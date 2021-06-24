Оно должно было быть другим: история роскошного красного платья из фильма "Красотка"

Оно должно было быть другим: история роскошного красного платья из фильма "Красотка"

На самом деле платье, которое Джулия Робертс носила в одной из самых романтичных сцен фильма, могло иметь совсем другой вид, рассказываем почему.

После выхода в 1990 году фильма "Красотка", который рассказывал о сказочной истории любви миллионера Эдварда Льюиса и девушки легкого поведения Вивиан Уорд, исполнительница главной роли Джулия Робертс моментально стала очень популярна, а ее образы из этой картины - культовыми.

Одним из самых запоминающихся платьев актрисы, конечно же, является ярко-красное, которое Вивиан надела в оперу. Наряд был приталенным, имел глубокое декольте в виде сердца и спущенные плечи. Все платье было в мелких оборках, а на бедрах его украшала небольшая драпировка.

Красное платье Джулии Робертс из фильма "Красотка" / Getty Images

Дополнили этот наряд героини высокие белые перчатки, красные туфли и колье с рубинами, созданное французским ювелирным брендом Fred Joaillier. Украшение состояло из 23 рубинов грушевидной огранки, а вокруг них были инкрустированные в виде сердец бриллианты.

Создала красное платье американский художник по костюмам Мэрилин Вэнс. Стоит отметить, что она потрудилась над всеми нарядами в "Красотке". Мэрилин хотела создать совершенно новый, элегантный и чувственный образ, показать, как героиня развивается. Поэтому она тщательно прорабатывала все детали вечернего платья, но же в оригинальной задумке он должно было быть совсем другим.

Изначально предполагалось, что платье для оперы будет черным. Но художник по костюмам переубедила создателей фильма, что Вивиан Уорд таки должна появится в красном.

"Знаете, в чем парадокс? Оно не должно было быть красным! Студия попросила меня сшить черный вариант, но я сразу поняла - оно должно быть красным, не иначе. Прежде чем принять окончательное решение, нам пришлось создать три модели в разном оттенке. Бедная Джулия Робертс послушно отсидела несколько часов цветовых проб и съемок, чтобы мы могли подобрать правильный цвет для одного-единственного наряда. Наконец я смогла подобрать правильный оттенок и убедить всю команду, что нужно двигаться в моем направлении", - рассказала Мэрилин Вэнс в интервью для Elle.

Также в интервью Гильдии художников по костюмам она призналась, что во время работы пошла за вдохновением в Музей Метрополитен, где увидела картину "Портрет мадам Икс", написанную американским художником Джоном Сарджентом. Платье на этой картине и послужило прототипом наряда героини фильма "Красотка".

Картина "Портрет мадам Икс", 1884 год / Getty Images

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