Он в костюме, а она в нежном платье: как выглядели Джои из "Друзей" и его любимая в день свадьбы на острове

На этих архивных фотографиях, которые были сделаны папарацци 22 года тому назад, можно рассмотреть свадебный образ одного из самых известных голливудских актеров и его возлюбленной.

Актер Мэтт Леблан, наиболее известен по роли Джоуи в культовом сериале "Друзья", никогда очень не афишировал свою личную жизнь, но известно, что женат актер был на Мелиссе Макнайт - американской модели британского происхождения и разведенной матери-одиночке двоих детей.

Они познакомились в 1997 году и после года отношений Леблан сделал ей предложение. Вот только свадьба пары состоялась не сразу, а в 2003 году, а место знаменитости выбрали необычное - один из Гавайских островов Кауаи.

Мэтт Леблан и Мелисса Макнайт / Фото: Associated Press

Свадьба состоялась на скале с видом на пляж Анини. Мэтту тогда було 35 лет и он надел на церемонию черный костюм с белой гирляндой леи (гавайское цветочное ожерелье), а его невеста, которой было тогда 38 лет, надела длинное белое платье-комбинацию с тонкими бретельками, открытой спиной и фату.

Мэтт Леблан и Мелисса Макнайт / Фото: Associated Press

Известно, что на церемонии присутствовало 150 гостей, среди которых были коллеги Мэтта по сериалу - Лиза Кудроу, Кортни Кокс (с тогдашним мужем Дэвидом Аркеттом) и Дженнифер Энистон (с тогдашним мужем Брэдом Питтом).

Мэтт Леблан и Мелисса Макнайт / Фото: Associated Press

Эта свадьба была первой для актера и второй для Мелиссы, у которой на тот момент уже было двое детей от предыдущего брака: сын Тайлер и дочь Жаклин. В этом браке в 2004 году у пары родилась также общая дочь Марина Перл Леблан. Однако девочка в детстве болела - ей был поставлен диагноз редкой дисплазии, которая вызывала эпилептические приступы. К счастью, уже к двум годам болезнь перестала проявляться. Леблан и Макнайт развелись в октябре 2006 года, сославшись на непримиримые разногласия.

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