Они вошли в историю: королева Елизавета II и еще три самых долгоправящих монарха

В 2022 году королева Великобритании Елизавета II отпразднует 70 лет на троне. В связи с грядущим событием, которое планируют массово отмечать по всему Соединенному королевству, мы вспоминаем о трех других королях, которые правили так же долго, как и Елизавета II.

Королева Елизавета II

Королева Елизавета II / Associated Press

Королева Елизавета II взошла на трон 6 февраля 1952 года в день смерти своего отца короля Георга VI. Во время его кончины принцесса находилась вместе со своим мужем принцем Филиппом в Кении. Визит был прерван прискорбным известием. 8 февраля 1952 года сопровождаемая своим супругом Филиппом Елизавета приняла присягу Тайного совета и подписала клятву престолонаследия. Час спустя герольдмейстер официально объявил о ее вступлении на престол с балкона Сент-Джеймсского дворца. И со словами "Боже, храни королеву!" все флаги Лондона, которые были приспущены после смерти короля, одновременно поднялись вверх в честь новой королевы.

Королева Елизавета II / Associated Press

Коронация Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве – она стала первой в истории Великобритании, которую транслировали по телевидению. О истории ее жизни и правления мы уже неоднократно писали. Монарх всю жизнь посвятила службе, но при этом имела крепкий семейный союз и родила четверых детей. В 2015 году Елизавета II превзошла на троне свою прапрабабушку королеву Викторию, правившую 63 года и 216 дней. У Елизаветы II есть еще несколько лет для того, чтобы стать монархом, правившим дольше всех в истории.

Король Франции Людовик XIV

Король Людовик XIV в своем коронационном платье / Getty Images

Король Франции Людовик XIV де Бурбон был известен как "король-солнце". Он правил 72 года и 110 дней и является одним из самых долгоправящих монархов в европейской и мировой истории.

Людовик был старшим сыном короля Людовика XIII и королевы Анны Австрийской и первенцем пары за 23 года их совместной жизни. У него был родной младший брат Филипп. После рождения мальчика прозвали Луи-Дьедонне ("данный богом"), его появление на свет стало действительно чудом, ведь брак считался бездетным.

На престол Людовик взошел 14 мая 1643 года после смерти отца, за несколько месяцев до своего 5-летия. Незадолго до смерти его отец, который не доверял своей жене и родному брату, распорядился учредить при малолетнем наследнике регентский совет, а все решения должны были приниматься на общем голосовании. Но всего через пять дней после смерти мужа королева Анна Австрийская с поддержкой канцлера созвала Парижский парламент и поставила под сомнение завещание Людовика XIII. Члены парламента увидели в этом возможность ограничить власть короля и расширить свои полномочия. Регентом при малолетнем короле стала его мать, Анна Австрийская, которая была при нем до его совершеннолетия.

В детстве и юности король Людовик несколько раз был на краю смерти. Когда ему было 5 лет, он чуть не утонул в пруду Пале-Рояля, в 10 лет мальчик заразился оспой, и врачи полагали, что он не выживет, но случилось чудо. В 15 лет у короля образовалась опухоль в груди, а когда ему было 19, он сильно отравился и заболел брюшным тифом. Весь дворец готовился к худшему, но придворный врач дал королю рвотное средство на основе малой дозы сурьмы и вина, это помогло Людовику выздороветь, но имело побочный эффект – он значительно облысел и с тех пор носил парик.

Жил и правил Людовик IV сторонником принципа абсолютной монархии и божественного права королей, именно ему приписывают выражение "Государство – это я". Царствование Людовика – время значительной консолидации единства Франции, ее военной мощи, политического веса и интеллектуального престижа, расцвета культуры, вошло в историю как Великий век. Но в то же время многолетние военные конфликты привели к повышению налогов и ухудшению жизни граждан, что вызвало народные восстания и эмиграцию людей.

До конца своих дней (скончался король 1 сентября 1715 года) Людовик был деятельным. Умер он в окружении придворных, после травмы ноги вследствие падения с лошади на охоте, у него развилась гангрена, а ампутацию он считал неприемлемой для королевского достоинства. Тело Людовика IV было выставлено на 8 дней для прощания в Салоне Геркулеса в Версале. На 9-е сутки его перевезли в базилику аббатства Сен-Дени, где Людовика предали земле с соблюдением всех положенных монарху обрядов католической церкви.

Король Таиланда Пхумипон Адульядет

Король Таиланда Пхумипон Адульядет / Getty Images

Король Таиланда правил 70 лет и 126 дней и пребывал на троне с 9 июня 1946 года по 13 октября 2016 года. Он взошел на престол в 18 лет после того, как его старший брат Ананта Махидон был найдет застреленным в 1946 году. Пхумипон официально не был коронован в связи с тем, что вынужден был вернуться в Швейцарию, где изучал право и социальные науки. Поэтому его дядя – принц Рангсит – был объявлен регентом короля. В 1948 году Пхумипон попал в автомобильную аварию, получив серьезные травмы, он лишился зрения на один глаз, а часть его лица на всю жизнь осталась парализованной.

Коронация монарха состоялась 5 мая 1950 года, он принял имя Рама IX и впоследствии так именовался. Перед коронацией он женился на своей дальней родственнице – Сирикит. В 1956 году в соответствии с буддистской традицией временно принял монашеский сан. А в 1960-х совершил последнее путешествие в Европу и поклялся, что больше никогда не покинет страну. Слово свое король сдержал.

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В годы правления король занимался развитием сельского хозяйства. При Пхумипоне в Таиланде было создано молочное животноводство, а уровень жизни сельских жителей значительно улучшился. За время его правления произошло десять военных переворотов, но Его Величество всегда возвышался над политическими бурями. Несмотря на то, что в начале своего правления он поддерживал некоторые военные режимы, принято считать, что король Рама IX сыграл важную роль в демократизации страны в 90-е годы. Умер он на 89-м году жизни 13 октября 2016 года в госпитале Сирирад в Бангкоке от почечной недостаточности. На следующий день его тело было перевезено в Королевский дворец, а в стране был объявлен траур сроком на один год. Весь этот период тело короля находилось в тронном зале Дусит Большого королевского дворца, куда приходили люди для того, чтобы проститься с монархом. 26 октября 2017 тело короля было предано кремации в Бангкоке.

Король Лихтенштейна Иоганн II

Король Лихтенштейна Иоганн II / Getty Images

Иоганн II был 12-м князем Лихтенштейна и правил более 70 лет (с 1858-го по 1929 год). За время его правления было проведено множество разных реформ. Король был очень образованным человеком, учился в Германии, Бельгии и Франции, владел несколькими иностранными языками. Особое влияние на формирование взглядов будущего короля произвел его учитель – барон Карл фон Фогельсанг. Иоганн прекрасно разбирался в искусстве, во время его правления были отреставрированы несколько замков и картинная галерея Лихтенштейна, он жертвовал значительные суммы другим музеям и галереям. Также король внес весомый вклад в развитие науки, помогая финансово Фармакологическому институту при Венском университете и Академии Наук. Он основал первый в Австро-Венгрии Институт плодоводства и садоводства и финансировал различные благотворительные общества.

При Иоганне II Княжество Лихтенштейн стало независимым государством, это произошло в 1866 году, а еще через два года Лихтенштейн следом за Швейцарией провозгласил себя нейтральным государством.

Король Иоганн II был скромным и малообщительным человеком. Несмотря на достаточно долгую жизнь – прожил король 88 лет, он никогда не был женат и не оставил после себя потомков. После смерти короля в 1929 году корона перешла его брату Францу.

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