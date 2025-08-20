ТСН в социальных сетях

Они Дюймовочки: 25 знаменитостей невысокого роста

Вы очень удивитесь, узнав, насколько миниатюрны некоторые из этих женщин.

Знаменитости невысокого роста / © Getty Images, Associated Press

Знаменитости невысокого роста / © Getty Images, Associated Press

Многие знаменитости, которых мы постоянно видим в фильмах, клипах и на сцене, намного ниже, чем кажутся на самом деле. Однако невысокий рост не помешал этим женщинам построить потрясающую карьеру и стать знаменитыми на весь мир, а также получить награды и признание.

Зои Кравиц — рост 157 сантиметров

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Леди Гага — рост 155 сантиметров

Леди Гага / © Associated Press

Леди Гага / © Associated Press

Кайли Миноуг — рост 152 сантиметра

Кайли Миноуг / © Getty Images

Кайли Миноуг / © Getty Images

Мэйси Уильямс — рост 155 сантиметров

Мэйси Уильямс / © Getty Images

Мэйси Уильямс / © Getty Images

Эмилия Кларк — рост 157 сантиметров

Эмилия Кларк / © Associated Press

Эмилия Кларк / © Associated Press

Ив Хьюсон — рост 155 сантиметров

Ив Хьюсон / © Associated Press

Ив Хьюсон / © Associated Press

Риз Уизерспун — рост 156 сантиметров

Риз Уизерспун / © Associated Press

Риз Уизерспун / © Associated Press

Ева Лонгория — рост 157 сантиметров

Ева Лонгория / © Getty Images

Ева Лонгория / © Getty Images

Ариана Гранде — рост 157 сантиметров

Ариана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде / © Associated Press

Ким Кардашьян — рост 157 сантиметров

Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким Кардашьян / © Associated Press

Кристен Белл — рост 155 сантиметров

Кристен Белл / © Associated Press

Кристен Белл / © Associated Press

Шакира — рост 157 сантиметров

Шакира  / © Associated Press

Шакира  / © Associated Press

Сабрина Карпентер — рост 152 сантиметра

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Сабрина Карпентер / © Getty Images

Кристина Риччи — рост 155 сантиметров

Кристина Риччи / © Getty Images

Кристина Риччи / © Getty Images

Ванесса Хадженс — рост 155 сантиметров

Ванесса Хадженс / © Getty Images

Ванесса Хадженс / © Getty Images

Хайден Панеттьери — рост 153 сантиметра

Хайден Панеттьери / © Associated Press

Хайден Панеттьери / © Associated Press

Анна Кендрик — рост 157 сантиметров

Анна Кендрик / © Associated Press

Анна Кендрик / © Associated Press

Хилари Дафф — рост 157 сантиметров

Хилари Дафф / © Associated Press

Хилари Дафф / © Associated Press

Камила Кабельо — рост 157 сантиметров

Камила Кабельо / © Associated Press

Камила Кабельо / © Associated Press

Дав Кэмерон — рост 157 сантиметров

Дав Кэмерон / © Associated Press

Дав Кэмерон / © Associated Press

Кристина Агилера — рост 157 сантиметров

Кристина Агилера / © Getty Images

Кристина Агилера / © Getty Images

Бренда Сонг — рост 157 сантиметров

Бренда Сонг / © Associated Press

Бренда Сонг / © Associated Press

Алисса Милано — рост 157 сантиметров

Алисса Милано / © Getty Images

Алисса Милано / © Getty Images

Сальма Хайек — рост 157 сантиметров

Сальма Хайек / © Associated Press

Сальма Хайек / © Associated Press

Эмма Робертс — рост 157 сантиметров

Эмма Робертс / © Getty Images

Эмма Робертс / © Getty Images

