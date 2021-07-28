Особое украшение: история уникальных лунных сережек Джеки Кеннеди

Это ювелирное украшение имело огромное значение для экс-первой леди США.

Через пять лет после убийства Джона Кеннеди его жена Жаклин Кеннеди во второй раз вышла замуж. Ее мужем стал Аристотель Онассис - греческий миллиардер, который был старше Джеки на 23 года. С этим браком было не все гладко и ходят слухи, что он был больше фиктивным и выгодным для обоих.

Но как там бы ни было, подарки Аристотель жене все же дарил необычные и одним из самых известных стали золотые сережки в виде Луны Apollo 11 Moon. Это украшение он преподнес ей 28 июля на 40 день рождения. Фотографы запечатлели Джеки в них 1 августа на роскошной вечеринке в ночном клубе Neraida в Афинах, посвященной дню рождения. Серьги Джеки сочетала с коротким летним платьем Emilio Pucci, вьетнамками и жемчужным ожерельем на шее.

Джеки Кеннеди и Аристотель Онассис / Getty Images

Онассис заказал ювелирное украшение у знаменитого греческого мастера Илиаса Лалауниса сразу после 21 июля, когда на поверхность Луны ступили два астронавта: командир корабля "Аполлон-11" Нил Армстронг и пилот лунного модуля Базз Олдрин. Онассис попросил ювелира создать украшение в честь этого события. Он ничего не сказал по поводу дизайна - полностью доверился Лалаунису. Серьги были созданы в единственном экземпляре из 18-каратного золота с инкрустированными рубинами.

Верхняя часть - это орбита Луны, четыре центральных элемента - символизируют модуль корабля, на котором Нил и Базз спустились на Луну, а нижняя часть - это сама Луна.

Джеки Кеннеди и Аристотель Онассис / Getty Images

Серьги имели для Джеки особое значение, ведь лунная программа "Аполлон" была запущена ее покойным мужем Джоном Кеннеди. На протяжении многих лет серьги оставались ценным предметом ее коллекции. В 1996 году, через два года после смерти Джеки, они были выставлены на продажу в Нью-Йорке на торгах аукционного Дома Sotheby's и ушли с молотка за 112500 долларов. Сегодня серьги находятся в частной коллекции.

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