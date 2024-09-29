Они – будущие короли: три европейских принца, которым предстоит взойти на трон

Они были рождены наследниками престола и воспитываются в соответствии со всеми королевскими правилами. Каждому из них однажды предстоит стать новым королем своей страны.

Принц Джордж Уэльский

Принц Джордж Уэльский / Фото: Associated Press

Старшему сыну принца Уильяма и принцессы Кэтрин Уэльских – принцу Джорджу Александру Луи – летом 2024-го исполнится одиннадцать лет. Он родился 22 июля 2013 года в госпитале Святой Марии в Лондоне. В настоящее время Джордж является вторым в линии наследования престола после своего отца принца Уильяма. С тех пор, как умерла королева Елизавета II в Британии снова настала ера правления королей. Сейчас правит дедушка Джорджа – король Чарльз III, после него на трон взойдет его отец Уильям, а после уже и принц Джордж. Сейчас мальчик учится в школе Ламбрук в Виндзоре, где живет семья. Но его родители уже думают о том, где он будет получать дальнейшее образование, говорят, рассматривают Итонский колледж, где учился его отец Уильям и Мальборо, в котором получала образование Кейт.

Принц Джордж с младшим братом Луи и сестрой Шарлоттой / Фото: Associated Press

У Джорджа есть младшая сестра принцесса Шарлотта, которая нынче третья в очереди на престол, а также брат принц Луи, он занимает четвертое место. Многие говорят, что принцесса Шарлотта могла бы стать королевой не хуже ее прабабушки Елизаветы II, и в истории британской монархии бывали случаи, когда не первый в линии преемственности восходил на трон. Но пока что говорить об этом слишком рано.

Принц Жак Монакский

9-летний сын правящего князя Альбера II и княгини Шарлин – Жак Оноре Ренье Гримальди - первый в очереди на престол, так как в Монако трон передается по мужской линии. Он на две минуты старше своей сестры-близнеца принцессы Габриэллы. Они родились в один день – 10 декабря 2014 года в Больничном центре принцессы Грейс в Монако и стали законными наследниками своего отца. Жак также носит титул маркиза Бо, который все наследники короны Монако носят с 1643 года.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / Фото: Associated Press

У Альбера II есть еще внебрачные старшие дочь и сын, но они не имеют права претендовать на княжеский престол.

Сейчас принц Жак учится в школе и ему всего девять лет. Его отцу Альберу 66 лет, и он может править еще очень много лет. Так что у Жака есть время подготовиться к княжеской работе.

Принц Кристиан Датский

Датский принц Кристиан – старший сын короля Фредерика X и королевы Мэри и первый в очереди на трон. В 2023-м году он отпраздновал 18-летие, а его родители организовали для сына пышный банкет, на который съехались многие европейские королевские гости. Его отец Фредерик стал королем в 2024 году и будет править ближайшие несколько десятилетий. А когда его место займет сын, то будет царствовать под именем Кристиан XI.

Кронпринц Фредерик, принц Кристиан и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Родился Кристиан 15 октября 2005 года в Копенгагене в университетском госпитале. Он стал первым принцем, посетившим детский сад и государственную школу. Позже принц был переведен в гимназию Ордруп, в которой продолжил свое обучение. У него есть младший брат принц Винсент и две сестры принцессы Изабелла и Жозефина.

Наследником Кристиан стал 14 января 2024 года, когда его бабушка королева Дании Маргрете II, уступила престол своему сыну кронпринцу Фредерику.

Принц Кристиан по центру со своими родителями королем Фредериком и королевой Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали о пяти будущих европейских королевах, которым однажды предстоит взойти на престол.

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