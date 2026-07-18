Они не боятся ботокса: звезды, которые откровенно рассказывают об использовании нейротоксинов

Крис Дженнер и Ким Кардашьян / © Associated Press

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Ботокс уже не является «голливудской тайной». Сегодня знаменитости всё чаще говорят об инъекционных процедурах так же открыто, как об уходе за кожей, спорте или здоровом питании.

Категория нейротоксинов для эстетического применения в США включает шесть одобренных препаратов, у них есть разные формулы и особенности применения, но действуют по одному принципу, а именно: временно снижают активность определенных мышц и помогают сгладить мимические морщины.

Нейротоксины применяются не только для верхней части лица, некоторые методики одобрены официально, а некоторые используются вне рамок рекомендаций врача.

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Издание NewBeauty рассказало о знаменитостях, которые откровенно поделились своим опытом применения ботокса и других нейротоксинов.

Кристи Бринкли

Кристи Бринкли / © Associated Press

Супермодель открыто рассказывает, что использует нейротоксины не только для лица. Она признавалась, что делает небольшие инъекции в области шеи, чтобы скорректировать так называемые «тяжи» — вертикальные полосы, которые могут появляться с возрастом.

Дженни Моллен

Дженни Моллен / © Associated Press

Актриса и мама двоих детей признается, что у неё «долгие и прекрасные отношения с ботоксом». Она начала проходить процедуры в 29 лет, когда жила в Лос-Анджелесе, где это было очень распространено. Сегодня же Дженни работает с областями лба, межбровья и «гусиных лапок», но остается открытой для других вариантов.

Рэйчел Харрис

Рэйчел Харрис / © Associated Press

Звезда сериала «Форс-мажоры» не скрывает, что уже много лет пользуется ботоксом. Она начала проходить процедуры в 40 лет и продолжает их до сих пор. Актриса подчеркивает, что для неё важно не потерять мимику. Она доверяет врачу, который использует минимальное количество препарата, чтобы лицо оставалось живым и выразительным.

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Кристин Ченовет

Кристин Ченовет / © Associated Press

Обладательница премий «Эмми» и «Тони» рассказала о совершенно другой стороне нейротоксинов. Она много лет страдает хронической мигренью, поэтому после консультаций с врачом начала использовать ботокс в качестве профилактического лечения. Кристин подчеркивает, что процедура не устранила проблему полностью, но помогает контролировать её проявления.

Крис Дженнер

Крис Дженнер / © Associated Press

Мама знаменитого клана Кардашьян не скрывает своей привязанности к ботоксу. Крис считает, что при ответственном подходе и консультации с врачом процедура может дать хороший результат.

Синди Кроуфорд

Синди Кроуфорд / © Associated Press

Синди Кроуфорд открыто говорила о косметологии ещё задолго до того, как знаменитости начали активно обсуждать такие темы. Модель отмечала, что кремы могут улучшать текстуру кожи, но для восстановления упругости она также полагается на витаминные инъекции, ботокс и коллаген. В то же время она подчеркивает важность здорового образа жизни: в частности, пьет много воды, следит за питанием и занимается спортом.

Джо Джонас

Джо Джонас / © Associated Press

Певец помог развеять стереотип о том, что косметология — исключительно женская тема. Он рассказал, что ботокс стал для него удобным вариантом, ведь процедура помогла ему чувствовать себя увереннее, но не изменила его внешность настолько, чтобы он перестал быть собой.

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Келли Рипа

Келли Рипа / © Associated Press

Телеведущая Келли Рипа решила попробовать ботокс после того, как люди начали спрашивать, всё ли с ней в порядке, поскольку она выглядела «сердитой». По её словам, именно тогда она решила, что пришло время попробовать эту процедуру.

Деми Ловато

Деми Ловато / © Associated Press

Дэми открыто рассказывает об использовании ботокса в своей косметической рутине. Она отмечает, что препарат помогает ей чувствовать себя лучшей версией себя и при этом оставаться собой.

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Associated Press

В последние годы Ким стала более откровенной в отношении косметологических процедур. Во время съемок она даже шутила, что часть мышц её шеи, возможно, «под ботоксом».

Крисси Тайген

Крисси Тейген / © Associated Press

Крисси всегда откровенно рассказывает о своих косметологических процедурах. Однажды она рассказала, что сделала ботокс в области подмышек и назвала это одним из лучших решений, ведь процедура помогла ей с большим комфортом носить шелковую одежду.

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Линда Евангелиста

Линда Евангелиста / © Associated Press

Легендарная модель очень взвешенно относится к вопросу старения. Она говорит, что не боится возраста и хочет стареть естественно, но в то же время признает, что делает ботокс в области лба. Для неё это не противоречие, а личный выбор.

Робин Райт

Робин Райт / © Associated Press

Актриса выступает за максимально деликатный подход. Она рассказывала, что делает небольшую дозу ботокса примерно два раза в год.

Шэрон Осбор

Шэрон Осбор / © Associated Press

Шэрон Осборн никогда не скрывала, что уже много лет прибегает к косметическим процедурам. Однако после неудачного опыта последней подтяжки лица, которая заставила её чувствовать себя некомфортно, она решила сделать паузу и пересмотреть своё отношение к пластическим операциям.

Оливия Колман

Оливия Колман / © Associated Press

Актриса, лауреат премии «Оскар», рассказала, что пробовала ботокс и осталась довольна результатом. Впрочем, она планирует процедуры так, чтобы между ними и новыми ролями был достаточный промежуток времени. Актриса даже призналась, что сначала не рассказала мужу о процедуре, поэтому он несколько месяцев просто говорил ей, что она хорошо выглядит.

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Отношение к ботоксу за последние годы изменилось: от темы, о которой молчали, до обычной составляющей современного ухода за собой. Истории знаменитостей показывают главное: не существует единственно правильного решения. Для кого-то нейротоксины становятся способом сохранить уверенность в себе, для кого-то — медицинской помощью, а кто-то решает отказаться от процедур.

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