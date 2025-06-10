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От богатства до нищеты: печальная история сумасшедших родственниц Жаклин Кеннеди
Эдит Бувье Бил и ее дочь переехали в «Серые сады» в 1924 году и жили там более пяти десятилетий. История их жизни была грусной и необычной.
В Америке, неподалеку от Нью-Йорка, есть городок Ист-Хэмптон, где расположены роскошные особняки с видом на океан. Стоимость жилья здесь заоблачная, а местность славится потрясающими пляжами и красивыми домами. В начале 70-х годов один из особняков под названием «Серые сады» (Grey Gardens), который расположен в этой местности, вызвал резонанс в обществе. Соседи, проживающие вокруг, начали жаловаться на неприятных запах и ужасающее состояние дома. Власти города провели проверки и выпустили уведомление о выселении двух женщин, которые там жили. Вероятно, они бы не вызвали особых комментариев в обществе, если бы не былы тетей и двоюродной сестрой Жаклин Бувье Кеннеди Онассис — бывшей первой леди США.
История «большой» Эди
Эдит Юинг Бувье родилась в семье очень богатого судьи. У пары кроме нее было еще четверо детей: сын Уильям, сын Джон III и девочки-близнецы Мишель и Мод. Джон впоследствии стал отцом Жаклин Кеннеди Онассис и Ли Радзивилл.
Эдит, или как ее называли близкие Эди, получила образование как певица и пианистка, но вместо работы и карьеры в 22 года вышла замуж за 36-летнего юриста Фелана Била-старшего. Изначально пара жила в Нью-Йорке на широкую ногу, поскольку у них были роскошные апартаменты, шоферы и домработницы. Эди родила в браке троих детей — дочь и двух сыновей. Когда семья стала уже большой, они купили дом «Серые сады». Он назывался так из-за цвета дюн, бетонных садовых стен и морского тумана. Дом на берегу океана стал любимым местом для отдыха Эди, она проводила там много времени на выходных и каникулах детей.
К началу 1930-х годов Эди и ее муж расстались, но женщина продолжала жить в доме и пользоваться услугами нанятого персонала, который следил за особняком и территорией. После развода муж оставил ей только дом. Большая часть имущества отца Эди досталась сестрам-близнецам, а часть ее наследства, осталось в распоряжении ее сыновей, которые давали ей всего 300 долларов в месяц, что было катастрофически маленькой суммой для жизни и содержания такого большого дома. Также существовал трастовый фонд в размере 65 тысяч долларов, который Эди унаследовала от своего отца, но он постепенно истощился из-за необходимости оплачивать содержание дома.
Сыновья уговаривали мать продать «Серые сады», поскольку он только «съедал» деньги, но та отказывалась. В результате сыновья отказались платить за коммунальные услуги, чтобы мать продала дом, не в состоянии оплачивать счета сама, но их действия никак не помогли — Эди оставалась в своем доме и в долгах.
История «маленькой» Эди
Эдит была старшей из детей в семье и мать назвала ее в свою честь. Из-за одинаковых имен женщин стали называть «большая» Эди и «маленькая» Эди. Она получила роскошное воспитание, посещала престижную школу, пела, танцевала, была очень красивой, а также принимала участие в балу дебютанток, где ее представили высшему обществу. В детстве она снималась для рекламы, а также мечтала о работе актрисой.
Повзрослев «маленькая» Эди жила в Нью-Йорке, много тусовалась, крутила романы с богатыми мужчинами, пробовала себя как актриса.
Отец заявил, что у него нет денег, чтобы продолжать содержать ее, он поощрял ее заняться бизнес-карьерой. «Маленькая» Эди несколько раз пыталась работать в офисах, но ничего не вышло. Также отец уговаривали ее стать юристом, но она решила, что не хочет этого делать.
Она мечтала стать актрисой и, по ее словам, однажды познакомилась с известным бродвейским продюсером, который пригласил ее на прослушивание на роль, но поскольку ее мать не могла позволить себе продолжать содержать дочь, она вернулась в Ист-Хэмптон, упустив возможность и осталась в доме на многие годы.
