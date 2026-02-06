Она не искала королевской жизни: интересная история любви принцессы Мари и датского принца Иоахима

Принцесса Мари и принц Иоахим / © Getty Images

Мари Кавалье и ее жизнь в Париже

Мари родилась 6 февраля 1976 года в Париже и прожила там до 11 лет, пока ее родители – Ален Кавалье и Франсуаза Грассио не развелись. Девочке тогда было 11 лет. После развода родителей Мари переехала с матерью в Женеву в Швейцарии, где училась в школе-интернате, а потом в Женевском университете на факультете экономики. В конце 90-х Мари изучала международный бизнес и экономику в Babson College в Бостон, в США. Словом, она получила хорошее образование, владела четырью языками (французским, английским, итальянским и испанским) и ее жизнь была вполне успешной до встречи с ее будущим мужем – датским принцем Иоахимом.

Знакомство Мари с датским принцем Иоахимом

Принц Иоахим Датский и Мари Кавалье встретились на одном из званых ужинов. В интервью журналу Hello! принц, который был женат на Александре Мэнли, графине Фредериксборгской, объяснил, что его первая встреча с Мари была «чистым совпадением».

«В то время я был женат. Но поскольку мы оказались единственными франкоговорящими людьми за ужином, хозяин посадил нас рядом друг с другом. А поскольку Мари никогда не была в Дании, мне было интересно с ней пообщаться. Однако наш роман начался гораздо позже», - заявил член королевской семьи.

Как далее развивались их отношения, не известно, сообщается, что Мари все чаще стала приезжать к принцу в Данию, а он на тот момент уже развелся (развод был оформлен 8 апреля 2005 года) со своей первой женой Александрой, которая родила ему двоих сыновей – Николая и Феликса.

В январе 2007 года Мари сопровождала принца Иоахима и его детей на горнолыжном отдыхе в Швейцарии. Позже в том же году Мари присоединилась к королевской семье на Пасху во дворце Марселисборг, где впервые встретилась с матерью Иоахима, королевой Маргрете II.

Как жила Мари до встречи с принцем

Мари Кавалье после окончания университета начала работать в международном рекламном агентстве DoubleClick Inc в Нью-Йорке в качестве координатора по международному маркетингу. Позже вернулась во Францию и стала работать в рекламном агентстве Media Marketing, а затем в швейцарском финансовом информационном агентстве Reuters Radianz, а также занимала должность исполнительного секретаря в ING Numismatic Group SA до момента помолвки со своим будущим мужем. Мари не искала встречи с принцем и говорила в интервью тому же журналу Hello!, что была счастлива и, что ей нравилась ее жизнь. Мари говорила, что на самом деле довольно сильно колебалась, прежде чем заводить отношения с членом королевской семьи, когда они встречались, и определенно не искала сказки про принца. Но, любовь и чувства к Иоахиму победили перед страхом и неизвестностью.

Помолвка и свадьба пары

3 октября 2007 года было официально объявлено о помолвке Мари Кавалье с принцем Иоахимом. А их свадьба состоялась 24 мая 2008 года. После свадьбы Мари получила титул «Ее Королевское Высочество принцесса Мари Датская, графиня Монпеза», а также стала гражданкой Дании и перешла в Евангелическо-лютеранскую церковь Дании, хотя ранее была католичкой.

Мари и Иоахим в день своей помолвки, 3 октября 2007 год / © Getty Images

Свадебное платье принцессы Мари было разработано испанско-итальянским домом моды Arasa Morelli и сшито датчанкой, работавшей в этой компании.

Через год - 4 мая 2009 года у супругов родился сын – Хенрик, а его крестной стала королева Мэри (жена брата Иоахима – короля Фредерика X). Еще через три года – 24 августа 2012 года у супругов родилась дочь Афина.

Мари и Иоахим в день своей свадьбы 24 мая 2008 года / © Getty Images

Принц и принцесса неоднократно говорили, что стремятся дать своим детям нормальное воспитание и сделать так, чтобы они никогда не чувствовали себя слишком непохожими на других детей. Живет семья в Вашингтоне, в США, где принц Иоахим в 2023 году занял должность атташе по оборонной промышленности в посольстве Дании. Его контракт продлится до 2027 года.