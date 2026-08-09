От блондинки до рыжеволосой: как Люсиль Болл обрела свой стиль

Люсиль Болл / © Getty Images

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Есть образы, которые настолько прочно ассоциируются с человеком, что уже невозможно представить их отдельно. Красные губы Мэрилин Монро, короткая стрижка Одри Хепберн, чёткое каре Анны Винтур и огненно-рыжие волосы Люсиль Болл.

© Associated Press

© Associated Press

Но знаменитая звезда комедийного телесериала «Я люблю Люси» родилась не рыжей. Более того, у самой актрисы были довольно сложные отношения со своими волосами и называла она их настоящим «наказанием» своей жизни, об этом сообщило издание PEOPLE.

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Однако всего один удачный эксперимент с цветом и образ, который изначально был просто кинематографическим решением, навсегда вошел в историю поп-культуры.

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Сначала она была брюнеткой

© Associated Press

До того как стать легендарной рыжеволосой актрисой, Люсиль Болл была брюнеткой. Когда молодая актриса приехала покорять Голливуд, правила индустрии были совсем другими. В 1930-х годах студии фактически формировали внешность своих звёзд, а платиновый блонд ассоциировался с гламуром и сексуальностью. Поэтому Болл тоже попробовала соответствовать голливудскому канону.

© Associated Press

В 1983 году актриса откровенно рассказала о своих экспериментах с внешностью. По её словам, она никогда особо не любила свои волосы и постоянно пыталась понять, что с ними делать. За свою карьеру Болл успела побывать блондинкой, платиновой блондинкой, рыжей, а также экспериментировала с розовыми и оранжевыми оттенками.

Сегодня такая свобода в экспериментах с причёсками кажется вполне естественной. Однако для голливудской актрисы той эпохи смена цвета волос могла быть не просто вопросом настроения? студия буквально решала, как должна выглядеть её звезда.

Изменение имени

© Associated Press

В начале своей голливудской карьеры Болл настолько старалась соответствовать тогдашнему образу платиновой блондинки, что использовала сценическое имя Дайан Белмонт. Она вспоминала, что тогда существовало своеобразное правило: если хочешь быть заметной в Голливуде, то должна быть платиновой блондинкой, и Люсиль ею была.

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Однако это была не совсем её история, её настоящий образ ждал впереди и появился благодаря человеку, который изменил цвет её волос буквально одним решением.

Рыжий, который всё изменил

© Associated Press

За создание знаменитого огненного оттенка Болл отвечает стилист Сидней Гиларофф, который работал над её образом для фильма «Дю Барри была дама». Именно он впервые окрасил волосы актрисы в яркий рыжий цвет. И произошло то, чего, возможно, никто не ожидал? Люсиль настолько понравился этот цвет, что он надолго остался с ней.

Существовала красивая легенда, будто Гиларофф выбрал огненный оттенок, потому что увидел в Болл «огонь её души». Звучит почти идеально для голливудской истории, однако сама актриса отвергала эту романтическую версию.

«Красный был цветом счастья»

© Associated Press

По её словам, рыжий цвет был «удачным». Он хорошо сочетался с её глазами, великолепно смотрелся на фотографиях и просто оказался удачным выбором. Никакой магии и никакого мистического «огня души», просто правильный цвет в правильный момент. И именно он впоследствии стал визитной карточкой актрисы.

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Когда Болл получила роль Люси Рикардо в телесериале «Я люблю Люси», её рыжие волосы уже были частью узнаваемого образа. Энергичная, хаотичная, невероятно живая Люси с её выразительной мимикой и жестами и огненными локонами стала одной из самых известных героинь американского телевидения.

И вот произошло то, что в Голливуде случается нечасто: образ, который когда-то был экспериментом, стал неотъемлемой частью личности звезды.

От «не знала, что делать с волосами» до иконы

© Associated Press

Особенно интересно, что сама Болл никогда не считала свои волосы каким-то очевидным преимуществом. Напротив, она признавалась, что они всегда были для неё проблемой.

Сегодня её локоны кажутся эталонным ретро-образом — ярким, смелым и чрезвычайно узнаваемым. Однако для самой актрисы путь к этому стилю был гораздо прозаичнее: она просто годами искала то, что наконец-то подойдет. И, возможно, именно в этом заключается самый современный урок её истории.

© Associated Press

Не каждый человек сразу знает, какой образ ему подходит. Иногда для этого нужно сменить цвет волос, попробовать другую стрижку, ошибиться, вернуться к прежнему образу и снова экспериментировать. А потом вдруг увидеть себя в зеркале и понять, что это именно то, что нужно.

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