Когда «маленькой» Эди было около 30 лет, у нее начала развиваться тотальная алопеция, из-за которой у нее выпали волосы на теле. Поэтому женщина начала носить свои платки на голове.
Хаос в доме
Нищета привела к тому, что «большая» и «маленькая» Эди продали часть мебели. В доме царил хаос, они не убирали ни в нем, ни на территории вокруг. К 1960-м годам мать и дочь стали более замкнутыми и параноидальными, из-за того, что подкармливали множество бездомных котов, те стали все больше заполонять дом, как и еноты, которые у них завелись. За животными никто не убирал, в помещениях из-за них также завелись вши. В некогда прелестном поместьи возле океана царира антисанитария, полный беспорядок и ужасный запах.
Недовольство общества
В 1972 году Комиссия по здравоохранению выпустила уведомление о выселении, заявив, что женщины Бил не могут жить в доме, пока он не будет очищен и коммуникации не будут восстановлены. Они решили поделится своей историей со СМИ и фотографии интерьера «Серых садов» были опубликованы в National Enquirer.
Новость привлекла международное внимание, поскольку «большая» и «маленькая» Эди были тетей и двоюродной сестрой Жаклин Кеннеди, вдовы бывшего президента США Джона Кеннеди и жены греческого миллиардера Аристотеля Онассиса, а также ее сестры принцессы Ли Радзивилл.
Когда о сестрах начали говорить в прессе, они решили отремонтировать и очистить особняк в соответствии с санитарными и строительными нормами (отремонтирована сантехника и отопление в нескольких комнатах наверху, покрасили старые обои). Также после огласки один из сыновей «большой» Эди, который был юристом, неохотно выплатил задолженность матери. Процесс выселения был прекращен.
Документальный фильм
Однако по настоящему известными семью Бил сделал документальный фильм «Серые сады». Режиссеры-братья Альберт и Дэвид Мэйслес заинтересовались их историей и решили снять фильм, который выпустили в 1976 году. В нем женщины смогли рассказать свои истории и показать свою трагичную и одинокую жизнь за запертыми дверьми.
В документальном фильме было отчетливо видно, что несмотря на небольшой ремонт, который проводился в доме, условия все равно были ужасными. Ни «большая» Эди, ни «маленькая» не пытались поддерживать порядок или избавится от животных.
В фильме мать и дочь много пели, а также отвечали на вопросы, показывали свою повседневную жизнь. «Маленькая» Эди также танцевала и демонстрировала как моделирует разные наряды, которые, якобы в дальнейшем послужили источником вдохновения для многих дизайнеров.
Последующие годы мамы и дочери
После выхода фильма женщины стали знамениты. «Маленькая» Эди часто давала интервью, но жизнь продолжалась и они обе так и жили в своем огромном доме. После неудачного падения в 1977 году «большая» Эди получила сильный перелом ноги, который не лечили, она умерла от пневмонии уже в больнице.
После смерти матери «маленькая» Эди начала немного менять свою жизнь. Она продала дом в 1979 году Бену Брэдли — тогдашнему исполнительному редактору Washington Post и его жене, журналистке Салли Куинн, за 220 тысяч долларов при условии, что они не будут его сносить. Супруги сдержали обещание и отреставрировали «Серые сады». Дом был продан с мебелью и всеми вещами, которые там была и их тоже отреставрировали и отмыли.
«Маленькая» Эди прожила свою жизнь тихо во Флориде, куда переехала. Она жила в небольшой квартире, которая тоже была расположена неподалеку океана. Женщина умерла в возрасте 84 лет в 2002 году на едине и была найдена спустя пять дней.
Что случилось с домом
Салли Куинн продала дом более чем за 15 миллионов долларов дизайнеру одежды Лиз Ланге в 2017 году. Она кардинально изменила интерьеры этого знаменитого особняка и он больше не похож на тот, за который так держались «большая» и «маленькая» Эди.