Они выбрали другой путь: представители монарших семей, которые не работают на корону

Быть членом королевской семьи – означает иметь много разных привилегий. Но в отличие от тех, кто трудится на корону, есть среди королевских особ и те, кто по разным причинам выбрал другой путь, зарабатывать на жизнь другим способом и ни от кого не зависеть. Иногда они исполняют и королевские обязанности, но могут легко отказаться от этой роли, если захотят.

Кейт и Уильям Уэльские растят троих детей – старшему принцу Джорджу однажды предстоит стать новым королем Великобритании, а его младшим сестре Шарлотте и брату Луи – нет, и, говорят, их родители всерьез настроены на то, что младшие дети будут иметь не королевскую работу, когда станут достаточно взрослыми. Такой путь для молодой принцессы и принца соответствовал бы видению их деда, короля Чарльза III, об упрощенной монархии.

Принцессы Евгения и Беатрис Йоркские

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Принцесса Евгения и ее старшая сестра Беатрис не являются работающими членами королевской семьи, а это значит, что они не получают поддержки от Суверенного гранта и не получают зарплату за представление интересов королевской семьи. Евгения изучала в университете Ньюкасла историю искусства и английскую литературу. Уже много лет (предположительно с 2015 года) принцесса Евгения занимает должность директора художественной галереи Hauser & Wirth.

"Я знала, что точно не стану художницей, но я знала, что эта отрасль для меня. Мне нравится делиться своей страстью к искусству с людьми", - комментировала как-то свой выбор Евгения.

Также принцесса поддерживает работу таких организаций, как The Anti-Slavery Collective, соучредителем которой она стала в 2017 году. Их цель — "повысить осведомленность о современном рабстве как глобальной эпидемии" и побудить людей, таких как сотрудники правоохранительных органов и политики, делиться идеями о том, как бороться с торговлей людьми.

Принцесса Беатрис изучала историю в Университете Голдсмитс, после окончания которого она сменила ряд должностей, в том числе работала в довольно известных компаниях, таких как Sony, где она была международным производственным аналитиком.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

В настоящее время она занимает должность вице-президента по партнерским отношениям и стратегии в Afiniti, компании по разработке программного обеспечения и обработки данных со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая специализируется на использовании технологий искусственного интеллекта в колл-центрах.

Принц Карл Филипп Шведский

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

В период с 2004 по 2006 год принц прошел двухгодичный курс графического дизайна в Школе Форсберга в Стокгольме для стажеров графических дизайнеров и арт-директоров. В год окончания курса он продолжил обучение в США и получил предложение пройти стажировку в Национальном географическом обществе в Вашингтоне. Средний ребенок короля Карла Густава и королевы Сильвии - принц Карл Филипп, является основателем дизайнерского бренда NJRD, который был запущен в 2020 году и занимается продажей различных товаров для дома экологичного производства.

Принцесса София Шведская

Принцесса София / Фото: Getty Images

Супруга принца Карла Филиппа еще до свадьбы с членом шведской королевской семьи работала моделью. А во время пандемии коронавируса в 2020 году прошла курс обучения на ассистента в больнице, чтобы немного снизить нагрузку на медицинский персонал.

Принц Николай Датский

Принц Николай Датский / Фото: Getty Images

Старший сын датского принца Иоахима и его первой жены графини Александры и внук королевы Маргрете II, не носит титул принца (согласно решению его бабушки) и работает моделью. У него контракт с датским модельным агентством Scoop Models, который он подписал, когда ему было 18 лет (сейчас Николаю 24 года). Он успешно работал на подиуме на Лондонской неделе моды для бренда Burberry и Dior, а также снимался для журналов Vogue и Numero. И хотя он говорил, что рассматривает моделинг как работу, а не как карьеру, в феврале 2023 года парень подписал новый контракт с модельным агентством Elite Model World – Paris, а позже в мае того же года подписал контракт с барселонским модельным агентством Sight Management Studio.

Принц Иоахим Датский

Принцесса Мари и принц Иоахим / Фото: Getty Images

Отец принца Николая – принц датский Иоахим - работал военным атташе в Париже (в посольстве Дании) с 2020 года. Его роль заключалась в развитии, защите и продвижении оборонных интересов своей страны во Франции. А в марте 2023 года было объявлено, что принц Иоахим, его вторая супруга принцесса Мари и двое их младших детей переедут в Вашингтон, где с сентября 2023 года принц занимает должность атташе по оборонной промышленности в посольстве Дании.

Принц Гарри

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Принц Гарри, герцог Сассекский после ухода из королевской семьи в 2020 году и переезда из Британии в США чем только не занимался. Он и его жена Меган подписали частную коммерческую сделку с Netflix и многолетнее соглашение со Spotify на производство и размещение собственных программ через свою аудиопродюсерскую компанию Archewell Audio. В июне 2023 года Spotify объявили, что не будут продолжать сделку. В апреле 2024 года было объявлено, что Archewell Productions работает с Netflix над созданием двух новых шоу — о стиле жизни и о поло — для потоковой платформы. Также принц работал директором по вопросам воздействия стартапа BetterUp из Сан-Франциско, занимающийся вопросами психического здоровья и помогающий людям связаться с тренерами или консультантами. Также принц работал в качестве соавтора и исполнительного продюсера над документальным сериалом о психическом здоровье вместе с Опрой Уинфри. А еще опубликовал первую из четырех (именно столько было издательских соглашений подписано) книг, которую назвал "Запасной" и которая пролила свет на королевскую жизнь принца. Ожидается, что вторая книга будет также написана, а еще две напишет его супруга Меган, которые будут посвящены здоровому образу жизни.

Зара Тиндалл

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Дочь принцессы Анны и внучка королевы Елизаветы II посвятила свою жизнь конному спорту. В университете она получила квалификацию физиотерапевта, но всю жизнь ездит верхом и даже принимала участие в Олимпийских играх. Зара завоевала множество разных наград, как личных, так и командных медалей. Публично дочь королевской принцессы Анны говорила, что рада, что не получила в детстве титул принцессы и может в жизни заниматься тем, чем хочет.

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