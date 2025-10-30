- Дата публикации
Они уже вошли в историю: три скандальные герцогини британской королевской семье
Королевская семья Британии всегда была известна скандалами. В разные периоды и столетия в ней появлялись женщины, которые умудрялись перевернуть привычный королевский лад «с ног на голову».
Сара Фергюсон — бывшая герцогиня Йоркская
Последние несколько лет после смерти королевы Елизаветы II Сара Фергюсон стала чаще появляться на семейных королевских мероприятиях. Она сблизилась и с королем Чарльзом, так как оказала монарху поддержку, после диагностированного у него рака в марте 2024 года. Сама Сара к тому моменту перенесла несколько операций и поборола рак молочной железы и меланому. Словом все шло хорошо, жизнь была стабильной и понятной, в деньгах герцогиня не особо нуждалась, так как продолжала писать книги, а еще жить под одной крышей со своим бывшим мужем принцем Эндрю в Royal Lodge.
Как вдруг внезапно в прессе всплыли новости о том, что Сара в 2011 году написала письмо осужденному педофилу Джеффри Эпштейну, с которым хорошо дружила через бывшего мужа принца Эндрю, оказав ему слова поддержки, а днем ранее публично отреклась от дружбы с финансистом. Это письмо оказалось у журналистов и недавно было обнародовано. Бывшие сотрудники Сары высказались, что герцогиню запугивали и шантажировали, сама же Сара предпочла молчать.
Спустя несколько недель ее экс-супруг принц Эндрю публично заявил, что решил отречься от титула герцога Йоркского и это его решение также было связано с многочисленными новыми всплывшими деталями его отношений с Эпштейном. Сара таким образом утратила титул «герцогиня Йоркская» и сейчас, говорят, находится на грани нервного срыва из-за всей этой ситуации.
Меган Маркл, герцогиня Сассекская
Меган Маркл — жена младшего сына короля Чарльза III — принца Гарри. Она присоединилась к королевской семье в 2017 году, когда пара объявила о своей помолвке. Весной 2018-го они сыграли свадьбу, а в 2019-м у них родился первенец — сын Арчи.
Первые несколько лет герцог и герцогиня Сассекские (титул, который подарила им покойная королева Елизавета II в день их свадьбы), исполняли обязанности старших членов семьи.
Они работали на корону, посещали мероприятия, поддерживали общественные и благотворительные организации, но параллельно, как оказалось, на них и особенно на Меган, лилось много хейта со стороны прессы. Папарацци преследовали герцогиню, журналисты постоянно сравнивали ее то с покойной принцессой Дианой, то с принцессой Кейт, а во дворце вовсе процветал расизм. Все это Меган рассказала в интервью Опре Уинфри, с которой они с Гарри встретились уже в Калифорнии весной 2021 года, через полтора года после того, как Сассекские заявили, что складывают с себя королевские обязанности.
Уже пять лет Меган и Гарри живут в США, там у них в 2021 году родилась дочь Лилибет. После восшествия на престол их дедушки короля Чарльза он дал им титул принца и принцессы. У Меган и Гарри титул герцога и герцогини Сассекских остался.
Уоллис Симпсон — скандальная жена короля Эдуарда VIII, герцогиня Виндзорская
Несмотря на то, что жила Уоллис Симпсон еще в прошлом столетии, история ее жизни и любви с королем Англии Эдуардом VIII часто вспоминается в прессе. Уоллис была американкой, дважды замужней до встречи с принцем Уэльским Эдуардом, которого многие звали просто Дэвидом и, соответственно, дважды разведенной. Сам премьер-министр Великобритании, друживший с восшежшим на престол в 1936 году королем Эдуардом VIII (который так и не был коронован), пытался повлиять на решение британского парламента, чтобы Дэвид получил разрешение жениться на разведенной Уоллис. Но все попытки были тщетны.
Тогда король принял решение отречься от престола, королем стал его младший брат принц Альберт, известный, как король Георг VI, а Эдуард уехал во Францию, где и женился на миссис Симпсон. Они жили богато, вели роскошный образ жизни, любили устраивать светские рауты и приемы, путешествовать. Детей у них не было. Когда близился конец жизни бывшего короля, его супруга предпочитала не заходить к нему в комнату, а о Уоллис стали говорить, что она никогда не любила мужа, а использовала его титул и статус для того, чтобы быть вхожей в высшее светское общество. Умерла женщина в одиночестве, в своей постели и пребывая без памяти, пережив мужа на 14 лет.