Она – будущая королева Швеции: кто такая кронпринцесса Виктория

Однажды ей предстоит взойти на трон и стать первой за много лет королевой Швеции. О том, кто такая кронпринцесса Виктория, герцогиня Вестергетланд, и почему на троне будет восседать именно она, а не ее младший брат принц Карл Филипп, рассказываем подробнее.

Она не должна была стать наследницей

Виктория родилась 14 июля 1977 года и стала первенцем правящего короля Швеции – Карла XVI Густава – и королевы Сильвии.

Кронпринцесса Виктория со своими родителями королем Карлом Густавом, королевой Сильвией и младшим братом и сестрой / Фото: Associated Press

Титул принцессы девочка получила с рождения как дочь правящего монарха, но право первоочередности в очереди на престол получила в 1979 году, после конституционной реформы. Эта поправка к конституции ввела абсолютное первородство, а это означает, что трон будет унаследован старшим ребенком монарха независимо от пола. Король тогда был расстроен тем фактом, что его единственного сына – принца Карла Филиппа – лишили статуса наследного принца, который он занимал с рождения. А сейчас принц четвертый в очереди на престол после Виктории и ее детей – принцессы Эстель и принца Оскара, то есть шансов его возглавить практически нет.

Кронпринцесса Виктория в возрасте 1 года / Фото: Associated Press

Кронпринцесса Виктория с братом Карлом Филиппом и сестрой Мадлен / Фото: Associated Press

Отец Виктории – Карл Густав – стал королем в 1973 году в возрасте 27 лет, заменив своего 90-летнего деда Густава VI Адольфа и став самым молодым монархом из династии Бернадотов в истории. Кронпринцессе Виктории уже 46 лет, и она все еще не на троне.

Кронпринцесса Виктория и король Карл Густав / Фото: Associated Press

Учеба и образование

Как будущая наследница принцесса Виктория получила хорошее образование. Принцесса училась в Католическом университете Запада в городе Анже, во Франции. Потом жила в США, где изучала различные предметы в Йельском университете. Также Виктория прошла стажировку в посольстве Швеции в Вашингтоне и завершила учебную программу в правительственных учреждениях в 2001 году. Как будущий монарх Виктория прошла базовый курс подготовки солдат в Международном центре вооруженных сил Швеции.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Associated Press

Кроме этого, дочь короля прошла Дипломатическую программу Министерства иностранных дел и закончила Уппсальский университет (старейший университет Швеции и всей Скандинавии) со степенью бакалавра искусств. Училась Виктория много и хорошо, не удивительно, что она свободно говорит на английском, французском и немецком языках, кроме родного шведского разумеется. При этом у кронпринцессы так же, как и у ее отца короля Карла Густава и брата Карла Филиппа – дислексия – заболевание, которое представляет собой неспособность к обучению. Людям с дислексией трудно освоить чтение и письмо.

Она уже заменяет короля

Кронпринцесса Виктория / Фото: Associated Press

И хотя Карл Густав официально все еще восседает на шведском троне, его дочь с 18 лет имеет право исполнять обязанности главы государства и выступать регентом, когда короля нет в стране или, когда ему не здоровиться. Кроме этого, у кронпринцессы есть огромное количество собственных обязанностей. Она путешествует по миру со своей королевской миссией, опекается собственным благотворительным фондом и всегда была так занята работой, что даже не брала декретный отпуск (вместо нее его взял ее супруг кронпринц Даниэль).

Кронпринцесса Виктория во время беременности с мужем Даниэлем / Фото: Associated Press

Личная жизнь принцессы

Известных широкой публике романов в жизни кронпринцессы Виктории было два, один из них закончился свадьбой. Первым парнем Виктории был Даниэль Коллерт – ее школьный друг. Их роман начался в середине 90-х и закончился в начале нулевых. В 2002 году принцесса встретила второго – Даниэля Вестлинга, он был ее фитнес-тренером.

Кронпринцесса Виктория и Даниэль Вестлинг / Фото: Associated Press

Именно он и стал мужем наследной принцессы, а также отцом ее двоих детей – принцессы Эстель и принца Оскара. Перед объявлением о помолвке принцесса получила разрешение на этот брак у шведского правительства.

Свадьба кронпринцессы Виктории и принца Даниэля / Фото: Getty Images

Свадьба пары состоялась 19 июня 2010 года в 34-ю годовщину свадьбы родителей Виктории – короля Карла Густава и королевы Сильвии.

Кронпринцесса Виктория с дочерью принцессой Эстель в день ее крещения / Фото: Associated Press

Кронпринцесса Виктория с детьми - принцессой Эстель и принцем Оскаром / Фото: Getty Images

Слухи о разводе

В 2022 году в шведской прессе появились слухи о предполагаемом разводе пары. Писали, что Виктория и Даниэль посещали психотерапевта, чтобы спасти свой брак.

Кронпринцесса Виктория с мужем Даниэлем / Фото: Associated Press

Спустя несколько недель пара сделала официальное заявление, заявив, что в обычных случаях они не комментируют слухи и домыслы, но, чтобы защитить их семью, вынуждены заявить, что слухи, которые распространяются, совершенно необоснованны. Спустя полтора года после того заявления Виктория и Даниэль все еще вместе.

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