Они – будущие королевы: пять европейских принцесс, которым предстоит взойти на трон

Со смертью королевы Елизаветы II, которая правила дольше всего в Великобритании, там наступит эра правления королей. А вот в других европейских странах королевское будущее за женщинами.

Принцесса Испании Леонор

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Старшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI – принцесса Астурийская Леонор – станет новой королевой Испании после своего отца, который взошел на престол в 2014 году после отречения его отца короля Хуан Карлоса I. Испанский закон по-прежнему отдает предпочтение мужскому первородству, когда дело касается короны и ее правопреемства, поэтому если у Леонор вдруг появится родной брат, он подвинет ее на второе место. Но, по правде говоря, этому вряд ли суждено произойти. Ее родители уже давно и уверенно готовят дочь к королевской работе. Леонор закончила Атлантический колледж в Уэльсе. Сейчас принцесса проходит службу в военной академии в Сарагосе, где учился ее отец, и с момента своего 18-летия Леонор неоднократно выступала на публичных мероприятиях от имени королевской семьи. Свою первую речь принцесса произнесла в 13 лет, по случаю 40-летия конституции Испании.

Принцесса Бельгии Елизавета

Принцесса Елизавета II / Фото: Getty Images

Принцесса Елизавета — старшая из четырех детей короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды.

В 1991 году бельгийский закон был изменен таким образом, что старший ребенок, независимо от того, сын это или дочь, будет следующим, кто унаследует трон. Когда отец принцессы стал королем в 2013 году, Елизавета стала наследницей престола и герцогиней Брабантской.

Закончила Атлантического колледжа в Уэльсе, получив степень Международного бакалавра в 2020 году.

Затем она закончила годичный курс социальных и военных наук в Королевской военной академии. Следующий этап ее обучения - двухлетний курс в магистратуре Гарвардского университета в Бостоне, куда девушка отправится в новом учебном сезоне.

Принцесса Нидерландов Катарина-Амалия

Принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

Старшая и одна из троих дочерей нидерландского короля Виллема-Александра и королевы Максимы станет королевой после смерти или отречения своего отца, который стал монархом в 2013 году, после отречения его матери королевы Беатрикс. Сейчас Катарина-Амалия носит титул принцессы Оранской.

Принцесса посещала школу в гимназии Christelijk Sorghvliet в Гааге, а потом решила взять годичный перерыв перед поступлением на степень и отказалась от ежегодного пособия в размере 1,6 миллиона евро, на которое она имела бы право, когда ей исполнилось бы 18 лет. Спустя несколько лет Катарина-Амалия передумала и публично объяснила свое решение.

Принцесса поступила в Амстердамский университет, где изучает политику, психологию, право и экономику. Катарина-Амалия жила в студенческом общежитии, но на втором месяце обучения в университете ее перевели обратно в королевский дворец из-за угроз безопасности. Позже стало известно, что в этот период принцесса переехала в Мадрид, где жила под защитой испанской монархии, продолжая обучение онлайн из-за угроз со стороны марокканской мафии, преступной организации, занимающейся торговлей наркотиками, которая угрожала ее похитить. Катарина-Амалия тяжело пережила этот момент, а ее мать Максима публично говорила о том, что сожалеет, что у ее дочери нет студенческой жизни, как у других детей.

Король Виллем-Александр и принцесса Катарина-Амалия / Фото: Getty Images

В официальной биографии под названием "Амалия", выпущенной в 2021 году, девушка призналась, что еще не чувствует себя готовой стать королевой. Поэтому она попросила своего отца питаться хорошо и заниматься спортом, чтобы еще долго жить и править.

Принцесса Норвегии Ингрид Александра

Принцесса Ингрид Александра с матерью / Фото: Getty Images

Дочь кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит – принцесса Ингрид Александра – вторая в очереди на престол после своего отца. Она является внучкой нынешнего короля Норвегии Харальда V, который уже заявил, что не намерен отказываться от трона в пользу сына.

Когда придет через правления Ингрид Александры, она станет второй женщиной-монархом Норвегии после того, как ее отец обеспечил ей место в линии преемственности, изменив закон, позволяющий первенцам быть выше в очереди на престол над своими младшими братьями.

Последняя норвежская королева Маргарет правила 600 лет назад, с конца 1380-х годов до своей смерти в 1412 году, после нее правили лишь короли.

Принцесса училась в частной англоязычной международной школе Ураниенборг в Осло, куда ее отправили, чтобы она могла свободно говорить по-английски. Потом училась в средней школе Эльвебаккен в Осло, которую закончила в 2023-м.

С начала 2024 года Ингрид Александра начала 12-месячную военную подготовку в инженерном батальоне бригады "Норд". Когда она взойдет на трон, она станет командующим армией Норвегии.

В день своего 18-летия принцесса присоединилась к своему деду, королю Харальду V на заседании кабинета министров в Королевском дворце. Сообщалось, что в ближайшие несколько лет принцесса возьмет на себя больше обязанностей от имени королевской семьи, но продолжит уделять внимание своему образованию.

Принцесса Швеции Эстель

Кронпринцесса Виктория, ее дочь принцесса Эстель и кронпринц Даниэль / Фото: Getty Images

Шведская принцесса Эстель является старшей дочерью кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля и внучкой ныне правящего короля Карла XVI Густава. К тому моменту, когда Эстель взойдет на престол, все вышеперечисленные принцессы уже давно будут править. Но мы не можем не упомянуть шведскую наследницу.

Учится девушка в Кампусе Манилла в Стокгольме, где в прошлом году к ней присоединился ее младший брат, принц Оскар.

Юная принцесса Эстель регулярно появляется со своей семьей на разных публичных мероприятиях. Она определенно знает, что ей предстоит однажды стать королевой, но в силу своего очень юного возраста (сейчас Эстель 12 лет), вряд ли относится к этому слишком серьезно.

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