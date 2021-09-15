Они будущие монархи: королевские наследники, которым предстоит взойти на трон

Они – будущие наследники королевского трона. С раннего детства их воспитывают и готовят к тому, что однажды наступит то время, когда придет их черед стать королями и королевами. Кто же они – главные претенденты на корону?

Британский принц Джордж

Принц Джордж / Instagram/Кенсингтонского дворца

Принц Джордж – первый сын герцогини Кембриджской Кэтрин и принца Уильяма. Грядущим летом мальчику исполнится семь лет. В порядке наследования престола Джордж занимает третье место – после своего отца Уильяма и дедушки Чарльза. Стать королем Великобритании Джорджу предстоит не скоро. Вот уже 67 лет на троне находится его прабабушка – королева Елизавета II, а ее старший сын принц Чарльз ждет своей очереди уже очень долго. В британском королевстве не принято отрекаться от престола, единственным монархом, который сделал это, был Эдуард – старший сын королевы Марии и короля Георга V. Так что принца Джорджа на троне британские подданные увидят еще очень нескоро.

Испанская принцесса Леонор

Испанская принцесса Леонор / Getty Images

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Леонор – старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции и внучка короля Хуан Карлоса I, вступившего на престол после многолетней военной диктатуры генерала Франсиско Франко в 1975 году. Спустя 39 лет, в июне 2014 года, Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего единственного сына Фелипе, ставшего впоследствии королем Филиппом VI. Следующей на очереди 15-летняя дочь Филиппа – Леонор, которая носит титул принцессы Астурийской. Девочка уже сейчас принимает участие в некоторых торжественных мероприятиях, и ее готовят к тому, что через каких-то 15-20 лет (если король Филипп VI так же, как и его отец, откажется от престола в пользу дочери), Леонор станет первой королевой Испании.

Бельгийская принцесса Елизавета

Бельгийская принцесса Елизавета / Getty Images

Елизавета – старшая дочь короля Филиппа и королевы Матильды. За десять лет до ее рождения в Бельгии был введен новый закон наследования престола, который принимает позицию первородства. Таким образом, принцесса Елизавета несмотря на рождение двух младших братьев стоит первая в линии наследования бельгийской короны. Ее отец Филипп стал королем не так давно – в 2013 году, после отречения своего отца Альберта II от престола. Недавно стало известно, что его старшая дочь Елизавета (всего у короля и королевы четверо детей) готовится поступить в Королевскую военную школу. Ее проходили в свое время отец принцессы, дядя, двоюродный брат и все предыдущие монархи Бельгии. Сейчас принцессе 18 лет, а ее отцу – 60. Не мудрено, что через каких-то 15-20 лет, а может быть, и раньше Филипп уступит трон дочери, и тогда она станет первой бельгийской королевой.

Нидерландская принцесса Катарина-Амалия

Принцесса Амалия / Getty Images

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В Нидерландах уже была эпоха королев, возможно, после того как на трон взойдет старшая дочь нынешнего короля Виллема-Александра и королевы Максимы, эта эпоха получит свое возрождение. Ее отец стал королем Нидерландов в 2013 году, после отречения собственной матери королевы Беатрикс, унаследовавшей корону от матери – королевы Юлианы. Сейчас принцессе Катарине-Амалии 17 лет, после коронации отца она получила титул принцессы Оранской, а Виллему-Александру 53 года. Не исключено, что однажды он, следуя примеру своей матери Беатрикс, откажется от короны в пользу старшей дочери.

Датский принц Кристиан

Кронпринцесса Мэри с детьми / Getty Images

В датском королевстве, напротив, грядет эпоха королей. Вот уже 48 лет там правит королева Маргрете II, взошедшая на престол в 1972 году после смерти своего отца короля Фредерика IX, став первой женщиной-монархом Дании в соответствии с новым законом о престолонаследии.

В датском королевстве прецедентов отречения от трона еще не было, поэтому после кончины Маргртете II престол возглавит ее старший сын кронпринц Фредерик, а его старший сын Кристиан станет первым в линии наследования престола (сейчас он второй).

Норвежская принцесса Ингрид Александра

Принцесса Ингрид Александра с бабушкой королевой Соней / Getty Images

Принцесса Ингрид-Александра – старшая дочь наследного принца Норвегии Хокона и его супруги Метте-Марит и внучка правящего короля Харальда V. В норвежском королевстве тоже нет традиции отрекаться от престола. Правящий король Харальд V вступил на престол в 1991 году после смерти своего отца. Скорее всего, и его единственный сын принц Хокон (у короля есть также старшая дочь Марта-Луиза) также возглавит трон после кончины отца. 16-летней Ингрид Александре пока что думать о короне рано, юная принцесса занята учебой.

Шведская принцесса Эстель

Принцесса Эстель и ее младший брат принц Оскар / Шведская королевская семья/Instagram

Принцесса Эстель – старший ребенок наследной принцессы Виктории и принца Даниэля. Ее мать занимает первое место в линии наследования шведского трона и станет первой королевой в стране после смерти или отречения короля Карла Густава. Сегодня кронпринцесса Виктория – любимица шведов, она является регентом (временно осуществляя полномочия главы государства) в случаях, когда Карл XVI Густав не может этого делать. Ее восьмилетняя дочь Эстель занимает второе место после матери и получит корону не так уж и скоро.

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