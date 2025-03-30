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Они нарушили правило Елизаветы II: какой маникюр предпочитают женщины в британской королевской семье
Королева Елизавета считала яркие ногти вульгарными и наносила только полупрозрачный лак или бледно-розовый лак. У нее был и любимый бренд Essie, которым Ее Величество всегда пользовалась. Вспоминаем, какие цвета для своего маникюра выбирают родственницы покойного монарха.
Члены британской королевской семьи должны соблюдать целый свод правил, когда дело касается их внешнего вида и этикета. Маникюр тоже входит в их число. Хотя, должны сказать, сегодня эти правила уже не так строги, как были раньше.
Меган Маркл и ее черные ногти
Жена принца Гарри была одна из первых (после принцессы Дианы), кого раскритиковали за слишком темные ногти. С таким маникюром герцогиня Сассекская появилась на церемонии вручения премии British Fashion Awards в Королевском Альберт-Холле в 2018 году, когда была беременна принцем Арчи.
Уже тогда многим стало понятно, что она не планирует придерживаться слишком строгого для свободолюбивой американки королевского протокола. Хотя в день помолвки с Гарри — 27 ноября 2017 года, Меган продемонстрировала безупречный маникюр светлого оттенка, с таким же (как позже выяснилось это было покрытие CND Shellac) она шла к алтарю в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая 2018 года.
Принцесса Уэльская Кейт
Жена принца Уильяма очень часто появляется на публике вовсе без покрытия на ногтях. За редким исключением на Кэтрин можно увидеть бледно-розовый или бежевый лак (такой, как предпочитала покойная королева Елизавета II от Essie).
С таким Кейт была на собственной свадьбе с принцем Уильямом 29 апреля 2011 года и еще очень много раз на публичных мероприятиях. Лишь единожды публика увидела у Кейт красный маникюр, которым она дополнила свой образ на пасхальной мессе в Виндзорском замке 9 апреля 2023 года. Такой маникюр заметно выделялся на фоне ее наряда цвета электрик.
Герцогиня Эдинбургская Софи
В последнее время герцогиня Эдинбургская предпочитает покрывать ногти бежевыми или коричневыми оттенками, также в ее фаворитах пудровые, но более яркие цвета. Софи предпочитает гелевое покрытие, которое долго держится и выглядит эстетичнее в то время, как обычный лак для ногтей может держаться всего несколько дней.
Принцесса Евгения
Принцесса Евгения вносит разнообразие в королевские тенденции в индустрию красоты, является поклонницей необычного нейл-арта. На мероприятиях в честь платинового юбилея ее бабушки королевы Елизаветы II — 5 июня 2022 года — Евгения появилась с красным французским маникюром. Также принцесса Йоркская любит носить на гостях разные принты и рисунки. Но также часто ее можно увидеть и вовсе без маникюра.
Зара Тиндалл
Дочь принцессы Анны — не боится раздвигать границы королевского стиля. В отличие от ее очень консервативной матери, Зара предпочитает стильно одеваться и идти в ногу со временем. То же самое можно сказать и про ее маникюр. Она смело носит темные оттенки геля на ногтях, серые или шоколадные. Ногти у Зары короткие, что не удивительно, ведь она профессиональная наездница.
Ранее мы рассказывали, какой маникюр предпочитают другие королевские особы.