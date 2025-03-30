Они нарушили правило Елизаветы II: какой маникюр предпочитают женщины в британской королевской семье

Маникюр Меган Маркл / © Getty Images

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Члены британской королевской семьи должны соблюдать целый свод правил, когда дело касается их внешнего вида и этикета. Маникюр тоже входит в их число. Хотя, должны сказать, сегодня эти правила уже не так строги, как были раньше.

Меган Маркл и ее черные ногти

Жена принца Гарри была одна из первых (после принцессы Дианы), кого раскритиковали за слишком темные ногти. С таким маникюром герцогиня Сассекская появилась на церемонии вручения премии British Fashion Awards в Королевском Альберт-Холле в 2018 году, когда была беременна принцем Арчи.

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Уже тогда многим стало понятно, что она не планирует придерживаться слишком строгого для свободолюбивой американки королевского протокола. Хотя в день помолвки с Гарри — 27 ноября 2017 года, Меган продемонстрировала безупречный маникюр светлого оттенка, с таким же (как позже выяснилось это было покрытие CND Shellac) она шла к алтарю в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая 2018 года.

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Принцесса Уэльская Кейт

Жена принца Уильяма очень часто появляется на публике вовсе без покрытия на ногтях. За редким исключением на Кэтрин можно увидеть бледно-розовый или бежевый лак (такой, как предпочитала покойная королева Елизавета II от Essie).

© Associated Press

С таким Кейт была на собственной свадьбе с принцем Уильямом 29 апреля 2011 года и еще очень много раз на публичных мероприятиях. Лишь единожды публика увидела у Кейт красный маникюр, которым она дополнила свой образ на пасхальной мессе в Виндзорском замке 9 апреля 2023 года. Такой маникюр заметно выделялся на фоне ее наряда цвета электрик.

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Герцогиня Эдинбургская Софи

В последнее время герцогиня Эдинбургская предпочитает покрывать ногти бежевыми или коричневыми оттенками, также в ее фаворитах пудровые, но более яркие цвета. Софи предпочитает гелевое покрытие, которое долго держится и выглядит эстетичнее в то время, как обычный лак для ногтей может держаться всего несколько дней.

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Принцесса Евгения

Принцесса Евгения вносит разнообразие в королевские тенденции в индустрию красоты, является поклонницей необычного нейл-арта. На мероприятиях в честь платинового юбилея ее бабушки королевы Елизаветы II — 5 июня 2022 года — Евгения появилась с красным французским маникюром. Также принцесса Йоркская любит носить на гостях разные принты и рисунки. Но также часто ее можно увидеть и вовсе без маникюра.

© Associated Press

Зара Тиндалл

Дочь принцессы Анны — не боится раздвигать границы королевского стиля. В отличие от ее очень консервативной матери, Зара предпочитает стильно одеваться и идти в ногу со временем. То же самое можно сказать и про ее маникюр. Она смело носит темные оттенки геля на ногтях, серые или шоколадные. Ногти у Зары короткие, что не удивительно, ведь она профессиональная наездница.

Ранее мы рассказывали, какой маникюр предпочитают другие королевские особы.