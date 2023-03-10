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Одри Хепберн, Грейс Келли и Софи Лорен: самые красивые платья актрис старого Голливуда на "Оскаре"

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
22к
Время на прочтение
4 мин
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Одри Хепберн, Грейс Келли и Софи Лорен: самые красивые платья актрис старого Голливуда на "Оскаре"

Грейс Келли и Марлон Брандо позируют со своими статуэтками на церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния, 30 марта 1955 года / Фото: Associated Press

Рассматриваем наряды икон киноиндустрии на самой престижной премии в мире.

Всегда главной изюминкой церемонии "Оскар" были и будут изысканные и дорогие платья киноактрис, в которых они выходили за своими наградами. Наряды от именитых дизайнеров, дорогие украшения, сумочки и туфли обсуждаются не менее активно, чем сами фильмы.

Платья, в которых знаменитые актрисы выходили за заветной статуэткой, вошли в историю, как самые роскошные, дорогие, элегантные и модные. Некоторые из нарядов времен Золотой эпохи Голливуда до сих пор смотрятся современно и стильно.

В преддверии очередной церемонии, где объявят лучшие киноработы этого года, мы предлагаем вам взглянуть на роскошные образы актрис, которые уже вошли в история кино как самые выдающиеся.

Софи Лорен

В 1963 году Софи Лорен вышла на сцену, чтобы вручить Грегори Пеку "Оскар" за лучшую мужскую роль, но большее внимание привлекло необычное платье актрисы. Наряд был белого цвета длиной до колен и имел относительно простой силуэт, однако яркой деталью наряда стало декольте, которое украшало множество перьев и шифоновые цветы.

Дополнили образ актрисы высокая вечерняя прическа и крупные серьги в ушах.

Грегори Пек и Софи Лорен на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, Калифорния, 8 апреля 1963 года / © Associated Press
Грегори Пек и Софи Лорен на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, Калифорния, 8 апреля 1963 года / Фото: Associated Press

Одри Хепберн

В 1954 году Одри Хепберн получила свой первый "Оскар" за роль в фильме "Римские каникулы". На церемонию она пришла в нежном платье цвета "слоновая кость", созданном французским кутюрье Юбером де Живанши.

Наряд был выполнен из красивого кружева, имел тонкие бретельки, открывающие спину, и немного пышную юбку миди. Платье было необычным выбором для "Оскара", но стало примером женственности и изысканного вкуса.

Одри Хепберн позирует со своей статуэткой на 26-й ежегодной церемонии вручения премии
Одри Хепберн позирует со своей статуэткой на 26-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар" в Нью-Йорке, 25 марта 1954 года / Фото: Associated Press

Платье Одри было признано лучшим нарядом "Оскара" по версии журнала Time и стало одним из самых дорогостоящих: на аукционе винтажных вещей 2011 года его продали почти за 132 тысячи долларов.

Живанши создал для Одри очень много нарядов, и в некоторых из них она появлялась в своих последующих картинах. Они познакомились в 1953 году, когда актриса работала над картиной "Сабрина", тогда она приехала в Париж, чтобы приобрести для фильма подлинное парижское платье от Balenciaga, но дизайнер отказал ей, посоветовав навестить своего бывшего ученика Живанши. После знакомства модельер был покорен Одри, и это положило начало прочному профессиональному сотрудничеству и многолетней дружбе.

Работница галереи держит кружевное платье Одри Хепберн / © Associated Press
Работница галереи держит кружевное платье Одри Хепберн / Фото: Associated Press

Элизабет Тейлор

В 1961 году Элизабет Тейлор получила золотую статуэтку за лучшую женскую роль в фильме "Баттерфилд 8". На мероприятие она надела платье Christian Dior из коллекции весна-лето 1961 Haute Couture, называлось оно Soiree a Rio. Украшал наряд цветочный рисунок на пышной юбке и пояс, тоже с цветами. Дополнили образ актрисы высокие белые перчатки и серьги-люстры от ювелирного бренда Ruser.

Коллекция, в которой было представлено это платье, ознаменовала начало карьеры легендарного дизайнера Марка Бохана в Dior. В этой коллекции появился новый Slim Look, который представлял собой новую версию культового силуэта Dior New Look. Увидев коллекцию, Тейлор просто влюбилась в нее и сразу заказала 12 нарядов, это платье было одним из них.

Питер Устинов, Ширли Джонс, Боб Хоуп, Элизабет Тейлор, Берт Ланкастер на премии
Питер Устинов, Ширли Джонс, Боб Хоуп, Элизабет Тейлор, Берт Ланкастер на премии "Оскар" в Санта-Монике, Калифорния, 18 апреля 1961 года / Фото: Associated Press

Грейс Келли

В 1955 году роскошная Грейс Келли очаровала публику не только своей победой в номинации "Лучшая актриса", но и невероятным нарядом, который, кстати, актуально выглядит и сейчас.

Актриса выбрала для церемонии нежно голубое, практически цвета Тиффани, шелковое платье, которое разработала для нее легендарный дизайнер костюмов Эдит Хед, получившая в свое время 35 номинаций на "Оскар" и восемь побед.

Грейс Келли и Марлон Брандо позируют со своими статуэтками на церемонии вручения премии
Грейс Келли и Марлон Брандо позируют со своими статуэтками на церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния, 30 марта 1955 года / Фото: Associated Press

Платье имело тонкие бретельки, женственный силуэт, а украшали его множество драпировок и длинный шлейф. Дополнила свой наряд актриса высокими белыми перчатками, жемчужными сережками и маленькой сумочкой. Также к этому платью полагалась и длинная накидка в тон. Наряд навсегда сделал Грейс Келли эталоном голливудского шика и вошел в историю как один из самых красивых и женственных.

Грейс Келли и кинопродюсер Дон Хартман на церемонии вручения премии
Грейс Келли и кинопродюсер Дон Хартман на церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния, 30 марта 1955 года / Фото: Associated Press

Вивьен Ли

В 1940 году на церемонии вручения премии "Оскар" Вивьен Ли была удостоена награды за лучшую женскую роль в фильме "Унесенные ветром". Актриса надела вечернее платье с V-образным вырезом и цветочным принтом.

Наряд был разработан Айрин Гиббонс - американский дизайнером, художником по костюмам и актрисой, которая сама дважды номинировалась на премию "Оскар" за лучший дизайн костюмов. Ее наряды также очень любили Марлен Дитрих и Грета Гарбо.

Дополнила образ Вивьен цепочка с кулоном от Van Cleef & Arpels - подарок ее будущего мужа Лоуренса Оливье.

Вивьен Ли на вручения премии
Вивьен Ли на вручения премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния, 29 февраля 1940 года / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
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