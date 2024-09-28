Очаровательные пушистые друзья: у кого из известных личностей были собаки породы пекинес

Сейчас это не популярная порода, ведь встретить ее на улице можно очень редко, но однако ранее эти маленькие собаки были даже у британской королевы, светских львиц и кинозвезд.

Пекинес — это порода милых "игрушечных" собак из Китае. Происхождение этой собаки до конца неизвестно, ведь выведена порода была очень давно — около 2000 лет тому назад — и считается одной из древнейших.

В Европу, в частности в Великобританию, пекинесы попали из-за капитана Джона Данна, участвовавшего в разграблении дворца — ему приказали отомстить за убийство нескольких британских послов правящему тогда в Китае правительству династии Цин. На корабль он с собой взял из дворца пекинеса.Прибыв домой, Данн подарил собаку королю Виктории и в британском дворце ее назвали Лутти.

Милый пекинес отличался от всех остальных собак королевы, ведь имел львиные черты, был миловидным, имел пушистый хвост-бублик, забавные уши и приплюснутую морду. В Великобритании собака быстро стала одним из самых востребованных предметов роскоши среди высших классов и ее активно разводили. Со временем мода на собаку угасла, но порода тесно укоренилась в Европе и распространилась в другие страны.

Пекинесов в разное время заводили совершенно разные известные личности, снимались с ними в фильмах и в фотосессиях. Ниже вы можете увидеть забавных пекинесов и их известных хозяев.

Кэролайн Кеннеди — американская писательница, политик и адвокат. Дочь Джона и Жаклин Кеннеди. В 70-х годах у девушки был белый пекинес, с которым она гуляла в Центральном парке в Нью-Йорке.

Фото: Getty Images

Лина Хорн — американская певица, танцовщица и актриса. На этой фотографии она запечатлена в 1955 года с охапкой щенков пекинесов в питомнике Eloc Kennels в Лондоне. В конце концов она выбрала второго справа, которого назвала Шампань.

Фото: Getty Images

Джейн Мэнсфилд — американская киноактриса. У нее был любимый пекинес по имени Паудер Паф (в переводе имя означает Пуховка), которого она брала с собой на съемки. Фото сделано во время съемок фильма "Слишком горячая рукоятка" на пирсе в Лондоне. На фото Паудер Паф еще совсем щенок.

Фото: Getty Images

Элизабет Тейлор — легендарная актриса, которая просто обожала животных. За жизнь у Тейлор было очень много собак разных пород, среди которых было несколько пекинесов. Один из ее пушистых друзей этой породы часто попадал с ней на фото, ведь Элизабет с ним просто не расставалась.

Фото: Getty Images

Лана Тернер — американская актриса. На этом фото, которое сделано в 1939 году, она улыбается и сидит на скамейке с пекинесом на заднем дворе ее жилого комплекса Sunset Plaza в Калифорнии.

Фото: Getty Images

Королева Луиза — она была правнучкой британской королевы Виктории, а после замужества стала королевой-консортом Швеции. Детей у Луизы не было, но был очаровательный пекинес. Эту собаку ей подарил на день рождения наследный принц Швеции — Карл Густав, который сейчас уже сам король.

Фото: Getty Images

Ширли Темпл — невероятно популярная американская актриса ставшая звездой еще в детстве. В юности у нее был пес породы пекинес, с которым она снялась в этой фотосессии.

Фото: Getty Images

Бетти Уайт — американская суперзвезда сыгравшая во множестве популярных сериалов и фильмов. На этой фотографии она запечатлена дома со своей собакой на руках.

Фото: Getty Images

Леди Кэролайн Блэквуд — она была британской писательницей и светской львицей. На фото заметно, что у нее было целых два маленьких пекинеса.

Фото: Getty Images

Сара Бранч — британская актриса и модель запечатлена на этом фото во время прогулки в Гайд-парке в Лондоне со своим женихом, биржевым маклером Джоном Литиби и пекинесом по кличке Альфред Великий.

Фото: Getty Images

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