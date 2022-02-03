Она могла не взойти на трон: как бабушка Елизаветы II – Мария Текская – повлияла на ее судьбу

Она могла не взойти на трон: как бабушка Елизаветы II – Мария Текская – повлияла на ее судьбу

6 февраля королева Елизавета II празднует 70-летие с момента восшествия на престол. Принцесса могла так никогда и не стать королевой, если бы ее бабушка – королева Мария Текская – приняла в 1936 году решение, к которому ее активно подталкивали члены кабинета министров Великобритании. Но обо всем рассказываем по порядку.

Смерть короля Георга V в 1936 году

Король Георг V – супруг королевы Марии Текской – возглавлял трон с 1910 года. Правление его было недолгим, всего 26 лет (что меньше, по сравнению с правлением его внучки королевы Елизаветы II). Георг страдал от хронических легочных заболеваний и умер в возрасте 70 лет – 20 января 1936 года в Сандрингеме. Лишь спустя 50 лет стало известно, что его придворный врач Бертран Доусон провел эвтаназию впавшего в кому после тяжелого бронхита королю Георгу V инъекцией морфия и кокаина, о чем стало известно только из дневников доктора. Вот такая запись появилась в его дневнике:

Король Георг V / Getty Images

"Было очевидно, что последняя стадия может продлиться много часов, что было неизвестно пациенту, но мало отвечало достоинству и величию, которых он столь заслуживал и которые требовали быстрого финала. Часы ожидания механического конца в то время, когда вся настоящая жизнь уже покинула тело, лишь утомляет свидетелей и держит их в таком напряжении, что они не могут воспользоваться утешением мысли, сочувствия или молитвы…". В дневнике доктор также написал, что хотел, чтобы новость о смерти короля попала на газетные полосы в утреннем выпуске, поскольку вечерние газеты считались менее престижными для монаршего достоинства. Что интересно, в том же 1936 году доктор Доусон выступал против легализации эвтаназии в палате лордов.

Бертран Доусон, лорд Доусон Пенсильванский, врач короля Георга V, с дочерью Розмари Моникой Доусон (слева) и женой леди Минни Этель Ярроу, леди Доусон, США, 14 октября 1930 год / Associated Press

В тот же день было объявлено, что новым королем Великобритании стал старший сын Георга V и Марии Текской – принц Эдуард (дядя королевы Елизаветы II).

Мария Текская и король Георг V / Getty Images

Отречение короля Эдуарда VIII

На момент вступления на престол принцу Уэльскому Эдуарду VIII было 42 года. Он был не женат, детей у него все еще не было. Однако король был влюблен в американскую светскую львицу Уоллис Симпсон, которая на тот момент была замужней дамой. Немедленно по вступлении Эдуарда на престол в лондонском суде начался бракоразводный процесс госпожи Симпсон, и стало очевидным, что король хочет жениться на ней. И так же очевидно, что король, являясь главой англиканской церкви, которая запрещала брак с лицом, ранее состоявшим в браке, не может жениться на Уоллис. Подробнее историю любви Уоллис и Эдуарда мы уже рассказывали вот в этом материале.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Associated Press

Эдуард VIII, так и не успев короноваться, спустя 10 месяцев царствования отрекся от трона, подписав соответствующий указ 10 декабря 1936 года. Выступая на следующий день на радио Эдуард заявил: "Я нашел невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю".

История таинственного документа, который мог все изменить

После отречения Эдуарда VIII престол возглавил его младший брат принц Альберт (в будущем король Георг VI, отец королевы Елизаветы II). Отречение короля привело к кризису монархии. И в том же 1936 году многие члены кабинета министров страны обратились к королеве Марии Текской (матери Эдуарда и Георга) с предложением передать ей права королевы-регента, после чего она должна будет отречься от трона в пользу своего младшего сына – более популярного у английского народа – принца Георга, герцога Кентского. Политики считали, что средний сын Марии Текской, принц Альберт, страдавший от заикания, не справится с ролью короля. Однако королева Мария выступила против такого предложения. Таким образом, 11 декабря 1936 года принц Альберт взошел на трон под именем король Георг VI и правил до своей смерти – 6 февраля 1952 года.

Мария Текская в день коронации среднего сына Георга VI / Getty Images

Напряженное военное время и пагубные привычки отразились на здоровье монарха. У него стали развиваться атеросклероз, болезнь Бюргера и рак легких. Примечательно, что его лечащим врачом был доктор Бертран Доусон. Тот самый, который сделал эвтаназию королю Георгу V.

После смерти короля Георга VI, который также умер в Сандрингеме, на престол взошла его старшая дочь – принцесса Елизавета, взяв себе тронное имя королева Елизавета II.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

А ведь этого могло и не произойти, если бы тогда, в 1936 году, королева Мария Текская пошла на поводу у политиков и сделала королем своего младшего сына. К слову, принц Георг погиб в авиакатастрофе в 1942 году, ему было 39 лет.

Принц Джордж, герцог Кентский, с женой принцессой Мариной, герцогиней Кентской, и их тремя детьми, принцессой Александрой, принцем Эдвардом и принцем Майклом, 5 августа 1942 год / Associated Press

И если бы на тот момент именно он восседал на троне, его преемником стал бы его старший сын принц Эдвард, герцог Кентский, двоюродный брат Елизаветы II.

Принц Эдвард, герцог Кентский / Getty Images

Именно Эдвард, которому сейчас 86 лет, правил бы страной по сей день. А следующим в очереди на трон был бы не сын Елизаветы – принц Чарльз, а старший сын Эдварда – принц Джордж, граф Сент-Эндрюс, который бы получил титул принца Уэльского, а принц Чарльз, наоборот, носил бы титул графа.

Джордж, граф Сент-Эндрюс / Getty Images

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