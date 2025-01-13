Он спал с ее подругами и обожал тусовки: вся правда о единственном муже принцессы Маргарет

13 января исполняется восемь лет со дня смерти Энтони Армстронг-Джонса – единственного мужа британской принцессы Маргарет. Он скончался в 2017 году в возрасте 86 лет.

Кто такой Энтони Армстронг-Джонс

Тони родился 7 марта 1930 года в Лондоне в семье валлийского адвоката Рональда и Энн Мессель. Когда он был ребенком, его родители развелись, и Тони переехал жить к матери, которая вышла замуж за Лоуренса Парсонса, шестого графа Росса.

В 16 лет он заболел полиомиелитом и пережил болезнь, но она нанесла ему тяжелый урон и оставила его хромым на всю оставшуюся жизнь. Из-за того, что он перенес страшную болезнь в детстве, он стал неутомимым борцом за права инвалидов уже во взрослом возрасте.

Энтони Армстронг-Джонс и принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

В юности Тони поступил в Кембридж, но бросил учебу после второго курса и решил посвятить себя фотографии. Вскоре он приобрел известность как фотограф-портретист и к 1957 году организовал персональную выставку своих работ и опубликовал две книги фотографий. Закончил Тони знаменитый Итонский колледж.

Брак с принцессой Маргарет

Обаятельный и соблазнительный, Энтони Армстронг-Джонс был талантливым фотографом, чей творческий аппетит был столь же силен, как и его сексуальные желания.

После женитьбы с сестрой королевы Елизаветы II, Энтони получил титул первого графа Сноудона. Пара провела вместе 18 лет, и хотя брак начался с пышного торжества в 1960 году, он не продлился долго.

Энтони Армстронг-Джонс и принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

Маргарет и Тони жили в Кенсингтонском дворце и родили двоих детей — виконта Дэвида Линли и леди Сару и у обоих были внебрачные связи. Как писал Том Куинн в своей публикации 2021 года "Скандалы королевских дворцов", у Тони началось это с первого дня его брака с принцессой.

Принцесса Маргарет держит на руках своего сына Дэвида Альберта Чарльза / Фото: Associated Press

По словам автора, несмотря на то, что Маргарет знала, что Энтони был "крайне распутным и бисексуальным", она продолжала преследовать его после многих лет скорби по своему потерянному возлюбленному Питеру Таунсенду.

Когда писательница Энн де Курси спросила Тони о его сексуальной ориентации, он ответил: "Я не влюблялся в мальчиков, но несколько мужчин были влюблены в меня", - пишет Daily Mail.

После того как Маргарет и Тони поженились 6 мая 1960 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, он продолжил свою работу фотографа и общался с моделями и творческими людьми, одновременно совмещая это с королевскими обязанностями. Принцессу Маргарет привлекала "нетрадиционность" Тони и то, как он принимал ее как равную, несмотря на ее королевский титул, однако это оказало негативное влияние на отношения, поскольку он начал «относиться к ней без всякого уважения", - писал господин Куин.

Свадьба принцессы Маргарет и Тони / Фото: Getty Images

"Когда его растущая неприязнь к жене достигла апогея, он взял за правило спать с одним или двумя ее друзьями-мужчинами, включая двух видных аристократов, имена которых нельзя назвать, поскольку они еще живы, а их отношения с Тони никогда публично не признавались", — заявил господин Куинн.

Том Куинн писал, что Маргарет также была неверна мужу и сама имела множество романов на стороне во время брака. Пара в основном держала свои проблемы в тайне, но сотрудники были свидетелями некоторых драм.

Принцесса Маргарет и Тони / Фото: Getty Images

В конце концов, Маргарет и Тони расстались в 1976 году и развелись в 1978 году — первый развод в королевской семье за ​​400 лет со времен Генриха VIII. Умерла Маргарет в 2002 году. Несмотря на неудачный брак, Энтони и Маргарет оставались друзьями на протяжении всей своей жизни.

Он пользовался успехом в королевской семье

Тони часто получал заказы на создание портретов королевы Елизаветы II, принца Филиппа и их детей в Букингемском дворце. Его обаятельный характер также способствовал поддержанию отношений с королевской семьей, и он продолжал проводить с ними время.

Второй брак и второй развод

После первого развода Тони женился во второй раз на Люси Линдси-Хогг, бывшей жене кинорежиссера Майкла Линдси-Хогга. Они прожили вместе более двух десятилетий, но измены и рождение в 1998 году младшего ребенка Тони, Джаспера, от Мелани Кейбл-Александер, положили конец браку в 2000 году.

Смерть

Энтони Армстронг-Джонс мирно скончался у себя дома 13 января 2017 года. Его похоронили в церкви Святого Баглана в отдаленной деревне Лланфаглан недалеко от Карнарвона. На похоронах присутствовало всего несколько близких родственников и друзей. Это было совсем не похоже на роскошную дворцовую жизнь, которую он вел с принцессой Маргарет.

Энтони Армстронг-Джонс / Фото: Getty Images

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