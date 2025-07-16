Они очень похожи: 5 знаменитых голливудских актрис и их сестры

Пенелопа и Моника Крус / © Getty Images

Реклама

Николь и Антония Кидман

У оскароносной актрисы Николь Кидман есть младшая сестра Антония, которая также довольно известная личность. Антония австралийская журналистка и телеведущая.

Николь и Антония Кидман / © Getty Images

Кейли и Бриана Куоко

Младшая сестра звезды «Теории большого взрыва» тоже актриса, а также певица и хореограф.

Кейли и Бриана Куоко / © Getty Images

Рэйчел и Кейлин МакАдамс

Кейлин — младшая сестра звезды и профессиональный визажист, которая работает не только со своей сестрой-актрисой, но и с такими звездами, как Натали Портман.

Реклама

Рэйчел и Кейлин МакАдамс / © Getty Images

Пенелопа и Моника Крус

Младшая сестра Пенелопы — испанская актриса и танцовщица, которую часто можно увидеть на красных дорожках.

Пенелопа и Моника Крус / © Getty Images

Блейк, Лори и Робин Лайвли

Блейк младшая из детей семейства. Две ее старшие сестры Лори и Робин тоже добились успеха в мире шоу-бизнеса. Робин тоже работает актрисой. Лори — актриса, телеведущая, дизайнер и преподаватель актерского мастерства.

Блейк, Лори и Робин Лайвли, а также их мама / © Associated Press