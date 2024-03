Операция "Менайский мост": что будет после смерти короля Чарльза III

Не только у монарха, но и у каждого из ближайших его родственников есть или был такой план похорон. Когда умер король Георг VI об этом сообщалось с помощью фразы "Угол Гайд-парка" и засекречено все было для того, чтобы операторы коммутаторов Букингемского дворца не узнали новость слишком рано, то есть банально таким образом пытались избежать "утечки новостей" преждевременно.

Британский король Георг VI со своим внуком принцем Чарльзом, внучкой принцессой Анной и его женой королевой Елизаветой / Фото: Associated Press

Для королевы Елизаветы II готовили две операции "Лондонский мост" на случай, если королева скончается в Лондоне и "Операция Единорог" на случай, если смерть ее наступит в Шотландии. Так и произошло, после смерти Ее Величества 8 сентября 2022 года, а умерла Елизавета в шотландском замке Балморал, все протоколы ее похорон выполнялись согласно этим двум операциям.

Королева Елизавета II и ее последнее фото, 6 сентября 2022 года / Фото: Getty Images

Стоит вспомнить, что кодовым названием похорон супруга королевы - принца Филиппа, герцога Эдинбургского, была "Операция Форт-Бридж", а для королевы-матери Елизаветы разработали секретный проект под названием "Мост Тей".

Восхождение на трон

Чарльз стал новым королем Великобритании 8 сентября 2022 года в день смерти его матери королевы Елизаветы II. Спустя два дня, 10 сентября, Чарльза III официально провозгласили королем во время исторической церемонии в тронном зале лондонского Сент-Джеймского дворца перед Советом престолонаследия, в который входят высокопоставленные парламентарии и госслужащие. В тот же день Чарльз заявил дал клятву сохранить церковь Шотландии, а также отдавая честь покойной матери с Библией в руках произнес клятву на верность Великобритании, которую потом подписал.

Королева Камилла и король Чарльз III в зале лондонского Сент-Джеймского дворца / Фото: Associated Press

6 мая 2023 года состоялась коронация короля Чарльза и королевы Камиллы. Она прошла в Вестминстерском аббатстве в Лондоне и была скромнее, чем коронация Елизаветы II в 1953 году. Но ее также посетило множество высокопоставленных гостей со всего мира и членов монарших семей.

Король Чарльз III и королева Камилла в день коронации / Фото: Associated Press

"Менайский мост" или план похорон короля Чарльза

Это операция, которая включает в себя все подробные мероприятия, которые будут происходить после смерти монарха, включая то, как дворец должен будет объявить о смерти Чарльза до всех событий во время официального траура и подробный план самих похорон.

Может показаться, что планировать похороны – весьма странное занятие, но британские короли делали это много лет подряд. План похорон Чарльза начали разрабатывать почти сразу после смерти его матери королевы Елизаветы II. У Чарльза будут государственные похороны, как и у его матери, а день его похорон будет выходным во всем Соединенном Королевстве.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Благодаря разработке этого плана всем сотрудникам королевского дворца будет понятно, кто и за что отвечает. В нем также написано, как будет объявлено о смерти Чарльза по различным каналам связи и подробно расписано, что будет происходить во время официального траура, который будет длиться десять дней.

Почему в названии операции именно мост Менай

Мост пересекает пролив реки Менай между островом Англси и материковой частью Уэльса. Не сложно догадаться, что название этого моста было выбрано из-за долгих и прочных отношений короля с Уэльсом.

Менайский мост / Фото: Getty Images

Чарльз был принцем Уэльским дольше всех, кто когда-либо носит этот титул, а именно 64 года и 44 дня. Также он был самым пожилым человеком, занимавшим этот пост. Титул принца Уэльского Чарльз получил в 9 лет, 26 июля 1958 года вместе с дополнительным титулом графа Честер. Полный официальный титул стал звучать как "His Royal Highness The Prince of Wales, Duke of Cornwall, Earl of Chester" — "Его Королевское Высочество принц Уэльский, герцог Корнуольский, граф Честер".

Но формальная церемония инвеституры, в ходе которой королева Елизавета II возложила на голову сына венец принца Уэльского, прошла спустя одиннадцать лет, 1 июля 1969 года в замке Карнарвон в Уэльсе. На тот момент Чарльзу было 20 лет. После инвеституры принц стал принимать активное участие в общественной жизни Великобритании.

Королева Елизавета II и принц Чарльз, 1 июля 1969 года во время церемонии инвеституры / Фото: Getty Images

Как оповестят о смерти Чарльза III

В этом вопросе не будет никаких неожиданностей, поскольку есть понятный протокол, согласно которому будут действовать в этот момент. Молниеносно публика о смерти короля не узнает, так же, как не узнала и о смерти королевы Елизаветы II. Сперва проинформируют ключевых должностных лиц и глав Содружества, а также премьер-министра. Во время смерти Елизаветы II тогдашнему премьеру Лиз Трасс прямо на заседание передали записку, в которой, вероятно, и сообщалась новость о кончине монарха.

Только после того, как уведомят всех официальных лиц, о смерти короля будет объявлено ведущим в прямом эфире новостей BBC. Когда умерла королева Елизавета, а ведущий BBC Хью Эдвард сообщил о ее смерти в 18:30 8 сентября 2022 года. Также соответствующая табличка появится на заборе Букингемского дворца.

Да здравствует новый король!

После смерти Чарльза III его старший сын принц Уильям в одночасье станет новым королем Великобритании. Традиция такова, что королевская власть никогда не останавливается, и как только умирает один монарх, его место в сразу же занимает его преемник. Именно поэтому Королевский Штандарт (флаг) никогда не приспускают, как другие флаги, на время траура.

Принц Уильям / Фото: Getty Images

На следующий день после смерти Чарльз его сын Уильям, который будет известен, скорее всего, под именем король Уильям V, примет присягу, и обе палаты парламента также присягнут на верность королю. Супруга Уильяма, принцесса Уэльская Кэтрин станет новой королевой-консортом.

Принц Уильям и принцесса Кейт / Фото: Getty Images

А вот исчезнет ли из ее нового титула приставка "консорт", как это произошло у жены Чарльза – королевы Камиллы, пока что не известно. Кстати, если Чарльз умрет раньше своей супруги, Камилла останется с титулом вдовствующей королевы.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Новый король обратится с речью к нации, и перед похоронами Чарльза III страна вступит в период национального траура. В этот период гроб с телом короля перевезут из тронного зала Букингемского дворца в Вестминстер-холл, где у всех желающих будет возможность проститься с королем.

Погребен король Чарльз III будет в королевском склепе Мемориальной часовни короля Георга VI в Виндзоре.

