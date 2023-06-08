Оно не принесло ей счастья: история помолвочного кольца принцессы Маргарет

Обладательницей самого необычного помолвочного кольца в британской королевской семье является отнюдь не принцесса Уэльская Кэтрин, которая носит на пальце крупный сапфир в обрамлении бриллиантов, принадлежавший принцессе Диане. Есть еще одна королевская особа, чье кольцо выглядело весьма необычно, и о нем есть что рассказать. Речь идет о сестре королевы Елизаветы II – принцессе Маргарет.

Бытует мнение, что кольца с цветными камнями, подаренные на помолвку невестам в британской королевской семье, не приносили своим обладательницам счастья. Говоря об этом, вспоминают принцессу Диану, чей брак с принцем Чарльзом был неудачным, а также Сару Йоркскую, которая развелась с принцем Эндрю спустя десять лет после свадьбы.

Принцесса Маргарет, получившая на помолвку кольцо с тремя рубинами, тоже не обрела счастья в браке. Однако было это украшение весьма особенным, с необычным дизайном и красивой предысторией.

Помолвка принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса / Фото: Getty Images

Кольцо принцесса Маргарет получила в день помолвки с фотографом Энтони Армстронг Джонсом в феврале 1960 года, а уже через несколько месяце – 6 мая – шла к алтарю в Вестминстерском аббатстве. Спустя много лет в этот же день состоится коронация старшего сына королевы Елизаветы II – короля Чарльза III.

Необычный дизайн кольца

Будущий муж принцессы Маргарет вращался в светских кругах Лондона и умел удивлять. Они познакомились в день 29-летия принцессы, когда Тони снимал для молодой королевской особы портрет ко дню рождения.

А меньше чем через год Маргарет получила предложение руки и сердца и кольцо из трех овальных рубинов овальной огранки общим весом примерно 5-6 карат. Говорят, Энтони хотел, чтобы украшение напоминало бутоны роз, ведь второе имя Маргарет было Роуз (в переводе с английского "роза"). Также рубин имеет особое значение, поскольку символизирует любовь, страсть и мужество.

Помолвка принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса / Фото: Getty Images

Дизайн кольца был необычным, так как в нем было три центральных рубина с бриллиантами классической огранки, а также огранка "багет" с обеих сторон, что было довольно современно для того времени. Оценивалось кольцо в сумму от 90 до 120 тысяч фунтов стерлингов.

Помолвочное кольцо принцессы Маргарет / Фото: Getty Images

Кто еще носил кольца с цветными камнями

Говорят, именно принцесса Маргарет положила начало традиции использовать на помолвку кольца с цветными камнями. До нее все кольца были исключительно с бриллиантами. Взять хотя бы украшения королевы Елизаветы II или королевы Камиллы.

Например, в 1986 году замуж выходила Сара Фергюсон, и принц Эндрю (средний сын королевы Елизаветы II) преподнес ей кольцо с бирманским рубином и бриллиантовой россыпью. Правда, брак пары не был долгим, через десять лет они развелись.

Кольцо Сары Йоркской / Фото: Getty Images

Дочь Сары и Эндрю – принцесса Евгения – получила на помолвку похожее кольцо на кольцо ее матери, но только с розовым сапфиром падпараджа, что в переводе с сингальского означает "цвет лотоса", раньше такие камни причисляли к рубинам, ведь по своему цвету падпараджа больше похожи на рубины, нежели на сапфиры. Евгения вышла замуж за Джека Бруксбэнка осенью 2018 года.

Помолвочное кольцо принцессы Евгении / Фото: Getty Images

Кольцо принцессы Маргарет было изготовлено или ювелирным Домом Garrard, или Cartier, которые традиционно изготавливали кольца для королевских невест. Нынешний владелец кольца принцессы Маргарет публично не известен, ранее предполагалось, что украшение может принадлежать одному из детей или внуков принцессы. Зато известно, что в 2006 году кольцо было выставлено на аукционе Christie's в Женеве. Однако, кто стал его владельцем, не сообщалось, так что вряд ли мы увидим это украшение на публике когда-либо еще.

Помолвка принцессы Маргарет и Энтони Армстронг-Джонса / Фото: Getty Images

Счастья принцессе Маргарет украшение не принесло. Ее брак с Энтони Армстронг-Джонсом распался в 1976 году, а официально пара развелась в 1978 году - через 18 лет после свадьбы.

Читайте также: