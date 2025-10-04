Она думала, что проглотила пианино: история жизни баварской принцессы, которая возможно имела ОКР

Александра Баварская / © Getty Images

Реклама

С детства принцесса Александра была одержима чистотой. Она всегда носила белые перчатки и белые платья, чтобы лучше видеть, что что-то грязное. Некоторые историки предполагают, что, возможно, она страдала ОКР — обсессивно-компульсивным расстройством.

Однако Александра действительно имела проблемы с психическим здоровьем в течение жизни, включая один из более редких и странных случаев: она верила, что в детстве проглотила стеклянное пианино. Именно поэтому она ходила чрезвычайно осторожно сквозь двери и садилась очень-очень осторожно, чтобы не разбить стеклянное пианино, которое могло бы разбиться внутри нее и вызвать смерть от внутреннего кровотечения. Несмотря на это, Александра имела довольно успешную литературную карьеру и опубликовала ряд книг на разные темы в течение жизни. Например, в 1856 году она издала книгу под названием «Полевые цветы», доходы от которой пожертвовала приюту.

Портрет Александры Амалии Баварской, дочери Людвига I Баварского. Автор Йозеф Карл Штилер / © Getty Images

Можно предположить, что она имела склонность к романтизму, ведь некоторые истории и переводы, которые она публиковала, были романтическими повестями. Она никогда не выходила замуж, что многое говорит об эпохе, когда династические браки были чрезвычайно важны для королевских семей.

Реклама

Однако 1850-х годах принц Луи Люсьен Бонапарт просил руки Александры, но король Людвиг — ее отец — отказал Луи, сославшись на хрупкое здоровье Александры. Как незамужняя леди, принцесса Александра была назначена настоятельницей Королевской женской капитулы святой Анны в Мюнхене. 1875 году, в возрасте 49 лет, Александра умерла.

Обсессивно-компульсивное расстройство или невроз навязчивых состояний — это психическое расстройство, разновидность невроза, для которого характерны повторяющиеся навязчивые мысли (обсессии), которые нередко перетекают в ритуальные действия (компульсии), совершаемые, чтобы снять внутреннее напряжение, уменьшить чувство тревоги и предотвратить пугающие события.