, по его мнению, внимание не равнозначно ценности. Например, он хочет научить своих дочерей видеть свою самооценку во всём, что они умеют, создают и делают, а не только в том, как они выглядят.

Скандал вокруг рекламы Сидни Суини перерос в нечто гораздо большее. Спортсменки напомнили о простой вещи: уверенность в своём теле — это не только вопрос его привлекательности, но и вопрос силы, труда, таланта, выносливости и того, на что оно способно.

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