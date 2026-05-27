От "Барбигеймера" до "Закулисья": топ интернет-феноменов, вырвавшихся за пределы сети

Сегодня граница между цифровым пространством и физической реальностью стала настолько прозрачной, что мы уже не замечаем, как очередной мем становится фундаментом для многомиллионных блокбастеров или модных революций, а хоррор-образы крипипасты с нишевых форумов перекочевывают в наши сны. В этой подборке мы собрали самые громкие интернет-феномены, которые мощно вышли «в офлайн».

1. Minecraft

Minecraft — это, пожалуй, самый масштабный пример того, как видеоигра перестала быть просто развлечением и превратилась в универсальный язык проектирования, обучения и творчества. Созданная в начале 2010-х шведским программистом Маркусом Перссоном (Notch), эта инди-игра с визуальным стилем «низкой детализации» доказала, что свобода действий и бесконечные ресурсы значат куда больше фотореалистичной графики. Выход феномена за пределы экранов произошел сразу в нескольких измерениях:

Образование: Minecraft стал официальным инструментом во многих школах по всему миру. Благодаря специальной версии Education Edition дети изучают химию, историю, программирование и архитектуру, строя модели молекул или воссоздавая античные города.

Архитектура: Игра изменила то, как мы воспринимаем дизайн. Реальные архитекторы используют ее для визуализации городских пространств, а проект ООН Block by Block привлекает жителей бедных районов к планированию своей территории с помощью инструментов игры.

Попкультура: Вышли тысячи наименований мерча Minecraft — от тематических фигурок LEGO до коллекций одежды и книг, ставших бестселлерами. А в прошлом году игра, в которой каждый может построить собственную вселенную, превратилась в яркий блокбастер с Джеком Блэком и Джейсоном Момоа в главных ролях.

Minecraft научил миллионы людей быть творцами, а не просто потребителями контента, сделав строительство из виртуальных кубов новой формой интеллектуального досуга.

2. Wordle

Если уж зашла речь об интеллектуальном досуге, то нельзя не вспомнить игру Wordle. Эта простая браузерная игра в слова, созданная в 2021-м программистом Джошем Вордлом для своей девушки, стала глобальной культурной зависимостью.

Wordle — минималистичная головоломка, где нужно угадать слово из пяти букв. Ее гениальность заключалась в возможности делиться результатом в соцсетях с помощью цветных квадратиков без спойлеров. Феномен настолько быстро вышел за пределы сети, что об игре начали писать ведущие мировые медиа, а затем корпорация The New York Times выкупила ее за семизначную сумму. Игра Wordle, чьи версии на разных языках, включая украинский, начали появляться одна за другой, изменила привычки людей: вернула моду на ежедневные интеллектуальные развлечения, стала темой для обсуждения на телешоу и офисах, а также породила целую волну аналогичных игр (от музыкальных до географических).

3. Лягушонок Пепе

История лягушонка Пепе (Pepe the Frog) — самая причудливая и полная траектория того, как цифровой образ может изменить реальный мир, вырвавшись из-под контроля своего создателя. Начав свой путь в 2005 году как персонаж расслабленного андерграундного комикса Boy’s Club автора Мэтта Фьюри, лягушонок Пепе сначала стал просто символом легкой меланхолии и пофигизма на форумах 4chan и Reddit. А выход за пределы сети состоялся в 2010-х, когда образ Пепе прошел через несколько радикальных трансформаций:

Символ протеста и политики: Во время президентских выборов в США 2016 года Пепе неожиданно стал лицом движения ультраправого движения «альт-райт» и частью предвыборных мемов. Ситуация зашла настолько далеко, что лягушонок был официально занесен в список символов ненависти.

Битва за интеллектуальную собственность: Мэтт Фьюри, возмущенный использованием своего героя радикалами, развернул масштабную юридическую кампанию. Он буквально «похоронил» Пепе в комиксе, а затем через суды заставил удалить образ лягушонка из ультраправых манифестов и книг. Это стало прецедентом того, как автор пытается вернуть контроль над мемом, ставшим народным достоянием.

