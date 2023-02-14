Они искали любовь: королевские особы, у которых за плечами несколько браков

Этих четырех женщин объединяет не только то, что все они супруги мужчин из монарших семей. До знакомства с принцами и будущими королями у каждой из них были другие отношения и браки, а у некоторых - даже несколько замужеств. Но по каким-то неизвестным причинам они продолжали искать свою настоящую любовь.

Королева Испании Летиция

Королева-консорт Летиция – любимая жена короля Испании Филиппа VI, который женился, когда ему было уже за 30. Родители на тот момент наследного принца Фелипе искали ему невесту голубых кровей, а одной из кандидаток была шведская кронпринцесса Виктория, но молодой принц решительно заявил, что женится только на той женщине, которую полюбит. И не важно, королевская это будет особа или простолюдинка. Летиция Ортис Рокасолно как раз и была девушкой из обычной семьи. Простолюдинкой, отнюдь не голубых кровей, да еще и разведенной в прошлом.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Летиция закончила Мадридский университет Комплутенсе и имеет диплом магистра в журналистике. К учебе будущая королева всегда относилась очень ответственно, любила читать и увлекалась литературой. Так сильно увлекалась, что целых десять лет встречалась со своим школьным учителем этого предмета (не в школе, разумеется), а в 1999 году вышла за него замуж.

Алонсо Герреро Перес / Фото: Getty Images

Алонсо Герреро Переса, кроме того что преподавал литературу, был еще и писателем. Их брак был зарегистрирован только в мэрии, в городе Альмендралехо, и продлился всего год. В 2000-м они развелись, детей у них не было. После развода c будущей королевой Испании у него был еще один неудачный брак, а в 2019 году он женился на Марии Долорес Корралес – подруге детства. Супруги ведут тихую жизнь вдали от прессы и фотокамер.

Алонсо Герреро Перес с супругой / Фото: Getty Images

Королева-консорт Камилла

Камилла – вторая супруга короля Великобритании Чарльза. В девичестве - Камилла Розмари Шанд. Ее родители принадлежали к высшему классу общества, поэтому Камилла имела возможность вращаться практически в королевских кругах. Однако первым ее мужем стал Эндрю Паркер-Боулз, в то время – офицер гвардии, с которым Камилла познакомилась в 60-х годах благодаря своему младшему брату Саймону. Встречались они достаточно долго, пока будущая королева не познакомилась с принцем Чарльзом и не влюбилась в него в 1971-м.

Чарльз и Камилла / Фото: Getty Images

Эндрю узнал, что Камилла влюблена и Чарльз отвечает ей взаимностью, и бросил ее, переключив свое внимание на сестру Чарльза – принцессу Анну. Разреши королева Елизавета II тогда своему старшему сыну и претенденту на трон жениться на Камилле Шанд, она бы и не думала о браке с Паркер-Боулзом. Но Елизавета II никак не могла допустить, что ее сын женится на женщине вроде Камиллы. Принца Уэльского отправили служить на флот, а Камилла, пока он служил, решила возобновить отношения с Эндрю вопреки его многочисленным интрижкам и вскоре вышла за него замуж. Как раз к тому моменту Паркер-Боулз уже расстался с принцессой Анной. О помолвке объявили в 1973 году, опубликовав, как тогда было принято, объявление в газете The Times. Когда Камилла выходила замуж в июне 1973-го, ей было 25 лет, а Эндрю - 33. На свадьбе присутствовали и королевские гости – сестра королевы - принцесса Маргарет, дочь - принцесса Анна - и королева-мать Елизавета. В день свадьбы Камилла получила письмо от Чарльза, который писал ей, что она разбила ему сердце.

Камилла Шанд и Эндрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

В браке у Камиллы и Эндрю родилось двое детей – сын Том и дочь Лаура. В декабре 1994 года супруги подали на развод на том основании, что уже много лет жили отдельно. Дети выросли, и больше их вместе ничего не держало. А отношения с Чарльзом у Камиллы возобновились в 1986 году - по признанию будущего короля, как раз тогда, когда его брак с принцессой Дианой окончательно распался.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз с королевой Елизаветой II и принцем Филиппом / Фото: Getty Images

Меган, герцогиня Сассекская

Жена принца Гарри – американская актриса Меган Маркл – тоже была замужем до того, как встретила британского принца. С 2004 года Меган встречалась с кинорежиссером Тревором Энгельсоном, за которого в сентябре 2011-го вышла замуж. Ей было 30, ему - 35, свадьбу на сто гостей сыграли на Ямайке. Регистрация брака и свадебная вечеринка проходили на пляже, а празднование затянулось на целых четыре дня.

