Очень противоречивый брак: что известно об отношениях 20-летней принцессы Эммы и 61-летнего короля Нидерландов

Королева Эмма и король Вильгельм III / © Getty Images

Реклама

Брак пары вызвал резонанс в обществе из-за огромной разницы в возрасте, а также потому, что Вильгельм уже имел двух взрослых сыновей, поэтому острой необходимости обеспечивать преемственность династии и не было.

Историк и писательница — доктор Эми Боингтон — рассказывает об этом невероятном инциденте в новом видео на своей платформе в Instagram (@history_with_amy).

Эмма даже не была его первым выбором — скорее четвертым. Он пытался жениться на оперной певице, а также сватался к старшей сестре Эммы. Но несмотря на королевский титул, Вильгельм был далек от образа идеального жениха.

Реклама

Он имел сомнительную репутацию из-за многочисленных любовных связей и, по слухам, большого количества внебрачных детей. Король также славился своей переменчивостью характера: в один день он мог безгранично вас восхвалять, а на следующий — приказать уничтожить.

Вильгельм III со своей невестой принцессой Эммой / © Getty Images

Так почему он решил снова жениться? И почему именно на такой юной девушке? Хотя двое его сыновей — Вильгельм и Александр — были уже взрослыми, ни один из них не был женат, и считалось, что они вряд ли будут иметь детей. В конце концов, эти опасения оправдались: оба сына умерли в том же году, когда король женился на Эмме.

Эмма же была одной из нескольких дочерей немецкого принца с очень умеренными перспективами на брак, и ее родители были в восторге от идеи, что их дочь станет королевой. Эмма, воспитанная в любящей и консервативной семье, без возражений согласилась с пожеланиями своей семьи.

Поэтому принцесса Эмма стала новой королевой Нидерландов и в результате оказалась ключевой фигурой для сохранения династической преемственности. В этих отношениях она родила дочь Вильгельмину, которая впоследствии стала королевой Нидерландов. Хотя Эмма была очень молодой, она удивительно хорошо справилась с ролями королевы и матери.

Реклама

Королева Эмма с дочерью Вильгельминой / © Getty Images

Эмма быстро получила большую популярность в Нидерландах. Когда король Вильгельм умер в 1890 году, их дочери было всего 10 лет, поэтому королева Эмма стала регентшей Нидерландов до совершеннолетия Вильгельмины в 18 лет. Эмма отнеслась к обязанностям регентши со всей серьезностью и правила страной чрезвычайно компетентно.

Портрет королевы Эмми / © Getty Images

Королева Эмма также очень серьезно относилась к образованию своей дочери, чтобы та, став королевой в 18 лет, была готова выполнять свой долг. Во время своего правления она брала Вильгельмину с собой в путешествия по провинциям, чтобы посетить местные благотворительные организации, больницы, церкви и фабрики, а также ознакомить дочь с ее будущими обязанностями. Эмма поддерживала ее на протяжении всей жизни. Королева-мать умерла в Гааге 20 марта 1934 года от осложнений бронхита в возрасте 75 лет.

Также напомним, что когда в 1879 году принцесса Эмма вышла замуж за короля Вильгельма III, получила в качестве свадебного подарка бриллиантовое ривьер (это сплошная линия камней без подвесок) от нидерландского народа, составленное из тридцати четырех массивных бриллиантов, а также бриллиантовый стомакер (это большое украшение, которое носят на груди, по центру платья). Сейчас эти бриллианты украшают тиару, которая хранится в семье. Однако также за годы своей жизни Эмма собрала потрясающую коллекцию украшений, которые сейчас носят ее потомки, в частности принцесса Катарина-Амалия.