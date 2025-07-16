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Они очень похожи: 5 знаменитых голливудских актрис и их сестры
У знаменитостей, которых мы часто видим в фильмах и сериалах есть не менее талантливые сестры, с которыми предлагаем познакомиться ближе.
Николь и Антония Кидман
У оскароносной актрисы Николь Кидман есть младшая сестра Антония, которая также довольно известная личность. Антония австралийская журналистка и телеведущая.
Кейли и Бриана Куоко
Младшая сестра звезды «Теории большого взрыва» тоже актриса, а также певица и хореограф.
Рэйчел и Кейлин МакАдамс
Кейлин — младшая сестра звезды и профессиональный визажист, которая работает не только со своей сестрой-актрисой, но и с такими звездами, как Натали Портман.
Пенелопа и Моника Крус
Младшая сестра Пенелопы — испанская актриса и танцовщица, которую часто можно увидеть на красных дорожках.
Блейк, Лори и Робин Лайвли
Блейк младшая из детей семейства. Две ее старшие сестры Лори и Робин тоже добились успеха в мире шоу-бизнеса. Робин тоже работает актрисой. Лори — актриса, телеведущая, дизайнер и преподаватель актерского мастерства.