Они носят бриллианты: рассматриваем помолвочные кольца британских королевских невест

Бытует мнение, что все невесты, получившие на помолвку цветные камни, оказались в своих браках несчастными. В пример приводят принцессу Уэльскую Диану, чья судьба закончилась трагически и которая выходила замуж за человека, который ее не любил. В браке, как мы помним, Диана и принц Чарльз прожили пятнадцать лет.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Getty Images

Вспоминают также подругу Дианы – Сару Фергюсон, известную как герцогиню Йоркскую, чей брак с сыном королевы Елизаветы II – принцем Эндрю, также разладился спустя десять лет.

Большинство женщин в британской королевской семье все-таки отдают предпочтение традиционным помолвочным кольцам с бриллиантами. Или, если точнее сказать, большинство королевских женихов преподносили своим девушкам такие кольца. Давайте разберемся, кто же эти невесты.

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Брак королевы Елизаветы II и принца Филиппа герцога Эдинбургского длился более 74 лет . Филипп подарил принцессе Елизавете кольцо на помолвку в 1946 году, это был бриллиантовый камень, но, что интересно, оценивается он в три раза дешевле, чем кольцо, которое внук королевы принц Уильям преподнес Кейт Миддлтон на их помолвку в 2010 году. Впрочем, все эти годы королева носила кольцо практически не снимая, в знак уважения и любви к своему супругу.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Принц Чарльз, после неудачного брака с Дианой Спенсер, собираясь жениться во второй раз, уже не стал выбирать цветной камень для кольца. Своей будущей супруге Камилле он подарил помолвочное кольцо с большим бриллиантом квадратной формы. Женившись первый раз, Чарльз купил Диане кольцо с сапфиром, которое сейчас носит на пальце принцесса Уэльская Кэтрин. Ее брак с принцем Уильямом является весьма счастливым, насколько можно судить со стороны. И может быть, дело даже не в цвете камня. Но в любом случае понятно, что принц Чарльз хотел подарить любимой женщине Камилле нечто совершенно другое.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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Кольцо с бриллиантом выбрал для Меган Маркл и младший сын принц Чарльза – принц Гарри. Его кольцо было с центральным бриллиантом из Ботсваны, особенного места для них с Меган, и с двумя камнями из коллекции матери Дианы. Спустя год герцогиня Сассекская усовершенствовала кольцо, сделав его ободок более тонким и усыпав его мелкими бриллиантами. За этот поступок в прессе на Меган обрушился очередной шквал критики.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл переделала кольцо / Фото: Getty Images

Еще одна внучка королевы Елизаветы II – принцесса Беатрис – получила на помолвку от Эдуардо Мапелли-Моцци кольцо с бриллиантовым камнем классической формы. Интересно, что младшая сестра Беатрис – принцесса Евгения – получила на помолвку кольцо с редким камнем падпараджа – розовым сапфиром.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Дочь принцессы Анны (единственной дочери королевы Елизаветы II) Зара Тиндалл носит на пальце кольцо с бриллиантом не слишком большим и очень похожим по форме на кольцо ее бабушки Елизаветы.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

И еще одна королевская невестка - герцогиня Эдинбургская Софи - носит похожее кольцо тоже с бриллиантовым камнем. Их брак с принцем Эдвардом – младшим сыном королевы – в 2019 году перешел рубеж 20-летия, а их семья считается одной из самых образцовых в королевстве.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

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