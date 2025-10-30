Они уже вошли в историю: три скандальные герцогини британской королевской семье

Уоллис Симпсон, Сара Фергюсон и Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

Сара Фергюсон — бывшая герцогиня Йоркская

Сара Фергюсон в молодости / © Associated Press

Последние несколько лет после смерти королевы Елизаветы II Сара Фергюсон стала чаще появляться на семейных королевских мероприятиях. Она сблизилась и с королем Чарльзом, так как оказала монарху поддержку, после диагностированного у него рака в марте 2024 года. Сама Сара к тому моменту перенесла несколько операций и поборола рак молочной железы и меланому. Словом все шло хорошо, жизнь была стабильной и понятной, в деньгах герцогиня не особо нуждалась, так как продолжала писать книги, а еще жить под одной крышей со своим бывшим мужем принцем Эндрю в Royal Lodge.

Сара и Эндрю в день своей помолвки, 1986 год / © Getty Images

Как вдруг внезапно в прессе всплыли новости о том, что Сара в 2011 году написала письмо осужденному педофилу Джеффри Эпштейну, с которым хорошо дружила через бывшего мужа принца Эндрю, оказав ему слова поддержки, а днем ранее публично отреклась от дружбы с финансистом. Это письмо оказалось у журналистов и недавно было обнародовано. Бывшие сотрудники Сары высказались, что герцогиню запугивали и шантажировали, сама же Сара предпочла молчать.

Сара Фергюсон / © Getty Images

Спустя несколько недель ее экс-супруг принц Эндрю публично заявил, что решил отречься от титула герцога Йоркского и это его решение также было связано с многочисленными новыми всплывшими деталями его отношений с Эпштейном. Сара таким образом утратила титул «герцогиня Йоркская» и сейчас, говорят, находится на грани нервного срыва из-за всей этой ситуации.

Реклама

Меган Маркл, герцогиня Сассекская

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл — жена младшего сына короля Чарльза III — принца Гарри. Она присоединилась к королевской семье в 2017 году, когда пара объявила о своей помолвке. Весной 2018-го они сыграли свадьбу, а в 2019-м у них родился первенец — сын Арчи.

Принц Гарри и Меган Маркл в день их свадьбы / © Associated Press

Первые несколько лет герцог и герцогиня Сассекские (титул, который подарила им покойная королева Елизавета II в день их свадьбы), исполняли обязанности старших членов семьи.

Герцог и герцогиня Сассекские / © Reuters

Они работали на корону, посещали мероприятия, поддерживали общественные и благотворительные организации, но параллельно, как оказалось, на них и особенно на Меган, лилось много хейта со стороны прессы. Папарацци преследовали герцогиню, журналисты постоянно сравнивали ее то с покойной принцессой Дианой, то с принцессой Кейт, а во дворце вовсе процветал расизм. Все это Меган рассказала в интервью Опре Уинфри, с которой они с Гарри встретились уже в Калифорнии весной 2021 года, через полтора года после того, как Сассекские заявили, что складывают с себя королевские обязанности.

Меган и Гарри счастливы в Калифорнии / © Instagram Меган Маркл

Уже пять лет Меган и Гарри живут в США, там у них в 2021 году родилась дочь Лилибет. После восшествия на престол их дедушки короля Чарльза он дал им титул принца и принцессы. У Меган и Гарри титул герцога и герцогини Сассекских остался.

Реклама

Уоллис Симпсон — скандальная жена короля Эдуарда VIII, герцогиня Виндзорская

Уоллис Симпсон / © Getty Images

Несмотря на то, что жила Уоллис Симпсон еще в прошлом столетии, история ее жизни и любви с королем Англии Эдуардом VIII часто вспоминается в прессе. Уоллис была американкой, дважды замужней до встречи с принцем Уэльским Эдуардом, которого многие звали просто Дэвидом и, соответственно, дважды разведенной. Сам премьер-министр Великобритании, друживший с восшежшим на престол в 1936 году королем Эдуардом VIII (который так и не был коронован), пытался повлиять на решение британского парламента, чтобы Дэвид получил разрешение жениться на разведенной Уоллис. Но все попытки были тщетны.

Уоллис и Эдуард / © Associated Press

Тогда король принял решение отречься от престола, королем стал его младший брат принц Альберт, известный, как король Георг VI, а Эдуард уехал во Францию, где и женился на миссис Симпсон. Они жили богато, вели роскошный образ жизни, любили устраивать светские рауты и приемы, путешествовать. Детей у них не было. Когда близился конец жизни бывшего короля, его супруга предпочитала не заходить к нему в комнату, а о Уоллис стали говорить, что она никогда не любила мужа, а использовала его титул и статус для того, чтобы быть вхожей в высшее светское общество. Умерла женщина в одиночестве, в своей постели и пребывая без памяти, пережив мужа на 14 лет.