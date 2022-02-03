Она могла не взойти на трон: как бабушка Елизаветы II – Мария Текская – повлияла на ее судьбу

6 февраля королева Елизавета II празднует 70-летие с момента восшествия на престол. Принцесса могла так никогда и не стать королевой, если бы ее бабушка – королева Мария Текская – приняла в 1936 году решение, к которому ее активно подталкивали члены кабинета министров Великобритании. Но обо всем рассказываем по порядку.
Смерть короля Георга V в 1936 году
Король Георг V – супруг королевы Марии Текской – возглавлял трон с 1910 года. Правление его было недолгим, всего 26 лет (что меньше, по сравнению с правлением его внучки королевы Елизаветы II). Георг страдал от хронических легочных заболеваний и умер в возрасте 70 лет – 20 января 1936 года в Сандрингеме. Лишь спустя 50 лет стало известно, что его придворный врач Бертран Доусон провел эвтаназию впавшего в кому после тяжелого бронхита королю Георгу V инъекцией морфия и кокаина, о чем стало известно только из дневников доктора. Вот такая запись появилась в его дневнике:
"Было очевидно, что последняя стадия может продлиться много часов, что было неизвестно пациенту, но мало отвечало достоинству и величию, которых он столь заслуживал и которые требовали быстрого финала. Часы ожидания механического конца в то время, когда вся настоящая жизнь уже покинула тело, лишь утомляет свидетелей и держит их в таком напряжении, что они не могут воспользоваться утешением мысли, сочувствия или молитвы…". В дневнике доктор также написал, что хотел, чтобы новость о смерти короля попала на газетные полосы в утреннем выпуске, поскольку вечерние газеты считались менее престижными для монаршего достоинства. Что интересно, в том же 1936 году доктор Доусон выступал против легализации эвтаназии в палате лордов.
В тот же день было объявлено, что новым королем Великобритании стал старший сын Георга V и Марии Текской – принц Эдуард (дядя королевы Елизаветы II).
Отречение короля Эдуарда VIII
На момент вступления на престол принцу Уэльскому Эдуарду VIII было 42 года. Он был не женат, детей у него все еще не было. Однако король был влюблен в американскую светскую львицу Уоллис Симпсон, которая на тот момент была замужней дамой. Немедленно по вступлении Эдуарда на престол в лондонском суде начался бракоразводный процесс госпожи Симпсон, и стало очевидным, что король хочет жениться на ней. И так же очевидно, что король, являясь главой англиканской церкви, которая запрещала брак с лицом, ранее состоявшим в браке, не может жениться на Уоллис. Подробнее историю любви Уоллис и Эдуарда мы уже рассказывали вот в этом материале.
Эдуард VIII, так и не успев короноваться, спустя 10 месяцев царствования отрекся от трона, подписав соответствующий указ 10 декабря 1936 года. Выступая на следующий день на радио Эдуард заявил: "Я нашел невозможным нести тяжелое бремя ответственности и исполнять обязанности короля без помощи и поддержки женщины, которую я люблю".
История таинственного документа, который мог все изменить
После отречения Эдуарда VIII престол возглавил его младший брат принц Альберт (в будущем король Георг VI, отец королевы Елизаветы II). Отречение короля привело к кризису монархии. И в том же 1936 году многие члены кабинета министров страны обратились к королеве Марии Текской (матери Эдуарда и Георга) с предложением передать ей права королевы-регента, после чего она должна будет отречься от трона в пользу своего младшего сына – более популярного у английского народа – принца Георга, герцога Кентского. Политики считали, что средний сын Марии Текской, принц Альберт, страдавший от заикания, не справится с ролью короля. Однако королева Мария выступила против такого предложения. Таким образом, 11 декабря 1936 года принц Альберт взошел на трон под именем король Георг VI и правил до своей смерти – 6 февраля 1952 года.
Напряженное военное время и пагубные привычки отразились на здоровье монарха. У него стали развиваться атеросклероз, болезнь Бюргера и рак легких. Примечательно, что его лечащим врачом был доктор Бертран Доусон. Тот самый, который сделал эвтаназию королю Георгу V.
После смерти короля Георга VI, который также умер в Сандрингеме, на престол взошла его старшая дочь – принцесса Елизавета, взяв себе тронное имя королева Елизавета II.
А ведь этого могло и не произойти, если бы тогда, в 1936 году, королева Мария Текская пошла на поводу у политиков и сделала королем своего младшего сына. К слову, принц Георг погиб в авиакатастрофе в 1942 году, ему было 39 лет.
И если бы на тот момент именно он восседал на троне, его преемником стал бы его старший сын принц Эдвард, герцог Кентский, двоюродный брат Елизаветы II.
Именно Эдвард, которому сейчас 86 лет, правил бы страной по сей день. А следующим в очереди на трон был бы не сын Елизаветы – принц Чарльз, а старший сын Эдварда – принц Джордж, граф Сент-Эндрюс, который бы получил титул принца Уэльского, а принц Чарльз, наоборот, носил бы титул графа.
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