Тревор Энгельсон и Меган Маркл / Фото: Getty Images

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Брак продлился всего два года, говорят, не выдержал испытания славой Меган, которая к тому моменту как раз обрела широкую популярность благодаря сериалу "Форс-мажоры". В мае 2013-го пара уже не жила вместе, а в августе того же года они официально оформили развод. Что интересно, Меган развелась с Тревором по почте, отправив ему документы и кольцо. Мужчина тяжело переживал развод, замкнулся в себе, ни с кем не общался. А когда журналисты узнали, что он является бывшим мужем невесты принца Гарри, предлагали ему крупные суммы за "горячие" подробности их брака. Надо отдать ему должное, денег он не взял и никаких деталей не рассказал. А в 2019 году женился во второй раз. Его избранницей стал диетолог Трейси Керланд, которая родила в браке двоих детей.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Уоллис Симпсон, герцогиня Виндзорская

Уоллис – большая любовь короля Эдуарда VIII (дяди королевы Елизаветы II). Настолько большая, что ради нее он отрекся от престола. Произошло это в 1936 году. Уоллис никогда не была красоткой, но и мужским внимание обделена тоже не была. До знакомства с принцем Уэльским (а именно такой титул тогда носил Эдуард) она была замужем дважды.

Уоллис Симпсон и ее два первых мужа (слева Уинфилд Спенсер, справа Эрнест Симпсон) / Фото: Getty Images

Впервые Уоллис вышла замуж в 20 лет в 1916 году за морского летчика Уинфильда Спенсера. Они познакомились, когда девушка навещала свою кузину Коррин Мустин. К сожалению, у Уина были проблемы с алкоголем, хотя в профессии он состоялся и был весьма успешным. Служба побуждала к частым переездам, Уоллис следовала за мужем. А в 1927 году решила, что хочет развестись. В этом первом неудачном браке Уоллис и Уин изменяли друг другу. Ходили слухи, что у нее был роман с графом Галеаццо Чиано, от которого она забеременела. Беременность была нежелательной, и Уоллис, поговаривают, сделала неудачный аборт. Это привело тому, что женщина на всю жизнь осталась бесплодной. Но это не помешало Уоллис выйти замуж во второй раз. Уже через год Уоллис стояла у алтаря с разведенным бизнесменом Эрнестом Симпсоном.

Второй брак выдался куда более успешным: семья переехала в Лондон, где Уоллис Симпсон вела безбедную жизнь, посещала светские вечеринки и на одной из них познакомилась с девушкой по имени Тельма Фернесс, которая, как оказалось, была любовницей принца Уэльского Эдуарда. Именно Тельма и представила Уоллис будущему королю Англии. Это случилось в 1931 году. Так как женщина не нуждалась в деньгах, а большую часть досуга проводила в светском обществе Лондона, с принцем Эдуардом они виделись очень часто. А в 1934 году между ними начался роман, принц Уэльский, как рассказывали приближенные к будущему королю придворные, был просто одурманен этой женщиной. Эдуард всерьез рассчитывал, что семья одобрит брак с ней, но в те года женитьба наследника престола на дважды разведенной женщине была чем-то невероятным и недостижимым. Семья Эдуарда холодно приняла Уоллис, когда он решился ее представить отцу королю Георгу V и матери, королеве Марии.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Фото: Associated Press

После смерти его отца, короля Георга V, Эдуард взошел на престол и стал королем Эдуардом VIII. За провозглашением своего вступления на престол из окна Сент-Джеймсского дворца он наблюдал в компании все еще замужней Уоллис Симпсон, которая, очевидно, собиралась стать новой королевой Англии. Однако его стремление жениться на разведенной женщине не поддерживали ни подданные, ни англиканская церковь, ни правительство, да и королевская семья была против. Стало очевидно, что разрешения на брак королю не дождаться, и он принял кардинальное решение – отречься от престола в пользу своего брата Альберта (известного под именем король Георг VI, отца королевы Елизаветы II).

10 декабря 1936 года Эдуард в присутствии своих троих братьев подписал Акт об отказе от престола, а на следующий день по радио заявил: "Я счел невозможным нести тяжелое бремя ответственности и выполнять свои обязанности короля так, как я хотел бы, без помощи и поддержки женщины, которую я люблю".

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Фото: Getty Images

В 1937 году Уоллис получила развод и вернула себе девичью фамилию Уорфилд. 3 июня этого же года Уоллис и Эдуард поженились в замке Шато-де-Канде, во Франции, где и прожили большую часть своей жизни. Король Георг VI пожаловал им титулы герцога и герцогини Виндзорских. Детей у пары не было.

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