Они покончили с собой: четыре трагические истории в монарших семьях

Внезапная смерть Томаса Кингстона – мужа леди Габриэллы Виндзор – повергла в шок не только членов его семьи, но и королевских поклонников. Но, оказалось, что Том не единственный из членов монарших семей, который свел счеты с жизнью.

Томас Кингстон - муж леди Габриэллы Виндзор

Томас Кингстон и его жена леди Габриэлла Виндзор / Фото: Getty Images

Томас был британским финансистом, очень жизнерадостным, улыбчивым и успешным. Пять лет назад за их свадьбой с леди Габриэллой Виндзор в часовне Святого Георгия с восторгом наблюдали члены британской королевской семьи и многие поклонники всего королевского. Новость о смерти 45-летнего Тома холодным февральским днем, стала шоком для семьи и общественности. Единственная дочь принца Майкла Кентского леди Луиза и ее семья опубликовали заявление, в котором отметили, что Том был "исключительным человеком", который осветил жизни всех, кто его знал. А его смерть стала большим потрясением для всей семьи. Позже после расследования, озвучили и причину смерти мужчины, ею оказалось ранение в голову с огнестрельного оружия. Кингстон покончил жизнь самоубийством в доме своих родителей в Котсуолдсе, выстрелив себе в голову. Предсмертной записки мужчина не оставил.

Эрика Ортис – сестра королевы Летиции

Эрика Ортис и ее муж Антонио Виго / Фото: Getty Images

В семье испанской королевы Летиции тоже случилась трагедия. Ее младшая сестра Эрика Ортис в феврале 2007 года наложила на себя руки в возрасте 31 года, приняв смертельную дозу антидепрессантов. Причиной, как говорили, стал распад ее брака, который она переживала очень тяжело. На тот момент принцесса Летиция была на шестом месяце беременности своей второй дочерью. Новость о трагической смерти сестры стала для нее шоком. Особенно шокировал тот факт, что у Эрики осталась шестилетняя дочь Карла (племянница Летиции). Фотографии заплаканной Летиции в черном одеянии на похоронах сестры тогда облетели все испанские издания.

Принцесса Летиция и принц Фелипе на похоронах Эрики Ортис, 8 февраля 2007 года, на кладбище Трес-Кантос в Мадриде / Фото: Getty Images

Инес Соррегьета – сестра королевы Максимы

Младшая сестра королевы Нидерландов Максимы - Инес Соррегьета – умерла в возрасте 32 лет. Ее нашли в собственной квартире в Буэнос-Айресе и согласно данным экспертизы, женщина совершила самоубийство.

Инес Соррегьета со своей сестрой королевой Нидерландов Максимой 11 октября 2016 года в Амстердаме / Фото: Getty Images

Известно, что Инес страдала депрессией и психическим заболеванием. Работала женщина в Министерстве социального развития. По сообщениям прессы сестра королевы повесилась.

Инес Соррегьета со своей сестрой королевой Нидерландов Максимой 11 октября 2016 года в Амстердаме / Фото: Getty Images

Королева Максима узнав о трагедии была в шоке. Она отменила все рабочие мероприятия и приехала в Аргентину. Инес была крестной матерью младшей дочери Максимы – принцессы Арианы.

Ари Бен – экс-супруг принцессы Норвегии Марты-Луизы

Ари Бен был первым мужем норвежской принцессы Марты-Луизы – дочери короля Харальда V и королевы Сони. В браке у них родилось трое дочерей. Поженились Ари и Марта-Луиза в 2002 году, а в 2016-м объявили о расставании спустя 15 лет брака.

Норвежская принцесса Марта Луиза и ее муж Ари Бен / Фото: Getty Images

В 2019 году мужчина покончил жизнь самоубийством на Рождество. О причинах не сообщалось, но писали, что Ари страдал от депрессии и алкогольной зависимости. Ему было 47 лет. В своих интервью Ари говорил, что боится смерти в одиночестве.

Норвежская принцесса Марта Луиза и ее муж Ари Бен / Фото: Getty Images

Король и королева Норвегии после известия о смерти зятя выступили с заявлением, назвав Ари важной частью их семьи.

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