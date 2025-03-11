Она была до Памелы: как выглядели Томми Ли и звезда "Мелроуз Плейс" Хизер Локлир в день свадьбы

Всего музыкант был женат четыре раза. Этот брак был для него вторым.

Музыкант Томми Ли, барабанщик американской рок-группы Mötley Crüe, наиболее известен из-за своего одиозного характера и браком с актрисой Памелой Андерсон. Когда они были женаты их домашнее видео было украдено и распространено без их ведома, что в результате пагубно повлияло на отношения пары и карьеру Памелы.

Однако до отношений с Андерсон Томми был семь лет в браке в другой актрисой - Хизер Локлир - звездой сериалов "Династия" и Мелроуз Плейс. Они поженились в мае 1986 года в Санта-Барбаре.

Хизер Локлир и Томми Ли / Фото: Associated Press

Образ невесты был в лучших свадебных традициях 80-х годов: начес, волосы она украсила украшениями с бисером, на голову надела венок с объемной фатой, а ее платье было с декольте и богато украшено бисером и кружевом. Образ Хизер дополнила высокими перчатками, декорированными, как и ее платье.

Хизер Локлир и Томми Ли / Фото: Associated Press

Томми Ли сделал на голове огромный начес волос, а также, чтобы соответствовать невесте, надел белый шелковый костюм-тройку с кружевом.

Хизер Локлир и Томми Ли / Фото: Associated Press

Затем с 1995 по 1998 год Ли был женат на Памеле и в этом браке у супругов родилось два сына - Брэндон и Дилан. Свадьба пары кардинально отличалась от того, что было с Хизер, поскольку они просто обменялись клятвами на пляже в купальниках. Вместо обручальных колец они набили себе татуировки с именами друг друга.

Памела Андерсон и Томми Ли в день свадьбы / Фото: Getty Images

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