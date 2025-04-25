Он трижды просил ее руки: интересные факты о свадьбе короля Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон

Свадьба короля Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон / © Associated Press

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Мы решили вспомнить, какой была история любви родителей королевы Елизаветы II и рассказать самые интересные факты об их бракосочетании.

1.Альберт Фредерик Артур Джордж — был вторым сыном короля Георга V и принцессы Марии (королевы Маризи Текской). Он никогда не должен был стать королем, поскольку у него был старший брат Эдуард VIII, на чью судьбу выпала эта нелегкая ноша.

Елизавета Боуз-Лайон и король Георг VI / © Getty Images

2.В связи с тем, что Альберт не рассматривался, как будущий монарх, он был волен выбирать себе в жены ту женщину, которую он полюбит. Попросту говоря, его статус «запасного принца» давал ему определенный уровень свободы. Ему было легко получить разрешение у своего отца короля жениться на «простолюдинке», леди Элизабет Боуз-Лайон, а их брак считался модернизирующим для королевской семьи.

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3.Елизавета дважды (в 1921 и 1922 годах) отказывала Альберту (а всего он делал ей предложение трижды), поскольку не хотела идти на жертвы, необходимые для того, чтобы стать членом королевской семьи.

Свадьба короля Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон / © Associated Press

4.16 января 1923 года Елизавета наконец-то дала свое согласие на этот союз.

«С величайшим удовольствием король и королева объявляют о помолвке своего любимого сына, герцога Йоркского, с леди Елизавете Боуз-Лайон, дочерью графа и графини Стратмора и Кингхорна», — говорится в заявлении, опубликованном Букингемским дворцом в том же году, пишет Tatler.

5.Свадьбу сыграли 26 апреля 1923 года в Вестминстерском аббатстве, в Лондоне. Елизавета Боуз-Лайон стала первой невестой, оставившей свой свадебный букет у Могилы Неизвестного солдата в честь своего брата Фергуса, погибшего в Первой мировой войне. После нее эта традиция крепко прижилась на королевских свадьбах.

Свадьба короля Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон / © Getty Images

6.К алтарю невеста шла в платье автором которого стала придворная портниха Элизабет Хэндли-Сеймур. Позже она создала и коронационное платье для Елизаветы в 1937 году.

7.Была еще одна традиция, которая зародилась на этой королевской свадьбе, а именно кольца из валлийского золота. С тех пор их носят практически все британские королевские невесты.

Елизавета Боуз-Лайон и король Георг VI в день своей свадьбы / © Getty Images

8.В 1926 году у супругов родилась дочь Елизавета, а в 1930 году — вторая дочь Маргарет. Они жили счастливо и не были на виду у широкой публики, но такая размеренная жизнь семьи изменилась в 1936 году, когда умер отец Альберта — король Георг V, а на престол взошел старший брат Альберта — король Эдуард VIII.

9.Уже менее чем через год Альберт из некогда «запасного» члена королевской семьи, оказался новоиспеченным королем Георгом VI. Это произошло после отречения Эдуарда VIII, которому не позволили жениться на разведенной американке Уоллис Симпсон, и он решил отречься от престола.

Елизавета Боуз-Лайон и король Георг VI / © Associated Press

10.Правление короля Георга VI было недолгим (он правил до 1952 года, всего 16 лет), но пришлось на Вторую мировую войну. Вместе с женой и дочерьми король стал символом веры и решимости для британцев в тяжелые военные и послевоенные годы. Он также был на троне во время упадка Британской империи, став последним императором Индии и первым главой Содружества.

Елизавета Боуз-Лайон и король Георг VI с дочерьми Елизаветой (слева) и Маргарет (справа) / © Associated Press

Король Георг VI оставался женатым на своей жене Елизавете Боуз-Лайон до своей смерти 6 февраля 1952 года. А его преемницей стала его старшая дочь, известная под именем королева Елизавета II, чье правление длилось с 1952 по 2022 год — долгие 70 лет царствования.