Опасная игра: 6 триллеров, от сюжетов которых перехватывает дыхание

Реклама

Психологические и криминальные триллеры обладают уникальной способностью полностью захватывать наше внимание, заставляя ставить под сомнение самые надежные вещи: от мотивов близких людей до самой идеи справедливости. В этой подборке мы собрали шесть фильмов, которые заставляют зрителей не просто наблюдать за историей, но и активно разгадывать вместе с героями сложные и часто жуткие головоломки и переосмысливать саму природу добра и зла.

«Потерянная» (2014)

Если вы ищете идеальный пример триллера, который превращает рассказ об исчезновении в остросоциальную сатиру и деконструкцию брака, то это определенно «Потерянная» режиссера Дэвида Финчера по одноименному бестселлеру Джиллиан Флинн.

История начинается с того, что в день пятой годовщины брака исчезает Эми Данн (Розамунд Пайк) — воплощение идеальной жены. Главный подозреваемый — ее муж, Ник Данн, которого сыграл Бен Аффлек. Но дальше сюжет превращается в запутанный лабиринт, где границы между жертвой и хищником, правдой и медийной выдумкой полностью стираются.

Реклама

В «Затерянной» Розамунд Пайк создала один из самых запоминающихся женских образов десятилетия, и неудивительно, что ее холодная, рассудительная и многогранная игра принесла актрисе за эту роль номинацию на «Оскар».

«Никакого выбора» (2025)

Новый чернокомедийный триллер культового южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука («Олдбой», «Служанка») на данный момент имеет идеальный рейтинг — 100% «свежести» на Rotten Tomatoes. И это — абсолютно заслуженно.

Снятый по роману Дональда И. Вестлейка «Топор», фильм «Никакого выбора» рассказывает о мужчине средних лет по имени Ю Ман Су, которого играет Ли Бен Хон — загадочный Фронтмен из сериала «Игра в кальмара». Ман Су более четверти века проработал менеджером на бумажной фабрике, но однажды его увольняют из-за сокращения штата. После этого Ман Су месяцами ходит с собеседования на собеседование, но все тщетно. И наконец он придумывает довольно оригинальное решение — «открыть» для себя идеальную вакансию, физически устранив того, кто занимает эту должность сейчас, а также всех возможных конкурентов в этой достаточно узкой профессиональной сфере.

Этот фильм, идеально соединивший напряженный триллер и черную комедию, является одновременно и самым смешным, и, вероятно, самым страшным фильмом Пак Чхан Ука. Ведь зрителям легко поставить самих себя на место главного героя и задуматься, а что они сделали бы в такой ситуации, когда работы и денег нет, а тебе нужно кормить семью? А найти собственный ответ на этот вопрос можно в кино с 11 декабря, когда «Никакого выбора» стартует в украинском прокате.

Реклама

«Дом, который построил Джек» (2018)

Этот фильм точно не стоит смотреть людям со слабыми нервами, ведь он является настоящим кинематографическим испытанием и одним из самых радикальных высказываний известного режиссера-провокатора Ларса фон Триера.

Структурно «Дом, который построил Джек» представлен в формате диалога между серийным убийцей Джеком (Мэтт Диллон) и его таинственным спутником, Верджем. Джек, которого мы наблюдаем в течение пяти инцидентов (и одного эпилога), рассказывает о своих самых кровавых «произведениях искусства», считая их высшими формами эстетики.

Мэтт Диллон представил Джека не просто как монстра, а как интеллектуала-социопата, который борется со своей обсессивно-компульсивной потребностью в идеальности. Фон Триер, в свою очередь, использует ужасные преступления Джека, чтобы рассуждать о природе искусства, греха и спасения, ссылаясь на Данте и Гете, и даже вставляя в канву ленты автобиографические кадры. Фильм вызвал значительный резонанс на Каннском кинофестивале: десятки зрителей покинули премьерный показ из-за откровенно жестоких сцен. Но именно благодаря своей безапелляционной прямоте и философской сложности, «Дом, который построил Джек» — фильм-путешествие в темные глубины разума маньяка, — остается одним из самых мощных и наиболее обсуждаемых интеллектуальных триллеров десятилетия.

