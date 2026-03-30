Они переживают кризис: как брак с принцессой Беатрис помог ее мужу Эдоардо сделать успешный бизнес
Говорят, брак принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци, которые поженились в разгар пандемии коронавируса в 2020 году на очень камерной королевкой свадьбе в Королевской часовне Всех Святых на территории Королевской Лоджи, в Виндзор-Грейт-Парке, переживает непростые времена или попросту серьезный кризис.
В период, когда принцесса Беатрис наиболее нуждается в поддержке своего мужа Эдоардо, итальянский аристократ и бизнесмен сосредоточил все свое внимание на работе и делает вид, будто бы его не касаются проблемы, связанные с семьей Йоркских.
Эдоардо Мапелли-Моцци и его бизнес
У итальянского аристократа еще до свадьбы с британской принцессой был бизнес, связанный с дизайном интерьеров. Однако, в те годы, когда об Эдоардо еще не знала широкая публика, он не был таким узнаваемым и успешным, как сегодня.
Сегодня некоторые из окружения Эдоардо отмечают, что ему не помешало бы помнить, что его брак со старшей дочерью Эндрю Маунтбеттен-Виндзора дал карьере Эдо беспрецедентный толчок.
«Когда они только начали встречаться, Эдо был далеко не так успешен, — сказал бывший соратник бизнесмена. — Близость к королевской семье изменила все», — цитирует его слова издание Daily Mail.
Справедливости ради следует отметить, что их объединение произошло на фоне пандемии COVID-19, которая сильно ударила по большинству компаний, работающих в сфере недвижимости. Однако фирма Мапелли-Моцци, которая называется Banda испытывала трудности еще до этого. В 2018 году две ее основные дочерние компании — Banda Design и Banda Property — сообщали об убытках. До этого компания, основанная Эдо в 23 года, пользовалась умеренным успехом, принося ежегодную прибыль в десятки тысяч. Однако его новая жизнь в качестве члена королевской семьи совпала с периодом впечатляющего роста его карьеры.
В 2020 году компания Banda представляла собой нишевую фирму, специализирующуюся на поиске и строительстве элитного жилья для состоятельных людей, главным образом в Лондоне и его окрестностях.
Сегодня компания с пафосом называет себя «многопрофильной компанией в сфере недвижимости, охватывающей поиск и приобретение недвижимости, девелопмент, управление проектами, архитектуру и дизайн интерьеров по всему миру», и насчитывает около 60 сотрудников, что более чем в три раза превышает показатель шестилетней давности.
Друзья говорят, что Эдо отличается исключительной целеустремленностью и добился успеха в бизнесе благодаря преданности делу и таланту. Однако верно и то, что его имя, а точнее, его связи с королевской семьей, открыли ему доступ к новым платформам для продвижения своей работы.
Бывшая невеста Эдуардо и не состоявшийся брак
До встречи с принцессой Беатрис ее будущий муж уже был в помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, от которой у него есть сын Кристофер. Говорят, что Дару и ее семью потрясло, каким быстрым и внезапным был разрыв их отношения с Мапелли-Моцци. Впрочем, после помолвки с Беатрис в 2019 году его сын Кристофер большую часть времени проводил с отцом и его новой семьей, а принцесса исполняла роль его мачехи, что делает и сейчас. Мать Кристофера и бывшая возлюбленная Эдо даже давала публичное интервью, в котором говорила, как повезло ее сыну с такой прекрасной мачехой, как Беатрис.
Кризис в браке Эдоардо и Беатрис
Проблемы начались после того, как в публичное пространство слили информацию о связях родителей его жены с покойным осужденным педофилом Джеффри Эпштейном.
На фоне скандала, который привел к головокружительному падению родителей Беатрис, принцесса, естественно, находится в подавленном состоянии. Вместе со своей сестрой Евгенией она испытывает сильное общественное давление. Именно на этом фоне 42-летний Эдоардо и подвергся критике за то, что в начале прошлого месяца разъезжал по Флориде в трудную минуту для своей жены, хотя сам он утверждает, что просто пытался развить свой бизнес.
Находясь в командировке Мапелли-Моцци рекламировал свою дизайнерскую компанию Banda, выступал на конференции и, судя по многочисленным фотографиям, опубликованным в его социальных сетях, прекрасно проводил время на солнце около океана, пока его жена находилась в Лондоне с двумя их дочерьми, родившимися в браке.
Источники, близкие к паре, сообщили, что в последнее время между ними наблюдается заметное отчуждение, и что, хотя Беатрис отчаянно пытается сохранить отношения, но главной заботой ее мужа, похоже, является его бизнес. Справится ли эта пара с кризисом и, как будут развиваться их отношения дальше, покажет только время. Очевидно лишь то, что рвать отношения с королевской особой Эдоардо совсем не выгодно.