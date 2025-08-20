Они Дюймовочки: 25 знаменитостей невысокого роста

Знаменитости невысокого роста / © Getty Images, Associated Press
Многие знаменитости, которых мы постоянно видим в фильмах, клипах и на сцене, намного ниже, чем кажутся на самом деле. Однако невысокий рост не помешал этим женщинам построить потрясающую карьеру и стать знаменитыми на весь мир, а также получить награды и признание.
Зои Кравиц — рост 157 сантиметров
Зои Кравиц / © Associated Press
Леди Гага — рост 155 сантиметров
Леди Гага / © Associated Press
Кайли Миноуг — рост 152 сантиметра
Кайли Миноуг / © Getty Images
Мэйси Уильямс — рост 155 сантиметров
Мэйси Уильямс / © Getty Images
Эмилия Кларк — рост 157 сантиметров
Эмилия Кларк / © Associated Press
Ив Хьюсон — рост 155 сантиметров
Ив Хьюсон / © Associated Press
Риз Уизерспун — рост 156 сантиметров
Риз Уизерспун / © Associated Press
Ева Лонгория — рост 157 сантиметров
Ева Лонгория / © Getty Images
Ариана Гранде — рост 157 сантиметров
Ариана Гранде / © Associated Press
Ким Кардашьян — рост 157 сантиметров
Ким Кардашьян / © Associated Press
Кристен Белл — рост 155 сантиметров
Кристен Белл / © Associated Press
Шакира — рост 157 сантиметров
Шакира / © Associated Press
Сабрина Карпентер — рост 152 сантиметра
Сабрина Карпентер / © Getty Images
Кристина Риччи — рост 155 сантиметров
Кристина Риччи / © Getty Images
Ванесса Хадженс — рост 155 сантиметров
Ванесса Хадженс / © Getty Images
Хайден Панеттьери — рост 153 сантиметра
Хайден Панеттьери / © Associated Press
Анна Кендрик — рост 157 сантиметров
Анна Кендрик / © Associated Press
Хилари Дафф — рост 157 сантиметров
Хилари Дафф / © Associated Press
Камила Кабельо — рост 157 сантиметров
Камила Кабельо / © Associated Press
Дав Кэмерон — рост 157 сантиметров
Дав Кэмерон / © Associated Press
Кристина Агилера — рост 157 сантиметров
Кристина Агилера / © Getty Images
Бренда Сонг — рост 157 сантиметров
Бренда Сонг / © Associated Press
Алисса Милано — рост 157 сантиметров
Алисса Милано / © Getty Images
Сальма Хайек — рост 157 сантиметров
Сальма Хайек / © Associated Press
Эмма Робертс — рост 157 сантиметров
Эмма Робертс / © Getty Images