Глобальный идол демократии: Удивительным образом в 2019-2020 годах Пепе «переродился» во время протестов в Гонконге. Местные активисты восприняли его как символ сопротивления системе, рисуя лягушонка в касках и с зонтиками. Для них он был не «символом ненависти», а просто узнаваемым лицом молодого поколения, которое борется за свои права.

Сегодня Пепе — это гораздо больше, чем просто картинка. Это сложный культурный артефакт, успевший побывать в центре большой политики, судебных процессов и уличных протестов. Он доказал, что в эпоху интернета значение символа определяет не автор, а сообщество, которое его использует.

4. Dogecoin: мем-валюта

Мемы могут влиять не только на политику, но и на экономику. Пример этому — феномен Dogecoin, мема, ставшего реальным финансовым инструментом. Dogecoin в 2013-м создал программист из Портленда Билли Маркус на основе мема с собачкой породы сиба-ину (реальную собачку, чье фото стало основой мема, звали Кабосу). Созданная как пародия на биткоин, криптовалюта Dogecoin благодаря поддержке Илона Маска и миллионов пользователей Reddit превратилась в реальный актив. Сегодня «доги» — не просто картинка в интернете, а способ оплаты товаров (например, Tesla), финансирование благотворительных проектов и символ того, что цифровое сообщество может диктовать условия традиционным банкам.

5. «Барбигеймер» и Barbiecore: когда мемы задают фэшн-тренды

Феномен «Барбигеймера» — пример того, как интернет-сообщество способно самостоятельно создать маркетинговое событие десятилетия. То, что начиналось как серия ироничных мемов об одновременном выходе в прокат радикально непохожих лент — «Барби» Греты Гервиг и «Оппенгеймера» Кристофера Нолана, — переросло в глобальный культурный сдвиг. Зрители по всему миру устраивали двойные киномарафоны, сочетая экзистенциальную драму с розовым неоновым праздником. Это не просто спасло кинопрокат после пандемического застоя, но и превратило поход в кинотеатр в форму массового перформанса, где цифровая шутка стала причиной реальных очередей и миллиардных кассовых сборов.

Параллельно с кинотеатральной лихорадкой интернет захватила эстетика Barbiecore, которая мгновенно вышла за пределы социальных сетей на улицы городов и подиумы высокой моды. Розовый цвет стал символом ироничного интеллектуального феминизма и радикального самовыражения, заставив мировые бренды срочно пересмотреть и переформатировать свои коллекции.

6. «Core-эстетика»: не только Барби

Если Barbiecore стал частью «Барбигеймера», то суффикс -core как таковой — это глобальный интернет-феномен, который полностью перекроил индустрию моды и дизайна. Такие стили как Cottagecore (романтизация сельской жизни) или Gorpcore (использование туристического снаряжения в городе) на подиумы Милана и Парижа формально вывели дизайнеры, но фактически сделали это алгоритмы TikTok, которые завирусили эту эстетику. Это пример того, как микротренды из сети становятся макроэкономическим фактором для мировых брендов одежды и аксессуаров уровня Gucci или The North Face.

7. Слендермен: от интернет-фольклора до реальных криминальных хроник

Слендермен (Тонкий человек) стал первым масштабным примером «цифрового мифа», который сумел породить настоящий массовый психоз вне сети. Созданный в 2009 году Эриком Кнудсеном для конкурса фотошоп-ужасов, этот безликий высокий человек в черном костюме мгновенно превратился в главного героя крипипаст, видеоигр и любительских сериалов. Его популярность доказала, что коллективное творчество интернета способно генерировать современных монстров, которые по уровню воздействия не уступают классическому Дракуле или Франкенштейну.

Однако феномен Слендермена приобрел трагическую окраску, когда вымышленная история привела к реальному насилию. В 2014 году в штате Висконсин две 12-летние девочки совершили покушение на убийство своей подруги, утверждая, что на это их подтолкнул Слендермен, чтобы они могли стать его «последовательницами». Этот шокирующий инцидент превратил интернет-мем в объект серьезных социологических исследований и судебных дебатов о влиянии цифрового контента на психику подростков.

