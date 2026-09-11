Одиночество в самый счастливый день: Николь Кидман рассказала о своей победе на "Оскаре"

Николь Кидман / © Associated Press

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Николь Кидман откровенно рассказала об одном из самых противоречивых моментов своей карьеры. В 2003 году актриса получила «Оскар» за роль Вирджинии Вульф в фильме «Часы». Это был вершина профессионального успеха и в то же время, по её словам, одна из самых одиноких ночей в жизни, об этом сообщило издание People.

Во время недавнего интервью в подкасте Therapuss Кидман призналась, что после церемонии вернулась домой с чувством абсолютного одиночества. Особенно остро это ощущалось на фоне победы, ведь рядом не было партнера, с которым можно было бы разделить этот момент.

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Николь Кидман / © Associated Press

К тому времени актриса уже два года как развелась с Томом Крузом. Супруги прожили вместе с 1990 по 2001 год, а после разрыва Кидман всё сильнее ощущала потребность в человеке рядом, с которым можно было бы не только праздновать успех, но и просто возвращаться домой.

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«У меня были мама и папа, но я думала: а где мой партнер, с кем я могу этим поделиться?» — рассказала актриса. Именно в тот момент, когда она держала в руках высшую профессиональную награду, она осознала, что ей нужно жить своей жизнью.

Этот момент Кидман называет странным и несколько болезненным парадоксом, ведь она получила то, о чём мечтают миллионы актёров, была безмерно благодарна за признание, но при этом чувствовала себя одинокой. Ей хотелось не очередной вечеринки или вспышек фотокамер, а простого человеческого тепла, оказаться в чьих-то объятиях и почувствовать, что это её настоящая жизнь.

Кэтрин Зета-Джонс, Николь Кидман и Эдриан Броуди / © Associated Press

После церемонии актриса даже не хотела идти на традиционную вечеринку Vanity Fair. Она не считала уместным ходить по залу со своим «Оскаром» в руках и боялась, что это будет выглядеть как хвастовство. Друзья убедили её всё же пойти, однако вечер оказался именно таким, какого она и опасалась. Кидман вспоминала, что была настолько переполнена эмоциями, что дрожала, чувствовала себя неловко и почти извинялась за собственную победу.

Позже личная жизнь Кидман действительно изменилась. В 2006 году она вышла замуж за кантри-музыканта Кита Урбана. У супругов родились две дочери. Пара рассталась в 2025 году, а в январе 2026-го их брак официально завершился после 19 лет совместной жизни.

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Николь Кидман / © Associated Press

История Николь Кидман напоминает об одной простой, но важной вещи: даже самый большой успех не всегда приносит ощущение счастья. «Оскар» может осуществить профессиональную мечту, но не заменит близости, любви и человека, с которым хочется разделить этот момент. Иногда именно на вершине карьеры становится наиболее ясно, чего нам на самом деле не хватает.

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