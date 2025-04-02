Они его прославили: девять фильмов с актером Вэлом Килмером

Вэл Килмер / © Associated Press

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Начал он карьеру как театральный актер, но прославился после появления в комедийном фильме «Настоящий гений», а затем в боевике «Лучший стрелок», где сыграл с Томом Крузом и уже культовой картине «Бэтмен навсегда».

Предлагаем вспомнить девять фильмов актера, которые принесли ему славу, признание, деньги и припали на пик его актерской карьеры.

«Настоящий гений» (1985)

Подросток-вундеркинд поступает в лучший инженерный колледж, но чувствует себя неловко среди других студентов. Когда профессор решает превратить их лазерный проект в военное оружие, он и его необычный сосед по комнате замышляют разрушить этот план.

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«Лучший стрелок» (1986)

Top Gun Naval Fighter — это место, где лучшие из лучших тренируются, чтобы отточить свои элитные летные навыки. Когда в школу отправляют летчика-истребителя Maverick, его безрассудное отношение и дерзкое поведение ставят его в неловкое положение с другими пилотами, особенно с хладнокровным и собранным Томом Казански, которого называют «Айсмен».

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«Убей меня снова» (1989)

В фильме рассказывается, как молодой детектив ввязывается в историю с красивой женщиной, скрывающейся от мафии и ее парня-психопата.

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«Дорз» (1991)

Фильм представляет собой набор эпизодов из биографии Джима Моррисона — солиста рок-группы The Doors. Он основан на истории группы и их влиянии на музыку и контркультуру.

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«Бэтмен навсегда» (1995)

Супергеройский фильм о персонаже DC Comics Бэтмене. Герою предстоит сразиться с Двуликим и Загадочником, а помогает ему напарник по имени Робин.

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«Призрак и Тьма» (1996)

Инженер-мостостроитель и опытный старый охотник начинают охоту на двух львов после того, как они начинают нападать на местных строителей.

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«Остров доктора Моро» (1996)

Спасенный и доставленный на остров мужчина обнаруживает, что его обитатели — подопытные животные, которых превращают в странно выглядящих людей, и все это — работа доктора.

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«С первого взгляда» (1999)

Слепой мужчина по настоянию своей девушки решается на операцию по восстановлению зрения и должен смириться с изменениями в своей жизни.

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«Красная планета» (2000)

Астронавты и их роботизированная собака ищут решения для спасения умирающей Земли, отправляясь на Марс, но миссия идет наперекосяк.

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