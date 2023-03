Одри Хепберн, Грейс Келли и Софи Лорен: самые красивые платья актрис старого Голливуда на "Оскаре"

Всегда главной изюминкой церемонии "Оскар" были и будут изысканные и дорогие платья киноактрис, в которых они выходили за своими наградами. Наряды от именитых дизайнеров, дорогие украшения, сумочки и туфли обсуждаются не менее активно, чем сами фильмы.

Платья, в которых знаменитые актрисы выходили за заветной статуэткой, вошли в историю, как самые роскошные, дорогие, элегантные и модные. Некоторые из нарядов времен Золотой эпохи Голливуда до сих пор смотрятся современно и стильно.

В преддверии очередной церемонии, где объявят лучшие киноработы этого года, мы предлагаем вам взглянуть на роскошные образы актрис, которые уже вошли в история кино как самые выдающиеся.

Софи Лорен

В 1963 году Софи Лорен вышла на сцену, чтобы вручить Грегори Пеку "Оскар" за лучшую мужскую роль, но большее внимание привлекло необычное платье актрисы. Наряд был белого цвета длиной до колен и имел относительно простой силуэт, однако яркой деталью наряда стало декольте, которое украшало множество перьев и шифоновые цветы.

Дополнили образ актрисы высокая вечерняя прическа и крупные серьги в ушах.

Грегори Пек и Софи Лорен на церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе, Калифорния, 8 апреля 1963 года / Фото: Associated Press

Одри Хепберн

В 1954 году Одри Хепберн получила свой первый "Оскар" за роль в фильме "Римские каникулы". На церемонию она пришла в нежном платье цвета "слоновая кость", созданном французским кутюрье Юбером де Живанши.

Наряд был выполнен из красивого кружева, имел тонкие бретельки, открывающие спину, и немного пышную юбку миди. Платье было необычным выбором для "Оскара", но стало примером женственности и изысканного вкуса.

Одри Хепберн позирует со своей статуэткой на 26-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар" в Нью-Йорке, 25 марта 1954 года / Фото: Associated Press

Платье Одри было признано лучшим нарядом "Оскара" по версии журнала Time и стало одним из самых дорогостоящих: на аукционе винтажных вещей 2011 года его продали почти за 132 тысячи долларов.

Живанши создал для Одри очень много нарядов, и в некоторых из них она появлялась в своих последующих картинах. Они познакомились в 1953 году, когда актриса работала над картиной "Сабрина", тогда она приехала в Париж, чтобы приобрести для фильма подлинное парижское платье от Balenciaga, но дизайнер отказал ей, посоветовав навестить своего бывшего ученика Живанши. После знакомства модельер был покорен Одри, и это положило начало прочному профессиональному сотрудничеству и многолетней дружбе.

Работница галереи держит кружевное платье Одри Хепберн / Фото: Associated Press

Элизабет Тейлор

В 1961 году Элизабет Тейлор получила золотую статуэтку за лучшую женскую роль в фильме "Баттерфилд 8". На мероприятие она надела платье Christian Dior из коллекции весна-лето 1961 Haute Couture, называлось оно Soiree a Rio. Украшал наряд цветочный рисунок на пышной юбке и пояс, тоже с цветами. Дополнили образ актрисы высокие белые перчатки и серьги-люстры от ювелирного бренда Ruser.

Коллекция, в которой было представлено это платье, ознаменовала начало карьеры легендарного дизайнера Марка Бохана в Dior. В этой коллекции появился новый Slim Look, который представлял собой новую версию культового силуэта Dior New Look. Увидев коллекцию, Тейлор просто влюбилась в нее и сразу заказала 12 нарядов, это платье было одним из них.

Питер Устинов, Ширли Джонс, Боб Хоуп, Элизабет Тейлор, Берт Ланкастер на премии "Оскар" в Санта-Монике, Калифорния, 18 апреля 1961 года / Фото: Associated Press

Грейс Келли

В 1955 году роскошная Грейс Келли очаровала публику не только своей победой в номинации "Лучшая актриса", но и невероятным нарядом, который, кстати, актуально выглядит и сейчас.

Актриса выбрала для церемонии нежно голубое, практически цвета Тиффани, шелковое платье, которое разработала для нее легендарный дизайнер костюмов Эдит Хед, получившая в свое время 35 номинаций на "Оскар" и восемь побед.

Грейс Келли и Марлон Брандо позируют со своими статуэтками на церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния, 30 марта 1955 года / Фото: Associated Press

Платье имело тонкие бретельки, женственный силуэт, а украшали его множество драпировок и длинный шлейф. Дополнила свой наряд актриса высокими белыми перчатками, жемчужными сережками и маленькой сумочкой. Также к этому платью полагалась и длинная накидка в тон. Наряд навсегда сделал Грейс Келли эталоном голливудского шика и вошел в историю как один из самых красивых и женственных.

Грейс Келли и кинопродюсер Дон Хартман на церемонии вручения премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния, 30 марта 1955 года / Фото: Associated Press

Вивьен Ли

В 1940 году на церемонии вручения премии "Оскар" Вивьен Ли была удостоена награды за лучшую женскую роль в фильме "Унесенные ветром". Актриса надела вечернее платье с V-образным вырезом и цветочным принтом.

Наряд был разработан Айрин Гиббонс - американский дизайнером, художником по костюмам и актрисой, которая сама дважды номинировалась на премию "Оскар" за лучший дизайн костюмов. Ее наряды также очень любили Марлен Дитрих и Грета Гарбо.

Дополнила образ Вивьен цепочка с кулоном от Van Cleef & Arpels - подарок ее будущего мужа Лоуренса Оливье.

Вивьен Ли на вручения премии "Оскар" в Голливуде, Калифорния, 29 февраля 1940 года / Фото: Associated Press

Читайте также: Шик, блеск и меха: как одевались актрисы старого Голливуда в холода