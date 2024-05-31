Одно из самых редких: чем особенно помолвочное кольцо королевы Максимы

Король и королева Нидерландов в браке уже более 22 лет. Но в далеком 1999 году парламент страны был категорически настроен против Максимы Соррегьеты, в которую был влюблен принц Оранский Виллем-Александр. К счастью, никакие политические препятствия не стали на пути влюбленных и принц надел кольцо с бриллиантом на палец своей будущей жены.

Предыстория отношений аргентинки и наследного принца

Максима Соррегьета и принц Виллем-Александр познакомились на вечеринке их общих друзей в испанской Севилье. На дворе стоял апрель 1999 года. Ей было 27, а ему 32 года. Максима тогда приехала просто повеселиться и никак не ожидала встретить там любовь всей своей жизни. Наследник нидерландского трона не стал признаваться, что он принц, а назвался просто Алексом. Весь вечер они танцевали, а после договорились встретиться в Нью-Йорке, где на тот момент жила и работала Максима, переехавшая в США из Аргентины.

Максима Соррегьета и принц Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Спустя два года отношения пары стали настолько серьезными, что Виллем-Александр задумался над тем, чтобы официально представить Максиму своим родителям – королеве Беатрикс и принцу Клаусу, а также публично объявить о своих намерениях жениться. Но брак будущего короля не мог быть заключен без разрешения парламента и в этом была загвоздка.

Проблема оказалась в том, что отец Максимы, Хорхе Соррегьета, был министром сельского хозяйства при аргентинском диктаторе Хорхе Виделе. А связь семьи Соррегьеты с режимом, совершившим зверства против аргентинского народа, была неприемлемой для правительства Нидерландов. Дошло до того, что принц Оранский всерьез думал над тем, чтобы отказаться от трона (история знает такие примеры), чтобы жениться на Максиме.

Но, к счастью, паре повезло, так как им оказали поддержку родители Виллема-Александра. Королева Беатрикс всячески продемонстрировала парламенту, что необходимо найти решение и дать разрешение на брак ее сына. Беатрикс хорошо помнила, как несколько десятков лет назад она столкнулась с такой же проблемой, поскольку ее будущий муж - принц Клаус - был немецкого происхождения. Также Виллем-Александр выступил по телевидению в поддержку своей невесты и их брака, что оказало благоприятное влияние на общество, а благодаря этому правительство в конечном итоге уступило. Но выдвинули и условие, отец Максимы не мог присутствовать на свадьбе дочери.

Помолвка и кольцо с оранжевым бриллиантом

31 марта 2001 года королева Нидерландов Беатрикс и принц Клаус объявили о помолвке своего старшего сына, принца Оранского Виллема-Александра и Максимы Соррегьеты. Во время телевизионной пресс-конференции с королевой Беатрикс и принцем Клаусом, будущая принцесса Максима говорила по-голландски. И как раз во время этой пресс-конференции весь мир впервые увидел помолвочное кольцо, которое принц Оранский преподнес своей будущей супруге.

Королева Беатрикс, принц Виллем-Александр, Максима Соррегьета и принц Клаус в день объявления о помолвке / Фото: Getty Images

Принц Виллем-Александр обратился к нидерландской ювелирной фирме Steltman с просьбой изготовить кольцо для его возлюбленной. Центральным элементом кольца из белого золота стал необычный оранжевый бриллиант овальной огранки, окруженный парой белых бриллиантов изумрудной огранки, пишет thecourtjeweller.com. Два ряда бриллиантов в оправе окружают центральную часть кольца. Обручальное кольцо состоит из трех отдельных полос, соединенных вместе. Четвертым кольцом на пальце Максимы является ее обручальное кольцо.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Примечательно, что королева Максима носит помолвочное и обручальное кольцо на обеих руках, а не только на левой, как многие члены королевской семьи. Возможно, это связано со смешанными традициями, которые Максима и Виллем-Александр привнесли в свою семью.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Оранжевые бриллианты являются одними из самых редких в мире. И выбор этот был тщательно продуман женихом, с отсылкой к Дому Оранских-Нассау – нидерландской королевской династии. Название королевского дома является отсылкой к месту (город Оранж, который находится в Авиньоне на юге Франции), а не фрукту или цвету, как принято думать. Хотя по понятным причинам семья и взяла оранжевый цвет в качестве основного их символа.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Кстати, кроме своего помолвочного кольца, Максима также носит много других украшений с оранжевыми камнями.

Королева Максима / Фото: Getty Images

17 мая 2001 года Максима стала подданной Нидерландов. А 2 февраля 2002 года состоялась гражданская церемония бракосочетания пары, следом за которой прошло и венчание в церкви XV Ньиве-керк.

Свадьба королевы Максимы и короля Виллема-Александра / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали каким был свадебный наряд королевы Максимы от Дома Valentino.

Свадьба королевы Максимы и короля Виллема-Александра / Фото: Associated Press

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