Ограбление века: как кража "Моны Лизы" из Лувра сделала ее самой известной картиной в мире

Всего семь минут потребовалось группе воров, чтобы совершить, возможно, одно из самых дерзких преступлений в мире искусства — кражу драгоценностей наполеоновской эпохи из Лувра в Париже. Преступление произошло утром 19 октября 2025 года и шокировало весь мир.

Однако не только украшения крали из этого знаменитого музея, а и картину, которая сейчас считается бесценной — работу Леонардо да Винчи — «Мону Лизу». Ограбление произошло утром, 21 августа 1911 года.

В то время картина еще не была столь известной, она была ценной но знала о ней больше интеллигенции, чем более простая публика.

Украл картинку итальянец — 29-летний Винченцо Перуджа, который работал в Лувре — занимался созданием ящиков и рам для различных произведений искусства. В то время особой охраны в музее не было, а вход был бесплатным, поэтому Перуджа просто надел свою рабочую форму, зашел в зал, снял картину со стены, спрятав шедевр да Винчи под своим плащом и вышел. На стене музея осталось только четыре крючка, на которых она висела в Салоне Карре. Но картины обычно ненадолго снимали для реставрации или фотографирования, поэтому пропажу заметили только через 24 часа.

Но Перуджа, который украл ее из Лувра, не мог предположить, что его поступок сделает «Мону Лизу» самой узнаваемой картиной на планете. Внезапно изображения этого произведения искусства появились на страницах международных газет и таким образом о малоизвестной ранее картине говорил весь мир.

Затем вор спрятал картину в своей квартире в Париже, поскольку в городе начался страшный переполох: было задействовано 60 полицейских для поисков, проводились обыски и допросы сотрудников музея. Перуджу также дважды допрашивали, но доказать его виновность не смогли.

«Мона Лиза» была обнаружена только в 1913 году, когда Перуджа попытался продать ее в Италии. Грабитель вышел на покупателя — владельца галереи во Флоренции и тот, подтвердив подлинность шедевра, сообщил в полицию. На суде Перуджа утверждал, что украл картину да Винчи из-за своего патриотизма — хотел, чтобы работа итальянского художника была в Италии. Эта версия спорная и многие считали, что украл он ее все же для того чтобы продать и заработать.

После обнаружения картину сразу не вернули в Лувр, а выставляли по всей Италии. Затем шедевр уже вернули в Париж. Таким образом ценная, но малоизвестная работа итальянского художника, изображающая флорентийскую аристократку 16 века с загадочной улыбкой, стала знаменита на весь мир, она превратилась в самое копируемое произведение искусства и стала жемчужиной Лувра. Ежегодно миллионы посетителей посещают музей только ради того, чтобы увидеть своими глазами «Мону Лизу».

Вор, конечно же, был наказан, но отделался довольно просто — после суда его приговорили к одному году и 15 дням заключения, но после апелляции он отсидел всего семь месяцев.