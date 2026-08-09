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От блондинки до рыжеволосой: как Люсиль Болл обрела свой стиль
Сегодня трудно представить Люсиль Болл не рыжей. Её огненные локоны стали такими же узнаваемыми, как её комедийный талант и культовая роль Люси Рикардо. Однако на самом деле актриса родилась брюнеткой, в Голливуде была платиновой блондинкой и признавалась, что долгие годы вообще не знала, что делать со своими волосами.
Есть образы, которые настолько прочно ассоциируются с человеком, что уже невозможно представить их отдельно. Красные губы Мэрилин Монро, короткая стрижка Одри Хепберн, чёткое каре Анны Винтур и огненно-рыжие волосы Люсиль Болл.
Но знаменитая звезда комедийного телесериала «Я люблю Люси» родилась не рыжей. Более того, у самой актрисы были довольно сложные отношения со своими волосами и называла она их настоящим «наказанием» своей жизни, об этом сообщило издание PEOPLE.
Однако всего один удачный эксперимент с цветом и образ, который изначально был просто кинематографическим решением, навсегда вошел в историю поп-культуры.
Сначала она была брюнеткой
До того как стать легендарной рыжеволосой актрисой, Люсиль Болл была брюнеткой. Когда молодая актриса приехала покорять Голливуд, правила индустрии были совсем другими. В 1930-х годах студии фактически формировали внешность своих звёзд, а платиновый блонд ассоциировался с гламуром и сексуальностью. Поэтому Болл тоже попробовала соответствовать голливудскому канону.
В 1983 году актриса откровенно рассказала о своих экспериментах с внешностью. По её словам, она никогда особо не любила свои волосы и постоянно пыталась понять, что с ними делать. За свою карьеру Болл успела побывать блондинкой, платиновой блондинкой, рыжей, а также экспериментировала с розовыми и оранжевыми оттенками.
Сегодня такая свобода в экспериментах с причёсками кажется вполне естественной. Однако для голливудской актрисы той эпохи смена цвета волос могла быть не просто вопросом настроения? студия буквально решала, как должна выглядеть её звезда.
Изменение имени
В начале своей голливудской карьеры Болл настолько старалась соответствовать тогдашнему образу платиновой блондинки, что использовала сценическое имя Дайан Белмонт. Она вспоминала, что тогда существовало своеобразное правило: если хочешь быть заметной в Голливуде, то должна быть платиновой блондинкой, и Люсиль ею была.
Однако это была не совсем её история, её настоящий образ ждал впереди и появился благодаря человеку, который изменил цвет её волос буквально одним решением.
Рыжий, который всё изменил
За создание знаменитого огненного оттенка Болл отвечает стилист Сидней Гиларофф, который работал над её образом для фильма «Дю Барри была дама». Именно он впервые окрасил волосы актрисы в яркий рыжий цвет. И произошло то, чего, возможно, никто не ожидал? Люсиль настолько понравился этот цвет, что он надолго остался с ней.
Существовала красивая легенда, будто Гиларофф выбрал огненный оттенок, потому что увидел в Болл «огонь её души». Звучит почти идеально для голливудской истории, однако сама актриса отвергала эту романтическую версию.
«Красный был цветом счастья»
По её словам, рыжий цвет был «удачным». Он хорошо сочетался с её глазами, великолепно смотрелся на фотографиях и просто оказался удачным выбором. Никакой магии и никакого мистического «огня души», просто правильный цвет в правильный момент. И именно он впоследствии стал визитной карточкой актрисы.
Когда Болл получила роль Люси Рикардо в телесериале «Я люблю Люси», её рыжие волосы уже были частью узнаваемого образа. Энергичная, хаотичная, невероятно живая Люси с её выразительной мимикой и жестами и огненными локонами стала одной из самых известных героинь американского телевидения.
И вот произошло то, что в Голливуде случается нечасто: образ, который когда-то был экспериментом, стал неотъемлемой частью личности звезды.
От «не знала, что делать с волосами» до иконы
Особенно интересно, что сама Болл никогда не считала свои волосы каким-то очевидным преимуществом. Напротив, она признавалась, что они всегда были для неё проблемой.
Сегодня её локоны кажутся эталонным ретро-образом — ярким, смелым и чрезвычайно узнаваемым. Однако для самой актрисы путь к этому стилю был гораздо прозаичнее: она просто годами искала то, что наконец-то подойдет. И, возможно, именно в этом заключается самый современный урок её истории.
Не каждый человек сразу знает, какой образ ему подходит. Иногда для этого нужно сменить цвет волос, попробовать другую стрижку, ошибиться, вернуться к прежнему образу и снова экспериментировать. А потом вдруг увидеть себя в зеркале и понять, что это именно то, что нужно.