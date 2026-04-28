Эдит Ева Эгер

Реклама

Мир потерял одну из самых влиятельных психологов современности — Эдит Еву Эгер. Она умерла в возрасте 98 лет, о ее смерти сообщило издание KSN со ссылкой на заявление семьи в соцсетях. Причина смерти не уточняется, однако ее наследие давно стало частью глобального гуманистического обсуждения, от науки о травме до популярной психологии.

Девочка, которая мечтала танцевать

Эдит Ева Эгер родилась 29 сентября 1927 года в городе Кошице. Она росла в еврейской семье, занималась балетом и спортивной гимнастикой, у нее были настолько большие перспективы, что она готовилась к Олимпийским играм. Однако ее мечты были разрушены, ведь как еврейку, ее отстранили от участия.

Юность Эдит оборвала Вторая мировая война, ведь в 1944 году, когда ей было всего 16, ее вместе с семьей депортировали в Аушвиц-Биркенау — место, которое стало символом Холокоста об этом рассказало издание Grief/.

Реклама

Танец на грани жизни и смерти

В первый день в лагере ее мать отправили в газовую камеру. Отец также погиб, точную дату его смерти Эгер так и не узнала. Она вместе с сестрой Магдой остались живы, но каждый день находились на грани смерти.

Эдит стала одной из жертв врача-нациста Йозефа Менгеле. Именно перед ним она однажды вынуждена была танцевать в бараке. За этот танец он дал ей кусок хлеба, который она разделила с другими женщинами. Позже Эгер вспоминала, что этот момент стал для нее актом внутреннего сопротивления, доказательством того, что даже в нечеловеческих условиях можно сохранить человечность.

Свобода, найденная среди мертвых

В конце войны узников перевели в Австрию во время «маршей смерти». 4 мая 1945 года американский солдат заметил руку, которая едва двигалась под грудой тел, это была Эдит, она выжила. Однако настоящее освобождение пришло не сразу.

Начало большой карьеры

После войны Эгер вышла замуж за Белу Эгера и в 1949 году переехала в США, где поселилась в Эль-Пасо. Там она начала новую жизнь, родила троих детей, работала учительницей, пыталась быть «как все», об этом писало издание Daily Stoic

Реклама

Новый этап ее жизни начался не сразу. Эгер долгое время боролась с посттравматическим стрессовым расстройством и «виной выжившего». Она годами не могла говорить о пережитом, даже со своими детьми.

Лишь впоследствии поступила в университет Техаса, где получила образование психолога. Докторскую степень она получила в возрасте 50 лет — это яркий пример того, что новый путь можно начать в любой момент жизни.

Затем стала клиническим психологом и специализировалась на лечении посттравматических стрессовых расстройств. Эдит работала с ветеранами войны, жертвами насилия и военными, консультировала даже подразделения армии и флота США, преподавала в Университете Калифорнии в Сан-Диего и продолжала практиковать почти до 90 лет.

Книги, которые изменили миллионы жизней

Наибольшее влияние Эгер осуществила своими книгами, ведь они глубоко личные, но в то же время универсальные, рассказало издание Shapes Of Grief.

Реклама

«Выбор»

Ее главный труд — мемуары, в которых она сочетает собственную историю выживания в Аушвице с клиническими случаями из своей практики. Идея книги такова, что даже в худших обстоятельствах человек имеет выбор оставаться жертвой или искать свободу внутри себя.

Книга получила мировое признание, в частности положительные отзывы от Билла Гейтса и Опры Уинфри, и стала бестселлером The New York Times.

«Дар. 14 уроков, которые спасут вашу жизнь»

В этой книге Эгер предлагает практические знания, как работать с травмой, страхом, виной и гневом. Она рассматривала страдание не как конец, а как возможность для внутреннего роста.

«Нельзя изменить прошлое, однако можно выбрать будущее»

Эдит Эгер неоднократно подчеркивала, что мы не в силах изменить то, что с нами произошло, однако можем выбрать, как жить дальше. Ее подход к психологии базировался на сочетании личного опыта и профессиональной практики. Она говорила о важности проживания эмоций, а не их подавления, отказа от роли жертвы и способности прощать, прежде всего ради собственной свободы.

Реклама

Жизнь Эдит Эгер — не только история выживания во время Холокоста, а история о том, как человек может восстановить себя после глубоких ран и помочь другим сделать то же самое.

Ее книги, лекции и клиническая работа остаются путеводителем для тех, кто сталкивается с болью, потерей и травмой. Эдит превратила личную трагедию в универсальный урок человечности, что свобода — это не обстоятельства, а выбор.

Сегодня, после ее смерти, мир вспоминает не только женщину, которая выжила в Аушвиц-Биркенау, но и человека, который смог превратить глубочайшую травму в источник силы и научить этому других.

Новости партнеров