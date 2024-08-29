От Александры Датской до Кейт Миддлтон: пять самых известных обладательниц титула принцессы Уэльской

Титул принцессы Уэльской – один из самых известный в британской монархии. За почти 700 лет его существования история знала десять принцесс Уэльских. Мы сегодня решили вспомнить о пяти самых известных его обладательниц.

Александра Датская – принцесса Уэльская (1863-1901)

Александра была женой короля Эдуарда VII. Его мать королева Виктория (одна из самых долгоправящих королев Великобритании) выбрала юную 16-летнюю Александру в качестве невесты для своего непутевого сына, который постоянно ввязывался в разные передряги с девушками, что было не лучшим опытом для будущего короля. Поэтому его мать Виктория хотела, чтобы сын поскорее женился. Когда Берти исполнилось 18 родители стали искать ему подходящую супругу. Британская королева попросила свою дочь, кронпринцессу Прусскую Викторию, подобрать кандидатуры подходящих немецких принцесс. Среди требований было, чтобы девушка была здоровой, хороша собой, образована и имела добрый нрав. 29 мая 1860 года дочь королевы Виктории вместе со своим мужем впервые встретились с датской принцессой в городе Нойштрелице. Дочь написала матери письмо, в котором сообщила, что "никогда не видела более милого создания нежели принцесса Александра".

Принцесса Александра Датская / Фото: Getty Images

Через год состоялась первая встреча Александры и Альберта. В самый разгар переговоров между британской и датской королевскими семьями относительно этого брака выяснилось, что Берти закрутил роман с ирландской актрисой Нелли Клифден. Королева и ее муж были шокированы, так как это портило и без того непутевую репутацию принца Уэльского. Но свадьба Александры с Берти таки состоялась аж 10 марта 1963 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Брак датской принцессы и английского престолонаследника был счастливым, хотя Эдуард много изменял жене, а одной из его любовниц была Алиса Кеппел (прабабушка королевы Камиллы). В этом браке родилось шестеро детей. Принцесса Александра всю жизнь оставалась верной своему мужу. Принцесса Уэльская была веселой, любила проводить время с их детьми, занималась спортом и ходила на охоту. А также пользовалась популярностью среди публики, открыв новые горизонты в поддержке благотворительных организаций.

Мария Текская – принцесса Уэльская (1901-1910)

Мария Текская (бабушка королевы Елизаветы II) должна была стать женой принца Альберта Виктора, проблемного сына и наследника короля Эдуарда VII (мужа принцессы Уэльской Александры). Марию в качестве супруги будущего короля выбрала снова королева Виктория, которой очень нравилась молодая принцесса. Однако ее будущий потенциальный муж внезапно скончался от гриппа в возрасте 28 лет. И тогда его младший брат Георг, герцог Йоркский, предложил Марии стать его женой. Они сблизились во время траура, а королева Виктория продолжала рассматривать Марию, как жену будущего короля.

Мария Текская и король Георг / Фото: Getty Images

В мае 1893 года Георг сделал предложение принцессе Марии (в семье ее называли Мэй), и она согласилась. Они поженились 6 июля 1893 года в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне. Их брак оказался счастливым, у них было шестеро детей. В отличие от своего отца у Георга никогда не было любовниц. В браке он заботился только о коллекционировании марок и охоте на фазанов, а она – о покупках, но вместе они заложили прочную основу для современной королевской семьи. Их старший сын Эдуард VIII должен был стать королем Англии, но отрекся от престола и тогда его место занял младший брат Георг VI (отец королевы Елизаветы II).

Мария Текская с внучками принцессами Елизаветой (слева) и Маргарет (справа) / Фото: Getty Images

Диана – принцесса Уэльская (1981-1996)

Принцессу Диану называют одной из самых знаменитых принцесс Уэльских. Британцы ее обожали, но она была несчастна в браке с принцем Уэльских Чарльзом (нынешним королем Чарльзом III), но при этом родила ему двоих детей. Пресса буквально охотилась за принцессой, ее имя было почти каждый день на первых полосах газет.

Принцесса Диана и ее отец граф Спенсер в день ее свадьбы с принцем Чарльзом, 29 июля 1981 года / Фото: Associated Press

Благодаря Диане, которая выдвинула свою заботу о людях на первый план, королевская семья Британии узнала, что существует новый способ общения с людьми как в стране, так и за рубежом. Когда принцесса внезапно погибла в автомобильной аварии, королевская семья несколько дней не появлялась на публике, пытаясь пережить это горе в одиночку. Но люди, которые несли цветы к Букингемскому дворцу, требовали, чтобы королевская семья отреагировала на гибель принцессы Уэльской. Это трагическое событие изменило в лучшую сторону взаимодействие членов дома Виндзоров с публикой.

Принцесса Диана и принц Чарльз с маленьким сыном принцем Уильямом / Фото: Getty Images

Камилла – принцесса Уэльская (2005-2022), но титул не использовала

Камилла Шанд стала второй женой принца Уэльского Чарльза, а ныне короля Чарльза III. Она была давней подругой Чарльза еще с 80-х, когда он только женился на Диане. В этом браке Чарльз тоже был несчастен, так как с самого начала любил Камиллу, но его мать королева Елизавета II не дала разрешения на их брак.

Свадьба Чарльза и Камиллы, 9 апреля 2005 года / Фото: Associated Press

Жениться на Камилле принц Уэльский смог лишь после смерти его первой жены Дианы, и не сразу, а по прошествии восьми лет. Камилла в браке не использовала титул принцессы Уэльской с уважения к памяти о Диане. А в 2022 году, когда ее муж стал королем, она стала его королевой. Так незадолго до своей смерти пожелала Елизавета II, очевидно, осознав, что именно с этой женщиной ее сын действительно счастлив.

Кэтрин - принцесса Уэльская (2022 и до наших дней)

Принцесса Уэльская Кейт и принц Уильям с детьми / Фото: Associated Press

Жена принца Уильяма – Кейт Миддлтон – на данный момент последняя обладательница титула принцессы Уэльской. Она получила титул после смерти королевы Елизаветы II и восшествия на трон короля Чарльза III, отца ее мужа принца Уильяма, получившего титул принца Уэльского. После принцессы Дианы ее невестка Кэтрин является, пожалуй, самой любимой принцессой Уэльской у публики. Она вышла замуж за Уильяма 29 апреля 2011 года и родила ему троих детей – сына наследника принца Джорджа, дочь Шарлотту и младшего сына Луи. После того, как Уильям сменит на престоле Чарльза, его жена Кейт станет новой королевой-консортом Великобритании.

Читайте также: