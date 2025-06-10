От богатства до нищеты: печальная история сумасшедших родственниц Жаклин Кеннеди

"Большая" и "маленькая" Эди / © Getty Images

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В Америке, неподалеку от Нью-Йорка, есть городок Ист-Хэмптон, где расположены роскошные особняки с видом на океан. Стоимость жилья здесь заоблачная, а местность славится потрясающими пляжами и красивыми домами. В начале 70-х годов один из особняков под названием «Серые сады» (Grey Gardens), который расположен в этой местности, вызвал резонанс в обществе. Соседи, проживающие вокруг, начали жаловаться на неприятных запах и ужасающее состояние дома. Власти города провели проверки и выпустили уведомление о выселении двух женщин, которые там жили. Вероятно, они бы не вызвали особых комментариев в обществе, если бы не былы тетей и двоюродной сестрой Жаклин Бувье Кеннеди Онассис — бывшей первой леди США.

«Большая» и «маленькая» Эдив на территории своего дома. Фото «до» и «после» / © Getty Images

История «большой» Эди

Эдит Юинг Бувье родилась в семье очень богатого судьи. У пары кроме нее было еще четверо детей: сын Уильям, сын Джон III и девочки-близнецы Мишель и Мод. Джон впоследствии стал отцом Жаклин Кеннеди Онассис и Ли Радзивилл.

Эдит, или как ее называли близкие Эди, получила образование как певица и пианистка, но вместо работы и карьеры в 22 года вышла замуж за 36-летнего юриста Фелана Била-старшего. Изначально пара жила в Нью-Йорке на широкую ногу, поскольку у них были роскошные апартаменты, шоферы и домработницы. Эди родила в браке троих детей — дочь и двух сыновей. Когда семья стала уже большой, они купили дом «Серые сады». Он назывался так из-за цвета дюн, бетонных садовых стен и морского тумана. Дом на берегу океана стал любимым местом для отдыха Эди, она проводила там много времени на выходных и каникулах детей.

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Эди и ее дочь / © Getty Images

К началу 1930-х годов Эди и ее муж расстались, но женщина продолжала жить в доме и пользоваться услугами нанятого персонала, который следил за особняком и территорией. После развода муж оставил ей только дом. Большая часть имущества отца Эди досталась сестрам-близнецам, а часть ее наследства, осталось в распоряжении ее сыновей, которые давали ей всего 300 долларов в месяц, что было катастрофически маленькой суммой для жизни и содержания такого большого дома. Также существовал трастовый фонд в размере 65 тысяч долларов, который Эди унаследовала от своего отца, но он постепенно истощился из-за необходимости оплачивать содержание дома.

Сыновья уговаривали мать продать «Серые сады», поскольку он только «съедал» деньги, но та отказывалась. В результате сыновья отказались платить за коммунальные услуги, чтобы мать продала дом, не в состоянии оплачивать счета сама, но их действия никак не помогли — Эди оставалась в своем доме и в долгах.

История «маленькой» Эди

Эдит была старшей из детей в семье и мать назвала ее в свою честь. Из-за одинаковых имен женщин стали называть «большая» Эди и «маленькая» Эди. Она получила роскошное воспитание, посещала престижную школу, пела, танцевала, была очень красивой, а также принимала участие в балу дебютанток, где ее представили высшему обществу. В детстве она снималась для рекламы, а также мечтала о работе актрисой.

Повзрослев «маленькая» Эди жила в Нью-Йорке, много тусовалась, крутила романы с богатыми мужчинами, пробовала себя как актриса.

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«Маленькая» Эди в юности / © Getty Images

Отец заявил, что у него нет денег, чтобы продолжать содержать ее, он поощрял ее заняться бизнес-карьерой. «Маленькая» Эди несколько раз пыталась работать в офисах, но ничего не вышло. Также отец уговаривали ее стать юристом, но она решила, что не хочет этого делать.

«Маленькая» Эди в юности / © Getty Images

Она мечтала стать актрисой и, по ее словам, однажды познакомилась с известным бродвейским продюсером, который пригласил ее на прослушивание на роль, но поскольку ее мать не могла позволить себе продолжать содержать дочь, она вернулась в Ист-Хэмптон, упустив возможность и осталась в доме на многие годы.

