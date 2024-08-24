Они вдохновляют: украинки, которые удивляли родную страну и мир в 33-й год независимости

24 августа Украина отмечает свой 33-й год независимости. Это время мы прожили в войне, но также у нас была возможность гордиться замечательными поступками и чрезвычайными достижениями многих украинок. По случаю праздника мы рассказываем о женщинах, которые больше всего в этом году вдохновляли, восхищали и дарили надежду.

Alyona Alyona и Jerry Heil

Девушки объединились ради выступления на Евровидении и продемонстрировали настоящую женскую dream team. Их песня Teresa & Maria была о женщинах и для женщин, ведь содержит отсылку к образам Матери Терезы и Девы Марии, а ее смысл заключается в объединении женщин для того, чтобы одержать важную победу. В финале представительницы Украины заняли 3-е место, вновь продемонстрировав лидерство нашей страны на этом конкурсе.

Jerry Heil и alyona alyona / Фото: Associated Press

Таню Муиньо

Она – украинская клипмейкерша, о которой сегодня знает весь мир. Таню снимает клипы для мировых звезд, а в этом году о ней говорили все в мире благодаря ее работе с Дженнифер Лопес и Дуа Липой. Также Муиньо стала постановщиком выступления представителей Украины на Евровидении – Alyona Alyona и Jerry Heil.

Олимпийские чемпионки и призерки

В этом году украинский гимн неоднократно звучал на Олимпиаде в Париже, и все благодаря нашим замечательным спортсменам и спортсменкам. Но поскольку этот текст о женщинах, которые вдохновляют, еще раз поздравляем наших девушек с медалями:

сборная Украины – фехтование на саблях

Ирина Коляденко – вольная борьба

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок – гребля на каноэ

Ольга Харлан – фехтование на саблях

Ирина Геращенко – прыжки в высоту

Ярослава Магучих – прыжки в высоту

Ярослава Магучих / Фото: Associated Press

Оксана Карпович

Спустя около двух лет работы режиссер Оксана Карпович выпустила фильм "Мирные люди". Материал для него снимали на Донбассе, в Киевской, Харьковской и Николаевских областях. В ленте показаны последствия боевых действий: разрушенные дома, взорванные мосты, сожженная техника. Фильм получил международное признание и завоевал ряд побед.

Наталья Нагорная

Наша бесстрашная журналистка, которая снимает репортажи, несмотря ни на что. В этом году Наталья первой поехала в Суджу, когда Вооруженные силы Украины взяли эту территорию под контроль.

София Андрухович

В этом году свет увидел новый роман писательницы – "Катананхе". В этой истории автор мастерски описывает героев, проживающих в обычной киевской многоквартирной панельке. Название романа интересное и изящное, ведь катананхе – обычный садовый цветок с нежно-голубыми лепестками, который в средневековье использовали для приготовления любовного зелья. Он является аллюзией на нелогичные и непредсказуемые поступки героев, которые будто находятся под действием этого волшебного напитка.

Лилия Литковская

Одежду этого бренда носят звезды мирового масштаба, обычные украинки и наша первая леди – Елена Зеленская. Жена президента неоднократно одевала вещи бренда на самые важные мероприятия и даже на встречу с королевой Камиллой в Великобритании.

Елена Зеленская и королева Камилла / Фото: Associated Press

Юлия (Тайра) Паевская

Женщина, которая спасала жизни, пережила плен, а затем выиграла медаль на Invictus Games. Юлия вдохновляет многих своим мужеством.

Принц Гарри наградил Юлию (Тайру) Паевскую / Фото: Getty Images

Женщины-военные

Воюют не только мужчины. В украинских войсках служат женщины разных профессий, и все они вызывают уважение и приближают нашу победу с каждым днем.

Женщина-военная / Фото: Getty Images

Женщины-волонтеры

Женщины, которые не служат, активно помогают с организацией денежных сборов, поисками необходимого оборудования и военной амуниции. Также именно благодаря женщинам-волонтерам ВСУ получили тысячи авто, которые спасли не одну жизнь людей и животных из зон боевых действий. Женщины с медицинским образованием ездят на освобожденные территории, чтобы привезти лекарства и оказать медицинскую помощь.

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