Образы, которые вы захотите повторить: что носила героиня фильма "Когда Гарри встретил Салли"

Наряды главной героини отлично вписываются в современный стиль, и это не смотря на то, что фильму более 30 лет. Предлагаем вам небольшой гид по ее образам, которые захочется повторить.

Говорят, что мода циклична и возвращается через некоторый промежуток времени. Доля правды в этом есть, ведь многие вещи мы как носили, так и носим, просто сейчас они немного видоизменены и пошиты с других тканей. Одними из часто повторяемых стилей стали 80-е и 90-е года. В магазинах и на знаменитостях можно заметить вещи, которые были в моде 30 лет назад. Но в основном современные селебрити отдают предпочтение самым спорным китчевым вещам, которые не более, чем очередной повод поговорить. Многие забыли или не знают вовсе, что конец 80-х и начало 90-х подарили нам много действительно стильных вещей и образов, которые в моде до сих пор и мы их ежедневно носим, сами того не зная.

Изучать моду очень легко по кино, где главные героини всегда одеты в тренды своей эпохи. Одной из самых стильных киногероинь вот уже более 30 лет считается девушка по имени Салли из милой романтической комедии "Когда Гарри встретил Салли". Этот фильм вышел на экраны в 1989 году и моментально покорил сердца кинозрителей и не только понятным, атмосферным и романтическим сюжетом, но и образами главной героини. Ну очень стильной была Салли.

"Когда Гарри встретил Салли"

"Когда Гарри встретил Салли"

Художник по костюмам в фильме выступила Глория Грешам, которая наполнила гардероб главной героини базовыми вещами. Она не использовала никаких кричащих и гламурных образов: ярких макияжей с синими тенями, широких плеч в жакетах и пластмассовых украшений. Благодаря Грешам фильм остался вне времени.

"Когда Гарри встретил Салли"

"Когда Гарри встретил Салли"

А все потому, что Салли носила обычные вязаные уютные свитера, шерстяные двубортные жакеты с принтом "елочка" и в клетку, однотонные блузы, простые классические брюки, брюки бананы, оверсайз-пальто на запах и куртки-парки.

"Когда Гарри встретил Салли"

"Когда Гарри встретил Салли"

"Когда Гарри встретил Салли"

"Когда Гарри встретил Салли"

Также очень стильно выглядели ее образы с обычными синимы джинсами, в которые девушка заправляла водолазки и надевала простой кожаный ремень.

"Когда Гарри встретил Салли"

"Когда Гарри встретил Салли"

Из обуви у Салли были лоферы, ботинки на маленьком каблуке, лодочки и балетки. Эта девушка - активный персонаж, который много ходит, общается и работает, поэтому ее стиль удобный, но элегантный.

"Когда Гарри встретил Салли"

И нельзя не вспомнить шорты до колен. Их она носила и летом и зимой, сочетая с блузами и джемперами.

"Когда Гарри встретил Салли"

"Когда Гарри встретил Салли"

Также фишкой фильма стали шляпы федоры. Девушка неоднократно в них появлялась и как же стильно они выглядели с жакетом.

"Когда Гарри встретил Салли"

"Когда Гарри встретил Салли"

Для вечеринок тоже были подобраны элегантные вещи, например, Новый год она встречала в черном платье с открытыми плечами, а на свадьбу пришла в длинном изумрудном наряде с рукавами-фонариками.

"Когда Гарри встретил Салли"

"Когда Гарри встретил Салли"

"Когда Гарри встретил Салли"

И отдельное место нужно отвести аксессуарам, ведь практически все из них вы захотите себе. Салли носила очки, но они были лаконичными, а ее сумки - эмешковатые с длинной ручкой, которые героиня носила через плече.

"Когда Гарри встретил Салли"

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