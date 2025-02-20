Очень красивое: чем особенно помолвочное кольцо шведской принцессы Софии

В 2014 году в шведской королевской семье случилось радостное событие. Единственный сын королевы Сильвии и короля Карла Густава – принц Карл Филипп объявил о своем намерении жениться. И в жены выбрал не девушку голубых кровей, а самую что ни на есть простолюдинку.

Предыстория отношений пары

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

До встречи с шведским принцем София Хельквист была моделью, тренером по йоге и в принципе достаточно амбициозной девушкой, но все ее карьерные планы в Нью-Йорке сошли на нет, когда она познакомилась с Карлом Филиппом.

Их роман начался в 2010 году и подробнее историю любви этой пары мы вам уже рассказывали. София сама сообщила в своих соцсетях, что состоит в отношениях с принцем, видимо, уж очень ей хотелось похвастаться.

Предложение, от которого нельзя отказаться

Принцесса София и принц Карл Филипп в день помолвки / Фото: Getty Images

В 2014 году через четыре года после начала отношений принц Карл Филипп принял решение сделать своей возлюбленной предложение. И оно, как говорят, стало для Софии большой, но приятной неожиданностью.

"Я просыпался несколько раз накануне вечером, не знаю, заметила ли София. Я хотел, чтобы это было сюрпризом", - вспоминал тот день принц. Утром он задал ей вопрос, на который очень быстро получил утвердительный ответ.

Подарил кольцо и нарушил традицию

Кольцо принцессы Софии / Фото: Getty Images

Кольцо, которое принц Карл Филипп преподнес своей будущей жене на помолвку, нарушило королевскую традицию. Он подарил Софие круглый бриллиант, окруженный более мелкими бриллиантами, закрепленными на ленте в технике паве.

Известно, что принц работал над дизайном обручального кольца совместно с придворным ювелиром У.А.Болином. Это та же самая ювелирная компания, которая создала кольцо для сестры Филиппа – кронпринцесса Виктория.

Кольцо принцессы Софии / Фото: Getty Images

Эксперты ювелирного дома Steven Stone дали свою оценку украшению: "Роскошное обручальное кольцо Софии украшено двойным бриллиантом. Оно имеет сверкающий центральный бриллиант, окруженный ореолом из более мелких бриллиантов". А стоимость украшения оценивалось на то время порядка 12 500 долларов.

Свадьбу сыграли через год

13 июня 2015 года – София Хельквист и принц Карл Филипп поженились. Церемония венчания прошла в церкви Королевского дворца. София шла к алтарю в платье от шведского дизайнера Ida Sjöstedt из креп-шелка и итальянской органзы, а на ее голове была бриллиантовая диадема с изумрудами, которую подарили королева Сильвия и король Карл Густав – родители ее мужа.

Принцесса София и принц Карл Филипп в день свадьбы / Фото: Getty Images

В браке у них родилось четверо детей – трое сыновей (Александр, Габриэль и Джулиан) и дочь Инес. "Отличный получился квартет", - написала недавно пара в подписи под фотографией всех своих детей в Instagram.

Принцесса София и принц Карл Филипп поделились новым фото своих детей / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

Читайте также: