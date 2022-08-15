Она научила готовить всю Америку: кто такая Джулия Чайлд и почему она королева кулинарных шоу

Несмотря на то, что эта женщина научила всю Америку готовить, на протяжении многих лет она и вовсе ничего не знала о кулинарии, поскольку родилась в очень обеспеченной семье, где кухней занималась прислуга. Но жизнь Джулии очень изменилась, когда она с мужем оказалась во Франции, где со всей решительностью и решила научиться готовить. Чайлд поступила в легендарную кулинарную академию Le Cordon Blu в Париже, где была единственной женщиной на курсе, а затем частно училась у Макса Бюньяра и других именитых шеф-поваров.

Джулия Чайлд / Фото: Associated Press

В 1951 году вместе с Симоной Бэк и Луизеттой Бертолль открыла кулинарную школу для американок в Париже - "Школа трех гурманов". Женщина была настолько очарована кулинарией и французской кухней, что решила создать то, чего в те времена еще не было - написать книгу европейских рецептов на английском языке, чтобы приобщить своих соотечественников к этому искусству.

Соавторами стали ее подруги, но вот только работа над книгой продолжалась 10 лет, а готовое издание включало в себя 800 страниц. Тем не менее книга стала бестселлером.

Джулия Чайлд / Фото: Getty Images

В 1962 году Джулию пригласили выступить в передаче "Что мы читаем", где хотели обсудить ее книгу. Но женщина привезла электроплитку, сковороды и две дюжины яиц. И там на глазах у живой публики она продемонстрировала, как приготовить ее знаменитый омлет L’Omelette Roulle. Работники канала были в восторге и предложили писательнице и кулинару новую работу - стать ведущей собственного кулинарного шоу. Так, совершенно случайно женщина, которая безумно любила готовить, стала учить миллионы американок, как это делать, по телевизору и звездой.

Именно благодаря необычной внешности, а рост у Джулии был 188 сантиметров, и харизматичности, она изменила мир кулинарии и телевидения, популяризовав кулинарные шоу.

Джулия Чайлд / Фото: Associated Press

В 2009 году о жизни Джулии Чайлд вышел фильм "Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту". Поэтому если вы не видели эту картину, искренне рекомендуем к просмотру.

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