«Пленницы» (2013)

Этот триллер о поиске пропавших детей, снятый Дени Вильневом, ставит перед зрителями невыносимые этические дилеммы. В центре сюжета — исчезновение на День благодарения двух маленьких девочек в тихом пенсильванском городке. Когда полицейские во главе с детективом Локи (Джейк Джилленхол) не могут найти улик против главного подозреваемого, отец одной из девочек Келлер Довер (Хью Джекман) решает взять правосудие в собственные руки.

Реклама

Фильм исследует тонкую грань между законным гневом и незаконным самосудом. Довер, руководствуясь отчаянием и религиозным фанатизмом, похищает главного подозреваемого, которого освободили за недостатком улик, и подвергает его пыткам. Этот сюжетный ход превращает ленту в мрачную интенсивную драму о границах человеческого возмездия и моральных жертвах. Блестящие актерские работы Джекмана и Джилленхола в сочетании с мрачной, дождливой операторской работой оскароносного Роджера Дикинса создают гнетущую атмосферу безнадежности, которая не отпускает до самого финала, делая «Пленниц» одним из наиболее влиятельных и напряженных триллеров 2010-х.

«Тайное окно» (2004)

«Самое важное — конец. Самая важная часть рассказа», — рассуждает главный герой этого психологического триллера, основанного на рассказе Стивена Кинга «Тайное окно, тайный сад».

Этот главный герой — Морт Рейни (Джонни Депп), писатель, чей творческий кризис совпал с тяжелым разводом, заставляя его прятаться от мира в уединенной хижине на берегу озера. Но его поиски покоя и вдохновения нарушает таинственный незнакомец по имени Джон Шутер (Джон Туртурро), который появляется на пороге и обвиняет Морта в плагиате своего рассказа. С каждым днем угрозы Шутера становятся все более реальными и жестокими, превращая жизнь Морта в бесконечный кошмар, где он больше не может отличить реальность от бреда.

Режиссер Дэвид Кепп (известный по сценариям к франшизам «Парк Юрского периода», «Миссия невыполнима» и «Индиана Джонс») мастерски превратил литературную паранойю Кинга в кинематографическую, где сюжетные повороты заставляют постоянно сомневаться во всем, что вы видите на экране, а финал является абсолютно непредсказуемым.

Реклама

«Паразиты» (2019)

Лента южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо рассказывает о двух семьях: хитрых нищих Кимов и невероятно богатых, но наивных Паков. Благодаря хитростям, Кимы поочередно проникают в жизнь Паков, выдавая себя за высококвалифицированных наемных специалистов, и постепенно пытаются присвоить себе эту жизнь мечты.

«Паразиты» стали настоящим культурологическим землетрясением, собрав невероятное количество престижных кинонаград: «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, премии «Золотой глобус» и BAFTA. А еще лента создала прецедент, став первой в истории неанглоязычной работой, которая получила «Оскар» в категории «Лучший фильм» — в дополнение к статуэткам за «Лучшую режиссуру», «Лучший международный фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

Этот сумасшедший прорыв на «Оскаре» «Паразитам» обеспечила оригинальность идеи, высокое режиссерское и актерское мастерство и взрывная жанровая смесь, в идеальных пропорциях соединившая триллер, черную комедию и острую социальную сатиру. То есть — это тот самый рецепт, по которому сделан и новый южнокорейский кинохит «Без выбора». Удастся ли ему повторить успех предшественника? Увидим. Но шансы есть, ведь «Без выбора» уже выдвинут от Южной Кореи как кандидат на попадание в оскаровскую номинацию «Лучший международный фильм».