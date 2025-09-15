Она красотка: какие пластические операции делала королева Летиция

Королева Летиция / © Associated Press

Ринопластика

Первой и единственной подтвержденной королевским дворцом операцией королевы Летиции была ринопластика. Ее супруга тогда еще принца Фелипе перенесла в 2008 году.

Королева Летиция «до» и «после» ринопластики / © Associated Press

Королевский дом заявил, что процедура проводилась по медицинским показаниям для коррекции проблем с дыханием, которые испытывала Летиция. Но общественность не поверила, считая, что это было сделано в косметических целях, а не только в медицинских.

Маммопластика

Королева Летиция «до» и «после» маммопластика / © Associated Press

Хотя королева публично Летиция больше не рассказывала о своих эстетических изменениях, эксперты предполагают, что изменения были настолько постепенными, чтобы не стать слишком очевидными. Предполагается, что после рождения двоих детей и дважды грудного вскармливания королева делала маммопластику. Если сравнить ее фотографии до свадьбы и рождения детей и после, то этот факт просто таки бросается в глаза. Использовала ли Летиция импланты, не известно, но судя по размеру ее груди с большей вероятностью обошлось не только подтяжкой.

Ботокс

Королева Летиция имеет идеально ровный лоб / © Associated Press

Королева Летиция не пренебрегает и инъекциями ботулотоксина. На лбу у королевы морщин нет вообще, а вот «гусиные лапки» вокруг глаз заметны и выглядят вполне естественно. У королевы очень хороший косметолог, который делает свою роботу ювелирно.

Также во многих западных изданиях можно найти комментарии пластических хирургов, которые разбирали образы королевы Летиции и говорят, что супруга испанского монарха делала коррекцию век, носогубных складок и прибегла к процедуре липофилинга (вводила собственный жир, чтобы увеличить объем скул). А также она делала подтяжку кончиков бровей, чтобы придать взгляду большей открытости и контурную пластику губ.

Летиция Ортис в молодости / © Getty Images

Королева Летиция сейчас / © Getty Images

Сложно сказать, сколько же косметических процедур сделала на самом деле королева Летиция, но с годами она становится только красивее. А еще, кроме визитов к хирургу и косметологу регулярно занимается спортом и может похвастаться подкачанным телом.