Когда «маленькой» Эди было около 30 лет, у нее начала развиваться тотальная алопеция, из-за которой у нее выпали волосы на теле. Поэтому женщина начала носить свои платки на голове.

Хаос в доме

Нищета привела к тому, что «большая» и «маленькая» Эди продали часть мебели. В доме царил хаос, они не убирали ни в нем, ни на территории вокруг. К 1960-м годам мать и дочь стали более замкнутыми и параноидальными, из-за того, что подкармливали множество бездомных котов, те стали все больше заполонять дом, как и еноты, которые у них завелись. За животными никто не убирал, в помещениях из-за них также завелись вши. В некогда прелестном поместьи возле океана царира антисанитария, полный беспорядок и ужасный запах.

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«Маленькая» Эди в разрушеном интерьере дома с кошками на руках / © Getty Images

Недовольство общества

В 1972 году Комиссия по здравоохранению выпустила уведомление о выселении, заявив, что женщины Бил не могут жить в доме, пока он не будет очищен и коммуникации не будут восстановлены. Они решили поделится своей историей со СМИ и фотографии интерьера «Серых садов» были опубликованы в National Enquirer.

«Большая» и «маленькая» Эдив в своем доме в окружении кошек и хлама / © Getty Images

Новость привлекла международное внимание, поскольку «большая» и «маленькая» Эди были тетей и двоюродной сестрой Жаклин Кеннеди, вдовы бывшего президента США Джона Кеннеди и жены греческого миллиардера Аристотеля Онассиса, а также ее сестры принцессы Ли Радзивилл.

«Серые сады» / © Getty Images

Когда о сестрах начали говорить в прессе, они решили отремонтировать и очистить особняк в соответствии с санитарными и строительными нормами (отремонтирована сантехника и отопление в нескольких комнатах наверху, покрасили старые обои). Также после огласки один из сыновей «большой» Эди, который был юристом, неохотно выплатил задолженность матери. Процесс выселения был прекращен.

«Серые сады» / © Getty Images

Документальный фильм

Однако по настоящему известными семью Бил сделал документальный фильм «Серые сады». Режиссеры-братья Альберт и Дэвид Мэйслес заинтересовались их историей и решили снять фильм, который выпустили в 1976 году. В нем женщины смогли рассказать свои истории и показать свою трагичную и одинокую жизнь за запертыми дверьми.

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«Маленькая» Эди возле афиши фильма / © Associated Press

В документальном фильме было отчетливо видно, что несмотря на небольшой ремонт, который проводился в доме, условия все равно были ужасными. Ни «большая» Эди, ни «маленькая» не пытались поддерживать порядок или избавится от животных.

В фильме мать и дочь много пели, а также отвечали на вопросы, показывали свою повседневную жизнь. «Маленькая» Эди также танцевала и демонстрировала как моделирует разные наряды, которые, якобы в дальнейшем послужили источником вдохновения для многих дизайнеров.

Последующие годы мамы и дочери

После выхода фильма женщины стали знамениты. «Маленькая» Эди часто давала интервью, но жизнь продолжалась и они обе так и жили в своем огромном доме. После неудачного падения в 1977 году «большая» Эди получила сильный перелом ноги, который не лечили, она умерла от пневмонии уже в больнице.

После смерти матери «маленькая» Эди начала немного менять свою жизнь. Она продала дом в 1979 году Бену Брэдли — тогдашнему исполнительному редактору Washington Post и его жене, журналистке Салли Куинн, за 220 тысяч долларов при условии, что они не будут его сносить. Супруги сдержали обещание и отреставрировали «Серые сады». Дом был продан с мебелью и всеми вещами, которые там была и их тоже отреставрировали и отмыли.

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«Серые сады» / © Getty Images

«Маленькая» Эди прожила свою жизнь тихо во Флориде, куда переехала. Она жила в небольшой квартире, которая тоже была расположена неподалеку океана. Женщина умерла в возрасте 84 лет в 2002 году на едине и была найдена спустя пять дней.

«Маленткая» Эди / © Getty Images

Что случилось с домом

Салли Куинн продала дом более чем за 15 миллионов долларов дизайнеру одежды Лиз Ланге в 2017 году. Она кардинально изменила интерьеры этого знаменитого особняка и он больше не похож на тот, за который так держались «большая» и «маленькая» Эди.