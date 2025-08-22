Они были миниатюрные: королевские особы невысокого роста

Королева Елизавета II, принцесса Маргарет и Уоллис Симпсон / © Associated Press

Королева Виктория — рост 152 сантиметра

Королева Виктория / © Associated Press

Виктория была королевой Соединенного королевства Великобритании и Ирландии с 20 июня 1837 года до 22 января 1901 года. Период правления Виктории ознаменовал эпоху наивысшего расцвета Британской империи. Королева была дюймовочкой, ее рост составлял всего 152 сантиметра.

Королева-мать Елизавета — рост 157 сантиметров

Король Георг VI и Елизавета Боуз-Лайон / © Associated Press

Елизавета Боуз-Лайон — супруга британского короля Георга VI, мать королевы Елизаветы II и принцессы Маргарет. Она была опорой и поддержкой своему мужу — королю Георгу VI во время его непростого правления, которое припало на годы Второй мировой войны.

Королева Елизавета II — рост 163 сантиметра

Королева Елизавета II / © Associated Press

Старшая дочь Елизаветы Боуз-Лайон и короля Георга VI — королева Елизавета II — была чуть выше своей матери — 163 сантиметра. Низкий рост не мешал ее Величеству на протяжении долгого 70-летнего царствования носить яркие пальто и утонченные платья, а также до последних дней жизни она предпочитала обувь на каблуках.

Принцесса Маргарет — рост 155 сантиметров

Принцесса Маргарет / © Associated Press

Младшая сестра королевы Елизаветы II и вторая дочь Елизаветы Боуз-Лайон и короля Георга VI — принцесса Маргарет — тоже была невысокой. Ее рост составлял 155 сантиметров. Но в ее образах всегда были каблуки, она обожала блистать на публике и быть в центре внимания.

Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская — рост 157 сантиметров

Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская / © Associated Press

Она могла бы стать королевой Великобритании, если бы правительство и англиканская церковь разрешили королю Эдуарду VIII жениться на ней, но такое разрешение не было получено, а король отрекся от престола ради Уоллис. Ее рост составлял 157 сантиметров.