Впрочем, эта трагическая история не уничтожила миф о Слендермене: в 2018 году студия Sony Pictures выпустила полнометражный хоррор «Слендермен», который, несмотря на смешанные отзывы критиков, официально ввел интернет-персонажа в пантеон классических киномонстров. А документальная лента от HBO «Остерегайтесь Слендермена» (2016) исследовала не только упомянутое уголовное дело, но и саму природу цифрового фольклора. Таким образом, Слендермен стал первым «вирусным» монстром, прошедшим полный цикл: от любительского коллажа на форуме до главной роли в голливудском блокбастере и объекта глубокого социологического киноисследования.

8. SCP Foundation: крупнейший в мире проект коллективного творчества

Феномен SCP по масштабу влияния стоит рядом со Слендерменом. SCP Foundation — это вымышленная тайная организация, вокруг которой тысячи авторов по всему миру создают «документы» об аномальных объектах. Из онлайн-форума этот проект перерос в сотни видеоигр (например, Control от Remedy во многом вдохновлен именно SCP), короткометражных фильмов, настольных игр и артбуков.

9. Рейк: попкультурный монстр, который «вырос» из форумов

Рейк (The Rake) стал одним из первых и наиболее жизнеспособных «криптидов» эпохи инернет-фольклора, появившись в середине 2000-х на платформе 4chan. Это человекоподобное существо с бледной кожей, длинными когтями и пустым взглядом было сконструировано как коллективный миф: пользователи создавали псевдодокументальные свидетельства о Рейув, якобы датируемые еще XII веком. Феномен Рейка заключается в том, что он идеально эксплуатирует страх перед «незваным гостем» в собственной спальне, из-за чего тысячи людей в реальной жизни начали сообщать о ночных встречах с этим жутковатым человеком.

Популярность Рейка быстро вышла за пределы текстовых крипипаст. Он стал источником вдохновения для множества видеоигр, таких как The Rake: Hostel или Eyes, а в 2018 году получил собственную одноименную экранизацию. В отличие от мистического Слендермена, Рейк воспринимается как биологическая аномалия, что делает его еще более «приземленным» и пугающим.

10. Backrooms: от интернет-хоррора «лиминальных пространств» до фильма культовой студии A24

Анонимные хоррор-рассказы в сети способны порождать архетипы и мифы, которые десятилетиями держат в напряжении миллионы людей. И это даже не всегда рассказы о каких-то конкретных монстрах, таких как Слендермен или Рейк, — как оказалось, чтобы напугать весь мир, иногда достаточно одной пустой желтой комнаты, фото которой невольно вызывает ощущение неизбывной тревоги.

Речь идет о крипипасте Backrooms (Закулисье) — пожалуй, самый мощный современный пример того, как интернет-сообщество может с нуля создать целую вселенную, основанную на подсознательных страхах перед дезориентацией и пустыми, «неправильными» пространствами.

Все началось с одной фотографии пустого офиса с желтыми обоями на форуме 4chan в 2019 году. Пользователи мгновенно дополнили изображение концепцией «выпадения» из реальности (noclip) в бесконечный лабиринт однотипных комнат, где время не имеет значения, а жужжание люминесцентных ламп становится единственным спутником. Этот феномен, получивший название лиминальные пространства (от limen — «порог»), породил тысячи игр и видео, но настоящим прорывом стала работа 16-летнего Кейна Парсонса (YouTube-блогер Kane Pixels), чья серия короткометражек на YouTube набрала сотни миллионов просмотров, превратив любительскую складку. Выход феномена за пределы сети стал окончательным, когда культовая студия A24 объявила о создании полнометражного фильма "Backrooms: Застройки". Режиссером стал сам Кейн Парсонс, ставший беспрецедентным случаем в Голливуде: юный визионер из YouTube возглавил масштабный кинопроект по собственной цифровой идее.

По сюжету продавец мебели по имени Кларк (оскаровский номинант Чиветел Эджиофор) в пустоте заброшенного магазина наталкивается на вход Backrooms, и этот лабиринт бесконечных комнат затягивает его все глубже и глубже. На поиски Кларка отправляется его психотерапевт Мэри (нынешняя оскаровская номинантка Ренате Рейнсве), которой понадобится весь ее профессиональный опыт, чтобы самой не поддаться гнетущей атмосфере этого жуткого места. А увидеть «Backrooms: Закулисье» на большом экране мы сможем уже с 28 мая, когда фильм выйдет в кинотеатрах Украины.

